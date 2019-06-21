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Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma


 
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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> ОС Windows -> Сборки Windows 10
Автор Сообщение
djkurrare ®
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 487
Ratio: 0,8
Поблагодарили: 11954
100%
Откуда: Балашиха
russia.gif
Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma [Ru]
Версия программы: 10.0.18363.535
Официальный сайт: ссылка
Язык интерфейса: Русский

Лечение: в комплекте

Системные требования:
64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
20 ГБ пространства на жестком диске;
графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше
Разрешение экрана: 800x600 и выше.

Описание:
Сборка основана на официальном образе Microsoft:
Microsoft Windows 10.0.18363.535 Version 1909 (December 2019 Update)
Удалены компоненты связанные с шпионством и отправкой телеметрии.
Отключены бесполезные (вредные) службы
Отключено размытие фона экрана приветствия
Удалены ненужные задания в планировщике
Применены различные твики для ускорения проводника,
оптимизации работы оперативной памяти
Сборка делается для личных целей и в том составе, в котором необходимо автору. Пользователям предлагается в том виде в каком есть. Пожелания и предложения по составу удаленных и отключенных компонентов не требуются, принимаются только баг-репорты
Удаление компонентов производилась с помощью DISM
Включены .NET Framework 3.5
Direct Play
отключено Зарезервированное хранилище
WIM файл конвертирован в ESD для сокращения размера образа
Очищена папка "Windows\WinSxS\Backup" от мусора
Вернуть и восстановить НЕЛЬЗЯ!!!
Все метро приложения
Защитник и его все компоненты
Приложение SmartScreen
Кортана
OneDrive
Edge
IME
migwiz
InputMetod
QuickAssist
Microsoft-Windows-RemoteAssistance
Средство Оценки Системы - WinSAT
Windows-OfflineFiles
Windows-AppServerClient
Windows-AppManagement
Windows-Holographic
Windows-Client-AssignedAccess
Containers-Server
Windows-OneCore-Containers
Containers-ApplicationGuard
Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR
Microsoft-Windows-WinOcr
Microsoft-Windows-COM-MSMQ
Microsoft-Windows-MSMQ
WinRE.wim
upfc.exe
Microsoft-Windows-PeerDist
Microsoft.Windows.PeopleExperienceHost
Microsoft-Windows-Printing-XPSServices
Microsoft-Windows-RemoteFX
HyperV
Microsoft-Windows-SimpleTCP
Функция шифрования диска BitLocker
Microsoft-Windows-Management-SecureAssessment
Windows-NetFx4-WCF
Windows-Identity-Foundation
Windows-Management-SecureAssessment
Microsoft.ECApp
Microsoft.LockApp
Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager
Microsoft.Windows.FilePicker
Microsoft-PPIProjection
Windows-StorageService
Microsoft-Windows-RDC-«API удаленного дифференциального сжатия»
Microsoft-Windows-PAW
Microsoft-Windows-HgsClient
MultiPoint
MultiPoint-Help
Microsoft-Windows-NetFx3-WCF
Windows To Go
Microsoft-Windows-SearchEngine
Microsoft-Windows-FCI-Client
Microsoft-Windows-Virtualization-RemoteFX
IIS-WebServer
DataCenterBridging
ADAM
Windows-ProjFS
Подсистема Windows Для Linux
биометрическая система Windows Hello
служба Центра обеспечения безопасности
все языки кроме ru и en
возможно ещё что то забыл добавить
Узел системы диагностики
Узел службы диагностики
Служба геоположения
Оптимизация доставки
Служба истории файлов
Помощник по совместимости программ
Служба контактных данных
Удаленный реестр
SysMain-кто устанавливает на HDD, включите тип запуска-Авто
Служба хранения данных пользователя
Служба доступа к данным пользователя
все службы связанные с Hyper-V
Служба кошелька
Регистрация ошибок
Служба удаленного управления Windows
Смарт - карта
Политика удаления смарт карт
Родительский контроль
Служба регистрации ошибок
Служба маршрутизатора Alljoyn
Служба маршрутизатора SMS
Кумулятивные обновления устанавливаться не будут
никак ни в ручном, ни через ЦО
Папка с Win 10 Tweaker 15.3 beta Portable by XpucT - мощная программа, позволяющая сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов.
Папка с активатороми от Ratiborus KMSAuto Lite 1.5.6 Portable и KMSoffline v2.1.3
Папка с Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable Package Hybrid x86 & x64 от Lisabon от 19.10 2019,
DirectX 9 от Simplix
Папка с батниками+reg файл для отключения ЦО+программы StopUpdates10,Windows Update Blocker
Папка с поиковиком Everything 1.4.1.935 + Portable
Папка с батником для расширения меню персонализации
Отключено размытие фона экрана приветствия
Удалено:
Windows-AppServerClient
Windows-AppManagement
Microsoft-Windows-NetFx3-WCF
Windows To Go
Вернул:
TFTP Client
Добавил ещё несколько твиков
(о примененных твиках в сборке можно легко узнать запустив Win 10 Tweaker , затемнённые строчки - твик уже применен)
Увеличил приоритет прерывания IRQ8
Исправил проблему со шрифтами при установке Microsoft Office
Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma.iso
Размер: 2,39 ГБ (2,566,029,312 bytes)
CRC32: 97e4c3b3
MD5: 53082c8170dd9affc4b81e96003ae44a
SHA1: 7bfc4e2bfa43d3fa6c66b823555ee9856af49fe0

Очень важно!!!
Сборка не предназначена для фанатов регулярных обновлений и команды SFC /Scannow!
Перед скачиванием и установкой убедитесь, нет ли в списке удаленных компонентов
чего либо, нужного для Ваших целей

Скриншоты:

Время раздачи: до появления первых 3-5 скачавших (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma.iso.torrent
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95,8 KB

Примагнититься
 Зарегистрирован:   21 Дек 2019 00:22:28
 Размер:   2,39 GB  (
 Рейтинг:   4,9 (Голосов: 52)
 Поблагодарили:   129
 Проверка:   Оформление проверено модератором 21 Дек 2019 02:30:51
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jurokk
Стаж: 7 лет 11 мес.
Сообщений: 80
Ratio: 9,886
Раздал: 5,256 TB
Поблагодарили: 1030
100%
Откуда: Волгодонск.
russia.gif
Данную сборку на Х86 было бы вообще шикарно!
Не планируете ?
djkurrare ®
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 487
Ratio: 0,8
Поблагодарили: 11954
100%
Откуда: Балашиха
russia.gif
jurokk писал(а): Перейти к сообщению
Данную сборку на Х86 было бы вообще шикарно!
Не планируете ?

нет 100% :огорчение:

_________________
Никогда не кидайте в людей грязью. Грязь до них может не долететь, а вот у вас на руках останется!
Leha342
RG Soft
Uploader 100+
Стаж: 7 лет 7 мес.
Сообщений: 1574
Ratio: 115,533
Раздал: 179 TB
Поблагодарили: 102115
100%
Откуда: Тольятти
ussr.gif
djkurrare
спасибо за работу :да: :подмигивание:
и как смогу погоняю эту заманчивую по описанию сборку

_________________
gerzog007
Стаж: 4 года 11 мес.
Сообщений: 34
Ratio: 2,11
59.58%
argentina.gif
Не будете возвращать магазин?
djkurrare ®
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 487
Ratio: 0,8
Поблагодарили: 11954
100%
Откуда: Балашиха
russia.gif
gerzog007 писал(а): Перейти к сообщению
Не будете возвращать магазин?

специально для любителей сходить в Магазин сделал
Windows 10 Pro x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma[Ru]

_________________
Никогда не кидайте в людей грязью. Грязь до них может не долететь, а вот у вас на руках останется!
andycomm2
Стаж: 9 лет 8 мес.
Сообщений: 161
Ratio: 0,497
29.23%
russia.gif
Не очень понятно про обновы: почему уважаемый автор считает их установку неприемлемой?
Спасибо
PS* как раз решил сегодня неспешно искать новую сборку LTSC - пора ОС новИть
djkurrare ®
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 487
Ratio: 0,8
Поблагодарили: 11954
100%
Откуда: Балашиха
russia.gif
andycomm2 писал(а): Перейти к сообщению
Не очень понятно про обновы: почему уважаемый автор считает их установку неприемлемой?
Спасибо

В кумулятивах присутствуют обновления вырезанных компонентов
Нет компонентов, значит и обновлять ничего
Попытка установки кумулятива всегда будет заканчиваться ошибкой (код ошибки не помню)

_________________
Никогда не кидайте в людей грязью. Грязь до них может не долететь, а вот у вас на руках останется!
andycomm2
Стаж: 9 лет 8 мес.
Сообщений: 161
Ratio: 0,497
29.23%
russia.gif
djkurrare писал(а): Перейти к сообщению
andycomm2 писал(а): Перейти к сообщению
Не очень понятно про обновы: почему уважаемый автор считает их установку неприемлемой?
Спасибо

В кумулятивах присутствуют обновления вырезанных компонентов
Нет компонентов, значит и обновлять ничего
Попытка установки кумулятива всегда будет заканчиваться ошибкой (код ошибки не помню)


Ага, спасибо. Про куммулятивы понятно и вполне логично. Вопрос все же переформулирую: НИКАКИЕ (про драйверы даже и не думаю - всегда ставлю и буду ставить исключительно самлстояьельно!) обновы ставится не смогут?
djkurrare ®
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 487
Ratio: 0,8
Поблагодарили: 11954
100%
Откуда: Балашиха
russia.gif
andycomm2 писал(а): Перейти к сообщению


Ага, спасибо. Про куммулятивы понятно и вполне логично. Вопрос все же переформулирую: НИКАКИЕ (про драйверы даже и не думаю - всегда ставлю и буду ставить исключительно самлстояьельно!) обновы ставится не смогут?
про драйвера всё правильно
всем рекомендую устанавливать , только с офф. сайта производителя "железа"

_________________
Никогда не кидайте в людей грязью. Грязь до них может не долететь, а вот у вас на руках останется!
rasdmr

Online
Стаж: 3 года 11 мес.
Сообщений: 9
Ratio: 89,972
Раздал: 157 GB
28.57%
russia.gif
gerzog007 писал(а): Перейти к сообщению
Не будете возвращать магазин?

магазин добавляется в один клик через специальный скрипт (называется LTSB-Add-MicrosoftStore-master), только в чем смысл? После добавления магазина это станет обычная Win 10 Pro

_________________
Любую из преград в мгновенье сокрушат
Холодный разум и стальные нервы..
djkurrare ®
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 487
Ratio: 0,8
Поблагодарили: 11954
100%
Откуда: Балашиха
russia.gif
rasdmr писал(а): Перейти к сообщению
gerzog007 писал(а): Перейти к сообщению
Не будете возвращать магазин?

магазин добавляется в один клик через специальный скрипт (называется LTSB-Add-MicrosoftStore-master), только в чем смысл? После добавления магазина это станет обычная Win 10 Pro

Если и добавите, на этой сборке работать не будет

_________________
Никогда не кидайте в людей грязью. Грязь до них может не долететь, а вот у вас на руках останется!
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