djkurrare ®

Стаж: 6 лет 6 мес. Сообщений: 487 Ratio: 0,8 Поблагодарили: 11954 100% Откуда: Балашиха

Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma [Ru] Версия программы: 10.0.18363.535

Официальный сайт: ссылка

Язык интерфейса: Русский



Лечение: в комплекте



Системные требования:

64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;

2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);

20 ГБ пространства на жестком диске;

графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше

Разрешение экрана: 800x600 и выше.



Описание:

Сборка основана на официальном образе Microsoft:

Microsoft Windows 10.0.18363.535 Version 1909 (December 2019 Update)

Удалены компоненты связанные с шпионством и отправкой телеметрии.

Отключены бесполезные (вредные) службы

Отключено размытие фона экрана приветствия

Удалены ненужные задания в планировщике

Применены различные твики для ускорения проводника,

оптимизации работы оперативной памяти

Сборка делается для личных целей и в том составе, в котором необходимо автору. Пользователям предлагается в том виде в каком есть. Пожелания и предложения по составу удаленных и отключенных компонентов не требуются, принимаются только баг-репорты Удаление компонентов производилась с помощью DISM

Включены .NET Framework 3.5

Direct Play

отключено Зарезервированное хранилище

WIM файл конвертирован в ESD для сокращения размера образа

Очищена папка "Windows\WinSxS\Backup" от мусора Вернуть и восстановить НЕЛЬЗЯ!!!

Все метро приложения

Защитник и его все компоненты

Приложение SmartScreen

Кортана

OneDrive

Edge

IME

migwiz

InputMetod

QuickAssist

Microsoft-Windows-RemoteAssistance

Средство Оценки Системы - WinSAT

Windows-OfflineFiles

Windows-AppServerClient

Windows-AppManagement

Windows-Holographic

Windows-Client-AssignedAccess

Containers-Server

Windows-OneCore-Containers

Containers-ApplicationGuard

Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR

Microsoft-Windows-WinOcr

Microsoft-Windows-COM-MSMQ

Microsoft-Windows-MSMQ

WinRE.wim

upfc.exe

Microsoft-Windows-PeerDist

Microsoft.Windows.PeopleExperienceHost

Microsoft-Windows-Printing-XPSServices

Microsoft-Windows-RemoteFX

HyperV

Microsoft-Windows-SimpleTCP

Функция шифрования диска BitLocker

Microsoft-Windows-Management-SecureAssessment

Windows-NetFx4-WCF

Windows-Identity-Foundation

Windows-Management-SecureAssessment

Microsoft.ECApp

Microsoft.LockApp

Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager

Microsoft.Windows.FilePicker

Microsoft-PPIProjection

Windows-StorageService

Microsoft-Windows-RDC-«API удаленного дифференциального сжатия»

Microsoft-Windows-PAW

Microsoft-Windows-HgsClient

MultiPoint

MultiPoint-Help

Microsoft-Windows-NetFx3-WCF

Windows To Go

Microsoft-Windows-SearchEngine

Microsoft-Windows-FCI-Client

Microsoft-Windows-Virtualization-RemoteFX

IIS-WebServer

DataCenterBridging

ADAM

Windows-ProjFS

Подсистема Windows Для Linux

биометрическая система Windows Hello

служба Центра обеспечения безопасности

все языки кроме ru и en

возможно ещё что то забыл добавить Узел системы диагностики

Узел службы диагностики

Служба геоположения

Оптимизация доставки

Служба истории файлов

Помощник по совместимости программ

Служба контактных данных

Удаленный реестр

SysMain-кто устанавливает на HDD, включите тип запуска-Авто

Служба хранения данных пользователя

Служба доступа к данным пользователя

все службы связанные с Hyper-V

Служба кошелька

Регистрация ошибок

Служба удаленного управления Windows

Смарт - карта

Политика удаления смарт карт

Родительский контроль

Служба регистрации ошибок

Служба маршрутизатора Alljoyn

Служба маршрутизатора SMS Кумулятивные обновления устанавливаться не будут

никак ни в ручном, ни через ЦО Папка с Win 10 Tweaker 15.3 beta Portable by XpucT - мощная программа, позволяющая сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов.

Папка с активатороми от Ratiborus KMSAuto Lite 1.5.6 Portable и KMSoffline v2.1.3

Папка с Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable Package Hybrid x86 & x64 от Lisabon от 19.10 2019,

DirectX 9 от Simplix

Папка с батниками+reg файл для отключения ЦО+программы StopUpdates10,Windows Update Blocker

Папка с поиковиком Everything 1.4.1.935 + Portable

Папка с батником для расширения меню персонализации Отключено размытие фона экрана приветствия

Удалено:

Windows-AppServerClient

Windows-AppManagement

Microsoft-Windows-NetFx3-WCF

Windows To Go

Вернул:

TFTP Client

Добавил ещё несколько твиков

(о примененных твиках в сборке можно легко узнать запустив Win 10 Tweaker , затемнённые строчки - твик уже применен)

Увеличил приоритет прерывания IRQ8

Исправил проблему со шрифтами при установке Microsoft Office Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma.iso

Размер: 2,39 ГБ (2,566,029,312 bytes)

CRC32: 97e4c3b3

MD5: 53082c8170dd9affc4b81e96003ae44a

SHA1: 7bfc4e2bfa43d3fa6c66b823555ee9856af49fe0

Очень важно!!!

Сборка не предназначена для фанатов регулярных обновлений и команды SFC /Scannow!

Перед скачиванием и установкой убедитесь, нет ли в списке удаленных компонентов

чего либо, нужного для Ваших целей



Скриншоты:



Время раздачи: до появления первых 3-5 скачавших (до появления первых 3-5 скачавших) 10.0.18363.535РусскийСборка основана на официальном образе Microsoft:Microsoft Windows 10.0.18363.535 Version 1909 (December 2019 Update)Удалены компоненты связанные с шпионством и отправкой телеметрии.Отключены бесполезные (вредные) службыОтключено размытие фона экрана приветствияУдалены ненужные задания в планировщикеПрименены различные твики для ускорения проводника,оптимизации работы оперативной памятиСборка делается для личных целей и в том составе, в котором необходимо автору. Пользователям предлагается в том виде в каком есть. Пожелания и предложения по составу удаленных и отключенных компонентов не требуются, принимаются только баг-репорты [NNMClub.to]_Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma.iso.torrent Торрент: Зарегистрирован Зарегистрируйтесь и скачайте торрент!

95,8 KB



Зарегистрирован: 21 Дек 2019 00:22:28 Размер: 2,39 GB ( ) Рейтинг: (Голосов: 52 (Голосов: Поблагодарили: 129 Проверка: Оформление проверено модератором 21 Дек 2019 02:30:51 Как cкачать · Как раздать · Правильно оформить · Поднять ратио!