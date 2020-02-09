Буба (2015-2020) WEB-DLRip [H.264/720p-LQ] (сезон 1-3, серии 1-58 из 78 + Бонусы) [Обновляемая]

Буба / Booba (2015-2020) WEB-DLRip (сезон 1-3, серии 1-58 из 78 + Бонусы) Жанр: Детский, Компьютерная анимация Производство: Россия / Спэрроу Груп Лимитед
Режиссер: Сергей Горобец Персонажи: Домовенок Буба
Описание: Кто же такой Буба? Буба — герой мультфильма для детей, активный и любознательный. Он не разговаривает и не поёт песни, но издаёт звуки, с помощью которых выражает свои яркие эмоции. Неизвестно, как Буба появился в современном мире. Но кажется, что всё для него в новинку! Он с удовльствием и интересом изучает кухню и ванную комнату, посещает цирк и кондитерскую, залезает на чердак. И везде Бубу ждут весёлые приключения, главным героем которых он оказывается! Словно ребёнок, он с милой непосредственностью и большим энтузиазмом открывает для себя привычные нам помещения и предметы: банан, игрушки, пылесос и многое другое. Буба популярен во всём мире, и дети разных стран называют его по-разному: боба, booba, буба, buba, bupa, bobba, boba, bobaa и даже...
Возраст:0+ (для любой зрительской аудитории) Рейтинг MPAA:G (нет возрастных ограничений)
Релиз от:Natasha77 Продолжительность: 00:03:00 - 00:04:00 серия Качество видео: WEB-DLRip Перевод: Не требуется Субтитры: Отсутствуют
Видео: AVC/H.264, 1280x720, ~2000 kbps Аудио: Русский: AС3, 2 ch, 192 kbps Скриншоты: 09.02.2020. Добавлена 58-я серия - "Приключение в цирке"Буба на NoNaMe Club
А я считаю, что персонажа довольно грубо стырили из советского мультика "Эхо"....
Наверное не персонажа, а его внешность...
Зачем же пропадать такому очаровательному образу. Если мы посмотрим на диснеевскую практику, так там не только главные персонажи, но и второстепенные вставляются с идентичными действиями в новые мультики)) Конвейер, однако) Поток-с Пока печатала, уже скачалось. Посмотрю, напишу коммент)
Добавлено спустя 49 минут 57 секунд:
Посмотрела несколько серий - это блокбастер "Буба разрушитель", забираю слова по поводу очаровательный... нет в мультике очарования, буба - бендера какой-то. Первые серии "Маша и медведь" тоже были блокбастерами, но в сериале есть главная идея - дружба. А в этом не вижу, зачем? Познание мира? Так почему не приходит понимание, что мир хрупок, и что красота от грубости и невежества погибает. По народным традициям Домовой шкодил там, где есть беспорядок, и то, если хозяева нарочно пренебрегают чистотой, традиционным укладом жизни. А здесь, в сериале Буба, наоборот: красоту и порядок - в хлам! В хаос! Дорисуйте рожки и пятачок с копытцами и всё станет на свои места и вам, создатели, без проблем. Ведь разрушается древнейший образах российского Домового. Авторы, не гневите духов Домовых. Плохой мультик, вредный. За раздачу спасибо. Буду знать, что детям нельзя смотреть.
_________________ Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадёт, добром тебе вернётся
yason2000
Стаж: 8 лет 5 мес.
Сообщений: 185
Ratio: 2,542
Раздал: 1,252 TB
100%
Удалил после просмотра пары серий. Своим детям такое показывать не буду. Кроме постоянного разрушения всего и травмирования самого Бубы тут ничего нет. Вообще, это похоже на рекламные минисюжеты, которые показывают перед каким-то большим полнометражным мультфильмом (как Wall-E например).