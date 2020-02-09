Классический форум-трекер
canvas not supported
Портал Трекер Поиск по форуму Закладки RSS
RSS новые темы 		Мой Клуб
Форум FAQ Правила Регистрация Проверить личные сообщения Вход
Нас вместе: 4 092 343
Поиск :

Буба (2015-2020) WEB-DLRip [H.264/720p-LQ] (сезон 1-3, серии 1-58 из 78 + Бонусы) [Обновляемая]


Страницы:  1, 2, 3, 4, 5, 6  След. 
  		RSS
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Мультфильмы -> Отечественные Мультсериалы
Автор Сообщение
Natasha77 ®
RG Всё лучшее - детям!
Модератор Мультфильмов
Uploader 100+
 
Стаж: 9 лет 7 мес.
Сообщений: 1872
Ratio: 23K
Поблагодарили: 49274
100%
Буба / Booba (2015-2020)
WEB-DLRip (сезон 1-3, серии 1-58 из 78 + Бонусы)
Жанр: Детский, Компьютерная анимация
Производство: Россия / Спэрроу Груп Лимитед

Режиссер: Сергей Горобец
Персонажи: Домовенок Буба

Описание:
Кто же такой Буба?
Буба — герой мультфильма для детей, активный и любознательный. Он не разговаривает и не поёт песни, но издаёт звуки, с помощью которых выражает свои яркие эмоции.
Неизвестно, как Буба появился в современном мире. Но кажется, что всё для него в новинку! Он с удовльствием и интересом изучает кухню и ванную комнату, посещает цирк и кондитерскую, залезает на чердак. И везде Бубу ждут весёлые приключения, главным героем которых он оказывается! Словно ребёнок, он с милой непосредственностью и большим энтузиазмом открывает для себя привычные нам помещения и предметы: банан, игрушки, пылесос и многое другое.
Буба популярен во всём мире, и дети разных стран называют его по-разному: боба, booba, буба, buba, bupa, bobba, boba, bobaa и даже...


Возраст: 0+ (для любой зрительской аудитории)
Рейтинг MPAA: G (нет возрастных ограничений)

Релиз от: Natasha77
Продолжительность: 00:03:00 - 00:04:00 серия
Качество видео: WEB-DLRip
Перевод: Не требуется
Субтитры: Отсутствуют

Видео: AVC/H.264, 1280x720, ~2000 kbps
Аудио: Русский: AС3, 2 ch, 192 kbps
Скриншоты:
09.02.2020. Добавлена 58-я серия - "Приключение в цирке"
Буба на NoNaMe Club
[NNMClub.to]_Buba (720p-AVC).torrent
 Торрент: Платиновая раздача  Зарегистрирован
 
 Скачать


Примагнититься
 Зарегистрирован:   09 Фев 2020 10:47:27
 Размер:   3,05 GB  (
 Рейтинг:   4,7 (Голосов: 362)
 Поблагодарили:   1410
 Проверка:   Оформление проверено модератором 09 Фев 2020 10:47:56
Как cкачать  ·  Как раздать  ·  Правильно оформить  ·  Поднять ратио!  
DAO5
Стаж: 3 года 11 мес.
Сообщений: 712
Ratio: 7,715
Поблагодарили: 460
100%
Злые языки на ютюбе поговаривают, что это Коломойский.
А я считаю, что персонажа довольно грубо стырили из
советского мультика "Эхо"....
Natasha77 ®
RG Всё лучшее - детям!
Модератор Мультфильмов
Uploader 100+
 
Стаж: 9 лет 7 мес.
Сообщений: 1872
Ratio: 23K
Поблагодарили: 49274
100%
Добавлена серия:
17. Лампочка
mars_27
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 6
Ratio: 11,075
Раздал: 2,174 TB
100%
ussr.gif
Спасибо
CAINE66
Uploader 300+
Стаж: 10 лет 4 мес.
Сообщений: 2035
Ratio: 2022,759
Раздал: 521,6 TB
100%
Откуда: от верблюда!
ussr.gif
DAO5 писал(а): Перейти к сообщению
А я считаю, что персонажа довольно грубо стырили из
советского мультика "Эхо"....

Наверное не персонажа, а его внешность...

_________________
A10-6800K 4.8GHz/ ASUS A88XM-Plus/ Crucial DDR3-1866MHz 2x4096Mb/ SSD Crucial 240GB + SSHD 1Tb + HDD 500Gb/ HD7950 Vapor-X 3Gb/ Zalman Z9Plus/ 550W/ Win 10 Pro x64
Acer Iconia Tab 7 Android 4.1.2/ Vivo Y11 (Vivo 1906) Android 9.1.0
ptichkina_
Стаж: 7 лет 2 мес.
Сообщений: 96
Ratio: 55,322
Поблагодарили: 3
100%
Откуда: Владивосток
russia.gif
CAINE66 писал(а): Перейти к сообщению
DAO5 писал(а): Перейти к сообщению
А я считаю, что персонажа довольно грубо стырили из
советского мультика "Эхо"....

Наверное не персонажа, а его внешность...

Зачем же пропадать такому очаровательному образу. :да:
Если мы посмотрим на диснеевскую практику, так там не только главные персонажи, но и второстепенные вставляются с идентичными действиями в новые мультики)) Конвейер, однако) Поток-с
Пока печатала, уже скачалось.
Посмотрю, напишу коммент) :цветок:

Добавлено спустя 49 минут 57 секунд:

Посмотрела несколько серий - это блокбастер "Буба разрушитель", забираю слова по поводу очаровательный... нет в мультике очарования, буба - бендера какой-то.
Первые серии "Маша и медведь" тоже были блокбастерами, но в сериале есть главная идея - дружба.
А в этом не вижу, зачем?
Познание мира?
Так почему не приходит понимание, что мир хрупок, и что красота от грубости и невежества погибает.
По народным традициям Домовой шкодил там, где есть беспорядок, и то, если хозяева нарочно пренебрегают чистотой, традиционным укладом жизни.
А здесь, в сериале Буба, наоборот: красоту и порядок - в хлам! В хаос!
Дорисуйте рожки и пятачок с копытцами и всё станет на свои места и вам, создатели, без проблем.
Ведь разрушается древнейший образах российского Домового. Авторы, не гневите духов Домовых.
Плохой мультик, вредный.
За раздачу спасибо. Буду знать, что детям нельзя смотреть.

_________________
Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадёт, добром тебе вернётся
yason2000
Стаж: 8 лет 5 мес.
Сообщений: 185
Ratio: 2,542
Раздал: 1,252 TB
100%
ukraine.gif
Удалил после просмотра пары серий. Своим детям такое показывать не буду. Кроме постоянного разрушения всего и травмирования самого Бубы тут ничего нет.
Вообще, это похоже на рекламные минисюжеты, которые показывают перед каким-то большим полнометражным мультфильмом (как Wall-E например).
erdinger
 
Стаж: 10 лет 1 мес.
Сообщений: 528
Ratio: 0,667
100%
germany.gif
ptichkina_
yason2000
Разделяю мнение! После просмотра нескольких минут, у нас сие"чудо" под запретом!
trel666
Стаж: 8 лет 5 мес.
Сообщений: 255
Ratio: 11,587
100%
ussr.gif
Деструктивный мультик, детям противопоказан, даже опасен, ибо дети необычайно подражательны.
CAINE66
Uploader 300+
Стаж: 10 лет 4 мес.
Сообщений: 2035
Ratio: 2022,759
Раздал: 521,6 TB
100%
Откуда: от верблюда!
ussr.gif
Вообще бред, ни сюжета, ни идеи... Удалил

_________________
A10-6800K 4.8GHz/ ASUS A88XM-Plus/ Crucial DDR3-1866MHz 2x4096Mb/ SSD Crucial 240GB + SSHD 1Tb + HDD 500Gb/ HD7950 Vapor-X 3Gb/ Zalman Z9Plus/ 550W/ Win 10 Pro x64
Acer Iconia Tab 7 Android 4.1.2/ Vivo Y11 (Vivo 1906) Android 9.1.0
Natasha77 ®
RG Всё лучшее - детям!
Модератор Мультфильмов
Uploader 100+
 
Стаж: 9 лет 7 мес.
Сообщений: 1872
Ratio: 23K
Поблагодарили: 49274
100%
Добавлена серия:
18. Бургер
q&p
Только чтение
Стаж: 9 лет
Сообщений: 458
Ratio: 2,877
100%
witch.png
угу, и не вздумайте показать своим подражательным детям также "Ну Погоди!". они там с волка тааакого наподражают, даже представить жутко.
Иванушка11
Стаж: 3 года 5 мес.
Сообщений: 9
Ratio: 2,537
83.98%
rкруть
Мега_Саня
Стаж: 7 лет 9 мес.
Сообщений: 532
Ratio: 3,442
Раздал: 2,068 TB
Поблагодарили: 504
100%
Откуда: Созв. Тельца, Альдебаран
pirates.png
На таких мультфильмах нужно учить детей и объяснять, что это плохой пример для подражания.
Natasha77 ®
RG Всё лучшее - детям!
Модератор Мультфильмов
Uploader 100+
 
Стаж: 9 лет 7 мес.
Сообщений: 1872
Ratio: 23K
Поблагодарили: 49274
100%
Добавлена серия:
19. Метро
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Мультфильмы -> Отечественные Мультсериалы Часовой пояс: GMT + 3
Страницы:  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 1 из 6


Пользовательское соглашение  |  Для правообладателей  |  Реклама на сайте