

Александр Бушков | Собрание произведений [199 книг] (1988 - 2020) [FB2] [Обновляемая]



Торрент-трекер NNM-Club -> Художественная литература -> Собрания книг русскоязычных авторов Автор Сообщение Кайор ®

Стаж: 3 года 4 мес. Сообщений: 1246 Ratio: 6,679 Поблагодарили: 163734 100% Откуда: Киев Александр Бушков | Собрание произведений [199 книг] (1988 - 2020) [FB2] [Обновляемая] Автор: Александр Бушков

Жанр: Фантастика, Фэнтези, Научная фантастика, Боевик, Историческая проза

Формат: FB2

Качество: Изначально электронное (ebook)

Иллюстрации: Черно-белые



Описание:

Александр Александрович Бушков – российский писатель, публицист, работающий в жанрах детектив, боевик, фантастика, фэнтези.

Родился в г. Минусинске Красноярского края 5 апреля 1956 года. В 1972 году семья Бушкова переехала в Абакан (Хакасская автономная область). После школы по собственным словам «от дальнейшего образования категорически отказался», самообразованием Бушков занимался всю жизнь, в основном читая книги. До начала писательской карьеры работал почтальоном, грузчиком, страховым агентом, рабочим геофизической экспедиции. В конце 70-х начал писать фантастику, поначалу никому своих рукописей не показывая.

В 1981 году в журнале «Литературная учеба» была опубликована первая повесть Бушкова — «Варяги без приглашения», после выхода которой его привлекли к работе в газете Хакасского обкома партии, откуда он перешел заведовать литературной частью драматического театра в Абакане. В 1985-м Бушков перебрался в Красноярск. Там же вышла и первая книга фантастических рассказов — «Стоять в огне» (1986). С 1987 года зарабатывал исключительно литературой, принимал участие в организации первых независимых издательств Красноярска. В 1989-1991 годах сделал несколько переводов фантастических произведений, в основном польских и чехословацких авторов. Совмещал писательскую деятельность с работой в качестве советника по культуре при губернаторе Красноярского края Александре Лебеде.



Известность пришла к писателю в середине 90-х после выхода дилогии про Станислава Сварога — «Рыцарь из ниоткуда», «Летающие острова». Позже автор продолжил серию об офицере-десантнике Свароге, который с помощью шамана попадает в фантастический инопланетный мир. Отважный воин спасает прекрасных принцесс и открывает новые материки, разгадывает древние загадки, возвращает украденные сокровища законным хозяевам и совершает массу других благородных подвигов.

Также популярными стали детективно-авантюрные произведения, действие которых происходит в вымышленном городе Шантарск, за которым явно угадывается Красноярск.

В 1997 году с выхода книги «Россия, которой не было» начинается цикл публицистических работ Бушкова, в которых он критикует традиционные представления об истории, а также эволюционную теорию. Своё оригинальное мнение не только на историю, но и на современные события автор продолжил высказывать и в последующих документальных книгах.

С 2006 года книги Бушкова стали экранизировать – фильм «Охота на пиранью», сериалы «Бешеная», «Платина», «Стая» и другие.

Из-под пера Александра выходят минимум 4 книги в год. Собственный стиль писатель охарактеризовал как динамичный и оперативный, с воинственными и порой жестокими героями.

В настоящее время Бушков один из самых издаваемых авторов в России. Александр пишет в разнообразных жанрах, от боевиков и детективов до фэнтези и ужастиков. Книги писателя изданы суммарным тиражом в несколько миллионов экземпляров. О самом авторе известно чрезвычайно мало. Из редких интервью можно узнать, что писатель живет в поселке под Красноярском. Женат, имеет сына. В числе личных достоинств Александр называет умение хорошо стрелять и водить машину. На конвентах фантастики замечен не был. Скучающий в провинциальной воинской части майор ВДВ Станислав Сварог подсознательно жаждет битв. Старый монгольский шаман помогает ему обрести желаемое – в один прекрасный день Сварога засасывает страшная воронка и он попадает на планету Талар, в мир, где живут лары – могучие колдуны, правящие миром. Они практически бессмертны. Они проводят жизнь в увеселениях и дворцовых интригах. Они живут на летающих островах и не интересуются делами простых смертных – обитателей планеты. И Сварог – один из них. С его появлением в этом мире связывают древнее пророчество, вдобавок ему удается найти легендарное магическое оружие, утерянное несколько сот лет назад… Альтернативное толкование истории А.Бушковым парадоксально, дерзко, оригинально и провокационно.

С 80-х годов XVI века начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал. Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров казаки-первопроходцы наткнутся на хоть какие-то следы великой империи монгольских ханов, протянувшейся от восточного побережья Китая до границ Польши…

Однако ни малейших следов империи нет! Куда-то сгинули города, куда-то пропал великолепный «ямской тракт» длиной в тысячи километров, по которому якобы неслись в Каракорум гонцы из Руси. Ни малейших материальных следов хоть чего-то отдаленно напоминающего государство.

Куда же «пропала» «великая империя»? Неукротимый Кирилл Мазур снова на тропе войны. Спецназ привык сперва думать, а потом стрелять. Но обычно приходится делать и то и другое почти одновременно. Пока в Москве умирал генсек Брежнев, Мазур выполнял задание у далеких берегов. Капсула нашего секретного спутника с бесценными снимками, вместо того, чтобы приводниться в заданном квадрате у Сахалина, упала в теплое море Юго-Восточной Азии. Но Мазур со своими «морскими дьяволами» всегда наготове. Тайные интриги, мафиозные разборки, выстрелы, погони, жажда отыскать клад и завладеть золотом — вот атмосфера, в которой живут персонажи романа. Главный герой — супермен, бесстрашный, умный, ловкий, выходящий победителем из любой ситуации, и в то же времяэто живой человек, со всеми своими достоинствами и недостатками. Меткие характеристики современных политических и финансовых деятелей, точные детали, своеобразный язык — несомненно не оставят читателя равнодушным. Бушков - А. С. Секретная миссия.fb2

Бушков - Анастасия.fb2

Бушков - А она бежала.fb2

Бушков - Баллада о счастливой невесте.fb2

Бушков - Борис Березовский. Человек, проигравший войну.fb2

Бушков - Бульдожья схватка.fb2

Бушков - Варяги без приглашения.fb2

Бушков - Ваш уютный дом.fb2

Бушков - Великолепные гепарды.fb2

Бушков - Владимир Путин. Полковник, ставший капитаном.fb2

Бушков - Волчье солнышко.fb2

Бушков - Волчья стая.fb2

Бушков - Второе восстание Спартака.fb2

Бушков - Господа альбатросы.fb2

Бушков - Дети тумана.fb2

Бушков - Дождь над океаном.fb2

Бушков - Другая улица.fb2

Бушков - Еще о космической экспансии.fb2

Бушков - Записки человека долга.fb2

Бушков - Здесь все иначе, иначе, иначе.fb2

Бушков - Иван Грозный. Кровавый поэт.fb2

Бушков - Кавалерийская былина.fb2

Бушков - Корабль дураков, или Краткая история самостийности.fb2

Бушков - Кошка в светлой комнате.fb2

Бушков - Лабиринт.fb2

Бушков - Легенды грустный плен.fb2

Бушков - Лесная легенда.fb2

Бушков - Любимые улицы, любимые лица.fb2

Бушков - Меж трех времен.fb2

Бушков - Месяц надежды.fb2

Бушков - Мы никогда не звали его Джо.fb2

Бушков - Наследство полубога.fb2

Бушков - Неизвестная война. Тайная история США.fb2

Бушков - Нелетная погода.fb2

Бушков - НКВД. Война с неведомым.fb2

Бушков - Первая встреча, последняя встреча.fb2

Бушков - Планета призраков.fb2

Бушков - Провинциальная хроника начала осени.fb2

Бушков - Равнение на знамя.fb2

Бушков - Распутин. Выстрелы из прошлого.fb2

Бушков - Рельсы под луной.fb2

Бушков - Русская Америка_ слава и позор.fb2

Бушков - Самый далекий берег.fb2

Бушков - Стоять в огне.fb2

Бушков - Страна, о которой знали все.fb2

Бушков - Умирал дракон.fb2

Бушков - Хроника Мутного Времени. Дом с привидениями.fb2

Бушков - Четвертый тост.fb2

Бушков - Чингисхан. Неизвестная Азия.fb2

Бушков - …И ловили там зверей.fb2

Бушков - …и навсегда забыть Эдем.fb2

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Алексей Карташ

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Бушков 01 Тайга и зона.fb2

Бушков 02 Ашхабадский вор.fb2

Бушков 03 Сходняк.fb2

Бушков 04 Под созвездием северных ''Крестов''.fb2

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Антиквар

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Бушков 01 Антиквар.fb2

Бушков 02 Последняя Пасха.fb2

Бушков 03 Сокровище антиквара.fb2

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Байки начала перестройки

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Бушков - Брежнин луг.fb2

Бушков - Из жизни пугал.fb2

Бушков - Казенный дом.fb2

Бушков - Как хорошо быть генералом.fb2

Бушков - Курьез на фоне феномена.fb2

Бушков - Рыцари ордена лопаты.fb2

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Бестужев

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Бушков 01 Дикое золото.fb2

Бушков 02 Непристойный танец.fb2

Бушков 03 Сыщик.fb2

Бушков 04 Комбатант.fb2

Бушков 05 Аргонавт.fb2

Бушков 06 Ковбой.fb2

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Бешеная

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Бушков 01 Бешеная.fb2

Бушков 02 Танец Бешеной.fb2

Бушков 03 Стервятник.fb2

Бушков 04 Капкан для Бешеной.fb2

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Д`Артаньян - гвардеец кардинала

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Бушков - Д'Артаньян – гвардеец кардинала (1,2 книги).fb2

Бушков 01 Д`артаньян – гвардеец кардинала. Книга первая.fb2

Бушков 02 Д`артаньян – гвардеец кардинала. Книга вторая.fb2

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Дикарка

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Бушков 01 Неизвестный маршрут.fb2

Бушков 02 Чертово городище.fb2

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Заповедник

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Бушков, Величко 01 Заповедник.fb2

Бушков, Величко 02 Наследники динозавров.fb2

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Колдунья

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Бушков 01 Колдунья.fb2

Бушков 02 Колдунья-беглянка.fb2

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Красный монарх

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Бушков 01 Сталин. Красный монарх.fb2

Бушков 02 Сталин. Ледяной трон.fb2

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Критика

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Комендровский - Рецензия на книгу А Бушкова 'Сварог, Нечаянный король'.fb2

Седов - О патриотизме в книгах А Бушкова, В Чивилихина, Гумилева, Резуна.fb2

Шмалько - А была ли Россия ('Россия, которой не было' А Бушкова).fb2

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Мамонты

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Бушков 01 Золотой Демон.fb2

Бушков 02 Завороженные.fb2

Бушков 03 Поэт и Русалка.fb2

Бушков 04 Стражи.fb2

Бушков 05 Чернокнижники.fb2

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Межавторские сборники

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Искатель. 1961-1991. Выпуск 4.fb2

Искатель. 1989. Выпуск № 04.fb2

Королевство теней.fb2

Помочь можно живым.fb2

Румбы фантастики. 1988 год.fb2

Румбы фантастики. 1988 год. Том I.fb2

Румбы фантастики. 1989 год.fb2

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Мушкетеры

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Бушков 01 Провинциал, о котором заговорил Париж.fb2

Бушков 02 Тень над короной Франции.fb2

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На то и волки

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Бушков 01 На то и волки.fb2

Бушков 02 Волк насторожился.fb2

Бушков 03 Волк прыгнул.fb2

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\Остров кошмаров\

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Бушков. Остров кошмаров 01. Топоры и стрелы.fb2

Бушков. Остров кошмаров 02. Паруса и пушки.fb2

Бушков. Остров кошмаров 03. Корона и плаха .fb2

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Пиранья

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Бушков 00 Хронология.fb2

Бушков 01 Пиранья. Первый бросок.fb2

Бушков 02 Пиранья. Звезда на волнах.fb2

Бушков 03 Пиранья. Жизнь длиннее смерти.fb2

Бушков 04 Пиранья. Бродячее сокровище.fb2

Бушков 05 Пиранья. Флибустьерские волны.fb2

Бушков 06 Пиранья. Озорные призраки.fb2

Бушков 07 Охота на пиранью.fb2

Бушков 08 След пираньи.fb2

Бушков 09 Крючок для пираньи.fb2

Бушков 10 Возвращение пираньи.fb2

Бушков 11 Пиранья против воров.fb2

Бушков 12 Пиранья против воров - 2.fb2

Бушков 13 Пиранья. Охота на олигарха.fb2

Бушков 14 Пиранья. Алмазный спецназ.fb2

Бушков 15 Пиранья. Война олигархов.fb2

Бушков 16 Война олигархов. Кодекс наемника.fb2

Бушков 16 Пиранья. Черное солнце.fb2

Бушков 17 Белая гвардия.fb2

Бушков 18 Принцесса на алмазах. Белая гвардия - 2.fb2

Бушков 19 Голая королева. Белая гвардия — 3.fb2

Бушков 20 Ближе, бандерлоги!.fb2

Бушков 21 Чистый углерод. Алмазный спецназ - 2.fb2

Бушков - Как три мушкетера.fb2

-----------------------------------------------------------------------------

Рассказы Александра Бушкова

-----------------------------------------------------------------------------

Бушков - Вечер для троих.fb2

Бушков - Все могут короли.fb2

Бушков - Домой, где римская дорога.fb2

Бушков - Как рыцарь средних лет собрался на дракона.fb2

Бушков - Континент.fb2

Бушков - Костер на сером берегу.fb2

Бушков - Легенды грустный плен.fb2

Бушков - Лунные маршалы.fb2

Бушков - Пересечение пути.fb2

Бушков - Планета по имени Артемон.fb2

Бушков - Последний вечер с Натали.fb2

Бушков - Примостившийся на стенке гусар.fb2

Бушков - Тринкомали.fb2

-----------------------------------------------------------------------------

Россия, которой не было

-----------------------------------------------------------------------------

Бушков - Мираж «великой империи».fb2

Бушков - Призрак Золотой орды.fb2

Бушков - Тайны Смутного времени.fb2

Бушков 1 Россия, которой не было_ загадки, версии, гипотезы.fb2

Бушков 2 Россия, которой не было — 2. Русская Атлантида.fb2

Бушков 3 Россия, которой не было — 3. Миражи и призраки.fb2

Бушков 4 Россия, которой не было – 4. Блеск и кровь гвардейского столетия.fb2

Бушков 5 Россия, которой не было. Гвардейское столетие.fb2

Бушков 6 Россия, которой не было. Славянская книга проклятий.fb2

Бушков 8 Екатерина II. Алмазная Золушка.fb2

-----------------------------------------------------------------------------

Сборники Александра Бушкова

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Бушков, Головачёв, Карпов - Реквием машине времени (сборник).fb2

Бушков - Анастасия (сборник).fb2

Бушков - Волчье солнышко (Сборник).fb2

Бушков - Дверь в чужую осень (сборник).fb2

Бушков - Дети тумана (сборник).fb2

Бушков - Дождь над океаном (сборник).fb2

Бушков - Кошка в светлой комнате (сборник).fb2

Бушков - Лунные маршалы (сборник).fb2

Бушков - Нелетная погода (сборник).fb2

-----------------------------------------------------------------------------

Сварог

-----------------------------------------------------------------------------

Бушков 01 Рыцарь из ниоткуда.fb2

Бушков 02 Летающие острова.fb2

Бушков 03 Нечаянный король.fb2

Бушков 04 Железные паруса.fb2

Бушков 05 По ту сторону льда.fb2

Бушков 06 Чужие берега.fb2

Бушков 07 Чужие паруса.fb2

Бушков 08 Чужие зеркала.fb2

Бушков 09 Пленник Короны.fb2

Бушков 10 Враг Короны.fb2

Бушков 11 Спаситель Короны.fb2

Бушков 12 Война за мир (Компиляция Печати Скорби).fb2

Бушков 12 Печать скорби.fb2

Бушков 13 Чертова Мельница.fb2

Бушков 14 Слепые солдаты.fb2

Бушков 15 Из ниоткуда в никуда.fb2

Бушков 16 Король и его королева.fb2

Бушков 17 Вертикальная вода.fb2

Бушков 18 Алый, как снег.fb2

Бушков 19 Над самой клеткой льва.fb2

Бушков 20 Радиант.fb2

Бушков 21 Чудовища в янтаре. Дыхание мороза.fb2

-----------------------------------------------------------------------------

Серый Ферзь

-----------------------------------------------------------------------------

Бушков 01 Рыцарь из ниоткуда.fb2

Бушков 02 Чужой среди чужих.fb2

Бушков 03 Это и моя война.fb2

Бушков 04 Летающие острова.fb2

Бушков 05 Высокое искусство бегства.fb2

Бушков 06 Страсти по принцессе.fb2

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Сибирская жуть

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Сибирская жуть-1

Сибирская жуть-2

Сибирская жуть-3

Сибирская жуть-4

Сибирская жуть-5

Сибирская жуть-6

Сибирская жуть-7 Раздача ведётся путём добавления новых файлов; при каждом добавлении создаётся новый торрент. Чтобы начать докачку новых файлов, пользователям необходимо сделать следующее:

(1) остановить скачивание,

(2) удалить старый торрент у себя из клиента (имеющиеся файлы удалять не надо),

(3) скачать новый торрент и запустить его у себя в клиенте вместо старого, при этом указать клиенту путь в старую папку, куда и должно происходить скачивание новых файлов.



Ваш клиент при этом должен произвести хеширование (проверку) старой папки (если не производит сам - помогите ему сделать это), и будет докачивать только те файлы, которых у вас ещё нет. Старые файлы при этом не удаляются, а продолжают раздаваться!



Eсли вы уже удалили старые файлы, то предотвратить повторную закачку старых файлов можно, отжав галочку в соответствующих местах при запуске нового торрента. По возможности, желательно не удалять старые файлы как можно дольше, чтобы релизёр не только продолжал раздавать старые файлы, а смог сконцентрироваться на новых. Скриншоты:





Время раздачи: Пн.-Пт. с 18.00 до 22.00 (до появления первых 3-5 скачавших) Александр БушковФантастика, Фэнтези, Научная фантастика, Боевик, Историческая прозаFB2Изначально электронное (ebook)Черно-белыеАлександр Александрович Бушков – российский писатель, публицист, работающий в жанрах детектив, боевик, фантастика, фэнтези.Родился в г. Минусинске Красноярского края 5 апреля 1956 года. В 1972 году семья Бушкова переехала в Абакан (Хакасская автономная область). После школы по собственным словам «от дальнейшего образования категорически отказался», самообразованием Бушков занимался всю жизнь, в основном читая книги. До начала писательской карьеры работал почтальоном, грузчиком, страховым агентом, рабочим геофизической экспедиции. В конце 70-х начал писать фантастику, поначалу никому своих рукописей не показывая.В 1981 году в журнале «Литературная учеба» была опубликована первая повесть Бушкова — «Варяги без приглашения», после выхода которой его привлекли к работе в газете Хакасского обкома партии, откуда он перешел заведовать литературной частью драматического театра в Абакане. [NNMClub.to]_Aleksandr Bushkov.torrent Торрент: Зарегистрирован Скачать





Зарегистрирован: 29 Янв 2020 15:12:10 Размер: 224 MB ( ) Рейтинг: 4,8 (Голосов: 104 ) Поблагодарили: 578 Проверка: Оформление проверено модератором 29 Янв 2020 15:13:14 Как cкачать · Как раздать · Правильно оформить · Поднять ратио! Loading... Кайор ®

Стаж: 3 года 4 мес. Сообщений: 1246 Ratio: 6,679 Поблагодарили: 163734 100% Откуда: Киев Обновлено 23.11.2019. Добавлено:

Месяц надежды grinvictor60

Стаж: 8 лет 4 мес. Сообщений: 169 Ratio: 13,365 100% Откуда: От верблюда Прочитал у него серии - Бестужев/Антитквар/Карташ. И ничего уже сто лет нового в них. Кайор ®

Стаж: 3 года 4 мес. Сообщений: 1246 Ratio: 6,679 Поблагодарили: 163734 100% Откуда: Киев Обновлено 29.11.2019. Добавлено:

Бушков. Остров кошмаров 02. Паруса и пушки.fb2 Miclez

Стаж: 8 лет 4 мес. Сообщений: 21 Ratio: 25,637 31.08% Уважуха, Сан Санычу ! Классно пишет, читаю уже более 20 лет. jkl2002

Стаж: 7 лет 7 мес. Сообщений: 155 Ratio: 4,409 Раздал: 4,194 TB 100% Интересно, в проекте задействованы только красноярские литературные негры, или с других городов и весей тоже привлекаются? А редактирует сам, или издатель?

Такая плодовитость с разных жанрах и областях знаний уж очень настораживает. Хотя сейчас привлечение негров - это массовое брендовое явление, практически "норма", особенно в массовой культуре. Иначе падает прибыль издателя и стоимость бренда стремительно снижается. ururu88

Стаж: 2 года Сообщений: 203 Ratio: 0,021 Раздал: 894 MB 0% тут не все книги,про Петербург даже нету Кайор ®

Стаж: 3 года 4 мес. Сообщений: 1246 Ratio: 6,679 Поблагодарили: 163734 100% Откуда: Киев Обновлено 29.01.2020. Добавлено:

Бушков. Остров кошмаров 03. Корона и плаха .fb2 Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год Начиная со старых Начиная с новых Торрент-трекер NNM-Club -> Художественная литература -> Собрания книг русскоязычных авторов Часовой пояс: GMT + 3

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