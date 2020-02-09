Буба (2015-2020) WEB-DLRip [H.264/720p-LQ] (сезон 1-3, серии 1-58 из 78 + Бонусы) [Обновляемая]

Детский, Компьютерная анимацияРоссия / Спэрроу Груп ЛимитедСергей ГоробецДомовенок БубаКто же такой Буба?Буба — герой мультфильма для детей, активный и любознательный. Он не разговаривает и не поёт песни, но издаёт звуки, с помощью которых выражает свои яркие эмоции.Неизвестно, как Буба появился в современном мире. Но кажется, что всё для него в новинку! Он с удовльствием и интересом изучает кухню и ванную комнату, посещает цирк и кондитерскую, залезает на чердак. И везде Бубу ждут весёлые приключения, главным героем которых он оказывается! Словно ребёнок, он с милой непосредственностью и большим энтузиазмом открывает для себя привычные нам помещения и предметы: банан, игрушки, пылесос и многое другое.Буба популярен во всём мире, и дети разных стран называют его по-разному: боба, booba, буба, buba, bupa, bobba, boba, bobaa и даже...00:03:00 - 00:04:00 серияWEB-DLRipНе требуетсяОтсутствуютAVC/H.264, 1280x720, ~2000 kbpsРусский: AС3, 2 ch, 192 kbps

Злые языки на ютюбе поговаривают, что это Коломойский. А я считаю, что персонажа довольно грубо стырили из советского мультика "Эхо"....

ptichkina_

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