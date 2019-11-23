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Александр Бушков | Собрание произведений [199 книг] (1988 - 2020) [FB2] [Обновляемая]
Автор:
Александр БушковЖанр:
Фантастика, Фэнтези, Научная фантастика, Боевик, Историческая прозаФормат:
FB2Качество:
Изначально электронное (ebook)Иллюстрации:
Черно-белыеОписание:
Александр Александрович Бушков – российский писатель, публицист, работающий в жанрах детектив, боевик, фантастика, фэнтези.
Родился в г. Минусинске Красноярского края 5 апреля 1956 года. В 1972 году семья Бушкова переехала в Абакан (Хакасская автономная область). После школы по собственным словам «от дальнейшего образования категорически отказался», самообразованием Бушков занимался всю жизнь, в основном читая книги. До начала писательской карьеры работал почтальоном, грузчиком, страховым агентом, рабочим геофизической экспедиции. В конце 70-х начал писать фантастику, поначалу никому своих рукописей не показывая.
В 1981 году в журнале «Литературная учеба» была опубликована первая повесть Бушкова — «Варяги без приглашения», после выхода которой его привлекли к работе в газете Хакасского обкома партии, откуда он перешел заведовать литературной частью драматического театра в Абакане.
В 1985-м Бушков перебрался в Красноярск. Там же вышла и первая книга фантастических рассказов — «Стоять в огне» (1986). С 1987 года зарабатывал исключительно литературой, принимал участие в организации первых независимых издательств Красноярска. В 1989-1991 годах сделал несколько переводов фантастических произведений, в основном польских и чехословацких авторов. Совмещал писательскую деятельность с работой в качестве советника по культуре при губернаторе Красноярского края Александре Лебеде.
Известность пришла к писателю в середине 90-х после выхода дилогии про Станислава Сварога — «Рыцарь из ниоткуда», «Летающие острова». Позже автор продолжил серию об офицере-десантнике Свароге, который с помощью шамана попадает в фантастический инопланетный мир. Отважный воин спасает прекрасных принцесс и открывает новые материки, разгадывает древние загадки, возвращает украденные сокровища законным хозяевам и совершает массу других благородных подвигов.
Также популярными стали детективно-авантюрные произведения, действие которых происходит в вымышленном городе Шантарск, за которым явно угадывается Красноярск.
В 1997 году с выхода книги «Россия, которой не было» начинается цикл публицистических работ Бушкова, в которых он критикует традиционные представления об истории, а также эволюционную теорию. Своё оригинальное мнение не только на историю, но и на современные события автор продолжил высказывать и в последующих документальных книгах.
С 2006 года книги Бушкова стали экранизировать – фильм «Охота на пиранью», сериалы «Бешеная», «Платина», «Стая» и другие.
Из-под пера Александра выходят минимум 4 книги в год. Собственный стиль писатель охарактеризовал как динамичный и оперативный, с воинственными и порой жестокими героями.
В настоящее время Бушков один из самых издаваемых авторов в России. Александр пишет в разнообразных жанрах, от боевиков и детективов до фэнтези и ужастиков. Книги писателя изданы суммарным тиражом в несколько миллионов экземпляров. О самом авторе известно чрезвычайно мало. Из редких интервью можно узнать, что писатель живет в поселке под Красноярском. Женат, имеет сына. В числе личных достоинств Александр называет умение хорошо стрелять и водить машину. На конвентах фантастики замечен не был.
Скучающий в провинциальной воинской части майор ВДВ Станислав Сварог подсознательно жаждет битв. Старый монгольский шаман помогает ему обрести желаемое – в один прекрасный день Сварога засасывает страшная воронка и он попадает на планету Талар, в мир, где живут лары – могучие колдуны, правящие миром. Они практически бессмертны. Они проводят жизнь в увеселениях и дворцовых интригах. Они живут на летающих островах и не интересуются делами простых смертных – обитателей планеты. И Сварог – один из них. С его появлением в этом мире связывают древнее пророчество, вдобавок ему удается найти легендарное магическое оружие, утерянное несколько сот лет назад…
Альтернативное толкование истории А.Бушковым парадоксально, дерзко, оригинально и провокационно.
С 80-х годов XVI века начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал. Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров казаки-первопроходцы наткнутся на хоть какие-то следы великой империи монгольских ханов, протянувшейся от восточного побережья Китая до границ Польши…
Однако ни малейших следов империи нет! Куда-то сгинули города, куда-то пропал великолепный «ямской тракт» длиной в тысячи километров, по которому якобы неслись в Каракорум гонцы из Руси. Ни малейших материальных следов хоть чего-то отдаленно напоминающего государство.
Куда же «пропала» «великая империя»?
Неукротимый Кирилл Мазур снова на тропе войны. Спецназ привык сперва думать, а потом стрелять. Но обычно приходится делать и то и другое почти одновременно. Пока в Москве умирал генсек Брежнев, Мазур выполнял задание у далеких берегов. Капсула нашего секретного спутника с бесценными снимками, вместо того, чтобы приводниться в заданном квадрате у Сахалина, упала в теплое море Юго-Восточной Азии. Но Мазур со своими «морскими дьяволами» всегда наготове.
Тайные интриги, мафиозные разборки, выстрелы, погони, жажда отыскать клад и завладеть золотом — вот атмосфера, в которой живут персонажи романа. Главный герой — супермен, бесстрашный, умный, ловкий, выходящий победителем из любой ситуации, и в то же времяэто живой человек, со всеми своими достоинствами и недостатками. Меткие характеристики современных политических и финансовых деятелей, точные детали, своеобразный язык — несомненно не оставят читателя равнодушным.
Бушков - А. С. Секретная миссия.fb2
Бушков - Анастасия.fb2
Бушков - А она бежала.fb2
Бушков - Баллада о счастливой невесте.fb2
Бушков - Борис Березовский. Человек, проигравший войну.fb2
Бушков - Бульдожья схватка.fb2
Бушков - Варяги без приглашения.fb2
Бушков - Ваш уютный дом.fb2
Бушков - Великолепные гепарды.fb2
Бушков - Владимир Путин. Полковник, ставший капитаном.fb2
Бушков - Волчье солнышко.fb2
Бушков - Волчья стая.fb2
Бушков - Второе восстание Спартака.fb2
Бушков - Господа альбатросы.fb2
Бушков - Дети тумана.fb2
Бушков - Дождь над океаном.fb2
Бушков - Другая улица.fb2
Бушков - Еще о космической экспансии.fb2
Бушков - Записки человека долга.fb2
Бушков - Здесь все иначе, иначе, иначе.fb2
Бушков - Иван Грозный. Кровавый поэт.fb2
Бушков - Кавалерийская былина.fb2
Бушков - Корабль дураков, или Краткая история самостийности.fb2
Бушков - Кошка в светлой комнате.fb2
Бушков - Лабиринт.fb2
Бушков - Легенды грустный плен.fb2
Бушков - Лесная легенда.fb2
Бушков - Любимые улицы, любимые лица.fb2
Бушков - Меж трех времен.fb2
Бушков - Месяц надежды.fb2
Бушков - Мы никогда не звали его Джо.fb2
Бушков - Наследство полубога.fb2
Бушков - Неизвестная война. Тайная история США.fb2
Бушков - Нелетная погода.fb2
Бушков - НКВД. Война с неведомым.fb2
Бушков - Первая встреча, последняя встреча.fb2
Бушков - Планета призраков.fb2
Бушков - Провинциальная хроника начала осени.fb2
Бушков - Равнение на знамя.fb2
Бушков - Распутин. Выстрелы из прошлого.fb2
Бушков - Рельсы под луной.fb2
Бушков - Русская Америка_ слава и позор.fb2
Бушков - Самый далекий берег.fb2
Бушков - Стоять в огне.fb2
Бушков - Страна, о которой знали все.fb2
Бушков - Умирал дракон.fb2
Бушков - Хроника Мутного Времени. Дом с привидениями.fb2
Бушков - Четвертый тост.fb2
Бушков - Чингисхан. Неизвестная Азия.fb2
Бушков - …И ловили там зверей.fb2
Бушков - …и навсегда забыть Эдем.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Алексей Карташ
-----------------------------------------------------------------------------
Бушков 01 Тайга и зона.fb2
Бушков 02 Ашхабадский вор.fb2
Бушков 03 Сходняк.fb2
Бушков 04 Под созвездием северных ''Крестов''.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Антиквар
-----------------------------------------------------------------------------
Бушков 01 Антиквар.fb2
Бушков 02 Последняя Пасха.fb2
Бушков 03 Сокровище антиквара.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Байки начала перестройки
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Бушков - Брежнин луг.fb2
Бушков - Из жизни пугал.fb2
Бушков - Казенный дом.fb2
Бушков - Как хорошо быть генералом.fb2
Бушков - Курьез на фоне феномена.fb2
Бушков - Рыцари ордена лопаты.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Бестужев
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Бушков 01 Дикое золото.fb2
Бушков 02 Непристойный танец.fb2
Бушков 03 Сыщик.fb2
Бушков 04 Комбатант.fb2
Бушков 05 Аргонавт.fb2
Бушков 06 Ковбой.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Бешеная
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Бушков 01 Бешеная.fb2
Бушков 02 Танец Бешеной.fb2
Бушков 03 Стервятник.fb2
Бушков 04 Капкан для Бешеной.fb2
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Д`Артаньян - гвардеец кардинала
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Бушков - Д'Артаньян – гвардеец кардинала (1,2 книги).fb2
Бушков 01 Д`артаньян – гвардеец кардинала. Книга первая.fb2
Бушков 02 Д`артаньян – гвардеец кардинала. Книга вторая.fb2
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Дикарка
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Бушков 01 Неизвестный маршрут.fb2
Бушков 02 Чертово городище.fb2
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Заповедник
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Бушков, Величко 01 Заповедник.fb2
Бушков, Величко 02 Наследники динозавров.fb2
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Колдунья
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Бушков 01 Колдунья.fb2
Бушков 02 Колдунья-беглянка.fb2
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Красный монарх
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Бушков 01 Сталин. Красный монарх.fb2
Бушков 02 Сталин. Ледяной трон.fb2
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Критика
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Комендровский - Рецензия на книгу А Бушкова 'Сварог, Нечаянный король'.fb2
Седов - О патриотизме в книгах А Бушкова, В Чивилихина, Гумилева, Резуна.fb2
Шмалько - А была ли Россия ('Россия, которой не было' А Бушкова).fb2
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Мамонты
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Бушков 01 Золотой Демон.fb2
Бушков 02 Завороженные.fb2
Бушков 03 Поэт и Русалка.fb2
Бушков 04 Стражи.fb2
Бушков 05 Чернокнижники.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Межавторские сборники
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Искатель. 1961-1991. Выпуск 4.fb2
Искатель. 1989. Выпуск № 04.fb2
Королевство теней.fb2
Помочь можно живым.fb2
Румбы фантастики. 1988 год.fb2
Румбы фантастики. 1988 год. Том I.fb2
Румбы фантастики. 1989 год.fb2
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Мушкетеры
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Бушков 01 Провинциал, о котором заговорил Париж.fb2
Бушков 02 Тень над короной Франции.fb2
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На то и волки
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Бушков 01 На то и волки.fb2
Бушков 02 Волк насторожился.fb2
Бушков 03 Волк прыгнул.fb2
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\Остров кошмаров\
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бушков. Остров кошмаров 01. Топоры и стрелы.fb2
Бушков. Остров кошмаров 02. Паруса и пушки.fb2
Бушков. Остров кошмаров 03. Корона и плаха .fb2
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Пиранья
-----------------------------------------------------------------------------
Бушков 00 Хронология.fb2
Бушков 01 Пиранья. Первый бросок.fb2
Бушков 02 Пиранья. Звезда на волнах.fb2
Бушков 03 Пиранья. Жизнь длиннее смерти.fb2
Бушков 04 Пиранья. Бродячее сокровище.fb2
Бушков 05 Пиранья. Флибустьерские волны.fb2
Бушков 06 Пиранья. Озорные призраки.fb2
Бушков 07 Охота на пиранью.fb2
Бушков 08 След пираньи.fb2
Бушков 09 Крючок для пираньи.fb2
Бушков 10 Возвращение пираньи.fb2
Бушков 11 Пиранья против воров.fb2
Бушков 12 Пиранья против воров - 2.fb2
Бушков 13 Пиранья. Охота на олигарха.fb2
Бушков 14 Пиранья. Алмазный спецназ.fb2
Бушков 15 Пиранья. Война олигархов.fb2
Бушков 16 Война олигархов. Кодекс наемника.fb2
Бушков 16 Пиранья. Черное солнце.fb2
Бушков 17 Белая гвардия.fb2
Бушков 18 Принцесса на алмазах. Белая гвардия - 2.fb2
Бушков 19 Голая королева. Белая гвардия — 3.fb2
Бушков 20 Ближе, бандерлоги!.fb2
Бушков 21 Чистый углерод. Алмазный спецназ - 2.fb2
Бушков - Как три мушкетера.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Рассказы Александра Бушкова
-----------------------------------------------------------------------------
Бушков - Вечер для троих.fb2
Бушков - Все могут короли.fb2
Бушков - Домой, где римская дорога.fb2
Бушков - Как рыцарь средних лет собрался на дракона.fb2
Бушков - Континент.fb2
Бушков - Костер на сером берегу.fb2
Бушков - Легенды грустный плен.fb2
Бушков - Лунные маршалы.fb2
Бушков - Пересечение пути.fb2
Бушков - Планета по имени Артемон.fb2
Бушков - Последний вечер с Натали.fb2
Бушков - Примостившийся на стенке гусар.fb2
Бушков - Тринкомали.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Россия, которой не было
-----------------------------------------------------------------------------
Бушков - Мираж «великой империи».fb2
Бушков - Призрак Золотой орды.fb2
Бушков - Тайны Смутного времени.fb2
Бушков 1 Россия, которой не было_ загадки, версии, гипотезы.fb2
Бушков 2 Россия, которой не было — 2. Русская Атлантида.fb2
Бушков 3 Россия, которой не было — 3. Миражи и призраки.fb2
Бушков 4 Россия, которой не было – 4. Блеск и кровь гвардейского столетия.fb2
Бушков 5 Россия, которой не было. Гвардейское столетие.fb2
Бушков 6 Россия, которой не было. Славянская книга проклятий.fb2
Бушков 8 Екатерина II. Алмазная Золушка.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Сборники Александра Бушкова
-----------------------------------------------------------------------------
Бушков, Головачёв, Карпов - Реквием машине времени (сборник).fb2
Бушков - Анастасия (сборник).fb2
Бушков - Волчье солнышко (Сборник).fb2
Бушков - Дверь в чужую осень (сборник).fb2
Бушков - Дети тумана (сборник).fb2
Бушков - Дождь над океаном (сборник).fb2
Бушков - Кошка в светлой комнате (сборник).fb2
Бушков - Лунные маршалы (сборник).fb2
Бушков - Нелетная погода (сборник).fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Сварог
-----------------------------------------------------------------------------
Бушков 01 Рыцарь из ниоткуда.fb2
Бушков 02 Летающие острова.fb2
Бушков 03 Нечаянный король.fb2
Бушков 04 Железные паруса.fb2
Бушков 05 По ту сторону льда.fb2
Бушков 06 Чужие берега.fb2
Бушков 07 Чужие паруса.fb2
Бушков 08 Чужие зеркала.fb2
Бушков 09 Пленник Короны.fb2
Бушков 10 Враг Короны.fb2
Бушков 11 Спаситель Короны.fb2
Бушков 12 Война за мир (Компиляция Печати Скорби).fb2
Бушков 12 Печать скорби.fb2
Бушков 13 Чертова Мельница.fb2
Бушков 14 Слепые солдаты.fb2
Бушков 15 Из ниоткуда в никуда.fb2
Бушков 16 Король и его королева.fb2
Бушков 17 Вертикальная вода.fb2
Бушков 18 Алый, как снег.fb2
Бушков 19 Над самой клеткой льва.fb2
Бушков 20 Радиант.fb2
Бушков 21 Чудовища в янтаре. Дыхание мороза.fb2
-----------------------------------------------------------------------------
Серый Ферзь
-----------------------------------------------------------------------------
Бушков 01 Рыцарь из ниоткуда.fb2
Бушков 02 Чужой среди чужих.fb2
Бушков 03 Это и моя война.fb2
Бушков 04 Летающие острова.fb2
Бушков 05 Высокое искусство бегства.fb2
Бушков 06 Страсти по принцессе.fb2
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Сибирская жуть
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Сибирская жуть-1
Сибирская жуть-2
Сибирская жуть-3
Сибирская жуть-4
Сибирская жуть-5
Сибирская жуть-6
Сибирская жуть-7
Скриншоты:
Раздача ведётся путём добавления новых файлов; при каждом добавлении создаётся новый торрент. Чтобы начать докачку новых файлов, пользователям необходимо сделать следующее:
(1) остановить скачивание,
(2) удалить старый торрент у себя из клиента (имеющиеся файлы удалять не надо),
(3) скачать новый торрент и запустить его у себя в клиенте вместо старого, при этом указать клиенту путь в старую папку, куда и должно происходить скачивание новых файлов.
Ваш клиент при этом должен произвести хеширование (проверку) старой папки (если не производит сам - помогите ему сделать это), и будет докачивать только те файлы, которых у вас ещё нет. Старые файлы при этом не удаляются, а продолжают раздаваться!
Eсли вы уже удалили старые файлы, то предотвратить повторную закачку старых файлов можно, отжав галочку в соответствующих местах при запуске нового торрента. По возможности, желательно не удалять старые файлы как можно дольше, чтобы релизёр не только продолжал раздавать старые файлы, а смог сконцентрироваться на новых.
Время раздачи: Пн.-Пт. с 18.00 до 22.00 (до появления первых 3-5 скачавших)
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Кайор ®
Стаж: 3 года 4 мес.
Сообщений: 1246
Ratio: 6,679
Поблагодарили: 163734
100%
Откуда: Киев
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Обновлено 23.11.2019. Добавлено:
Месяц надежды
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grinvictor60
Стаж: 8 лет 4 мес.
Сообщений: 169
Ratio: 13,365
100%
Откуда: От верблюда
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Прочитал у него серии - Бестужев/Антитквар/Карташ. И ничего уже сто лет нового в них.
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Кайор ®
Стаж: 3 года 4 мес.
Сообщений: 1246
Ratio: 6,679
Поблагодарили: 163734
100%
Откуда: Киев
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Обновлено 29.11.2019. Добавлено:
Бушков. Остров кошмаров 02. Паруса и пушки.fb2
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Miclez
Стаж: 8 лет 4 мес.
Сообщений: 21
Ratio: 25,637
31.08%
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Уважуха, Сан Санычу ! Классно пишет, читаю уже более 20 лет.
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jkl2002
Стаж: 7 лет 7 мес.
Сообщений: 155
Ratio: 4,409
Раздал: 4,194 TB
100%
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Интересно, в проекте задействованы только красноярские литературные негры, или с других городов и весей тоже привлекаются? А редактирует сам, или издатель?
Такая плодовитость с разных жанрах и областях знаний уж очень настораживает. Хотя сейчас привлечение негров - это массовое брендовое явление, практически "норма", особенно в массовой культуре. Иначе падает прибыль издателя и стоимость бренда стремительно снижается.
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ururu88
Стаж: 2 года
Сообщений: 203
Ratio: 0,021
Раздал: 894 MB
0%
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тут не все книги,про Петербург даже нету
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Кайор ®
Стаж: 3 года 4 мес.
Сообщений: 1246
Ratio: 6,679
Поблагодарили: 163734
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Откуда: Киев
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Обновлено 29.01.2020. Добавлено:
Бушков. Остров кошмаров 03. Корона и плаха .fb2
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