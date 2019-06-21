Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma [Ru]
Версия программы:
10.0.18363.535Официальный сайт: ссылкаЯзык интерфейса:
РусскийЛечение: в комплектеСистемные требования:
64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
20 ГБ пространства на жестком диске;
графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше
Разрешение экрана: 800x600 и выше. Описание:
Сборка основана на официальном образе Microsoft:
Microsoft Windows 10.0.18363.535 Version 1909 (December 2019 Update)
Удалены компоненты связанные с шпионством и отправкой телеметрии.
Отключены бесполезные (вредные) службы
Отключено размытие фона экрана приветствия
Удалены ненужные задания в планировщике
Применены различные твики для ускорения проводника,
оптимизации работы оперативной памяти
Сборка делается для личных целей и в том составе, в котором необходимо автору. Пользователям предлагается в том виде в каком есть. Пожелания и предложения по составу удаленных и отключенных компонентов не требуются, принимаются только баг-репорты
Удаление компонентов производилась с помощью DISM
Включены .NET Framework 3.5
Direct Play
отключено Зарезервированное хранилище
WIM файл конвертирован в ESD для сокращения размера образа
Очищена папка "Windows\WinSxS\Backup" от мусора
Вернуть и восстановить НЕЛЬЗЯ!!!
Все метро приложения
Защитник и его все компоненты
Приложение SmartScreen
Кортана
OneDrive
Edge
IME
migwiz
InputMetod
QuickAssist
Microsoft-Windows-RemoteAssistance
Средство Оценки Системы - WinSAT
Windows-OfflineFiles
Windows-AppServerClient
Windows-AppManagement
Windows-Holographic
Windows-Client-AssignedAccess
Containers-Server
Windows-OneCore-Containers
Containers-ApplicationGuard
Microsoft-Windows-LanguageFeatures-OCR
Microsoft-Windows-WinOcr
Microsoft-Windows-COM-MSMQ
Microsoft-Windows-MSMQ
WinRE.wim
upfc.exe
Microsoft-Windows-PeerDist
Microsoft.Windows.PeopleExperienceHost
Microsoft-Windows-Printing-XPSServices
Microsoft-Windows-RemoteFX
HyperV
Microsoft-Windows-SimpleTCP
Функция шифрования диска BitLocker
Microsoft-Windows-Management-SecureAssessment
Windows-NetFx4-WCF
Windows-Identity-Foundation
Windows-Management-SecureAssessment
Microsoft.ECApp
Microsoft.LockApp
Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager
Microsoft.Windows.FilePicker
Microsoft-PPIProjection
Windows-StorageService
Microsoft-Windows-RDC-«API удаленного дифференциального сжатия»
Microsoft-Windows-PAW
Microsoft-Windows-HgsClient
MultiPoint
MultiPoint-Help
Microsoft-Windows-NetFx3-WCF
Windows To Go
Microsoft-Windows-SearchEngine
Microsoft-Windows-FCI-Client
Microsoft-Windows-Virtualization-RemoteFX
IIS-WebServer
DataCenterBridging
ADAM
Windows-ProjFS
Подсистема Windows Для Linux
биометрическая система Windows Hello
служба Центра обеспечения безопасности
все языки кроме ru и en
возможно ещё что то забыл добавить
Узел системы диагностики
Узел службы диагностики
Служба геоположения
Оптимизация доставки
Служба истории файлов
Помощник по совместимости программ
Служба контактных данных
Удаленный реестр
SysMain-кто устанавливает на HDD, включите тип запуска-Авто
Служба хранения данных пользователя
Служба доступа к данным пользователя
все службы связанные с Hyper-V
Служба кошелька
Регистрация ошибок
Служба удаленного управления Windows
Смарт - карта
Политика удаления смарт карт
Родительский контроль
Служба регистрации ошибок
Служба маршрутизатора Alljoyn
Служба маршрутизатора SMS
Кумулятивные обновления устанавливаться не будут
никак ни в ручном, ни через ЦО
Папка с Win 10 Tweaker 15.3 beta Portable by XpucT - мощная программа, позволяющая сделать полную оптимизацию и очистку Windows в несколько кликов.
Папка с активатороми от Ratiborus KMSAuto Lite 1.5.6 Portable и KMSoffline v2.1.3
Папка с Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-2017 Redistributable Package Hybrid x86 & x64 от Lisabon от 19.10 2019,
DirectX 9 от Simplix
Папка с батниками+reg файл для отключения ЦО+программы StopUpdates10,Windows Update Blocker
Папка с поиковиком Everything 1.4.1.935 + Portable
Папка с батником для расширения меню персонализации
Отключено размытие фона экрана приветствия
Удалено:
Windows-AppServerClient
Windows-AppManagement
Microsoft-Windows-NetFx3-WCF
Windows To Go
Вернул:
TFTP Client
Добавил ещё несколько твиков
(о примененных твиках в сборке можно легко узнать запустив Win 10 Tweaker , затемнённые строчки - твик уже применен)
Увеличил приоритет прерывания IRQ8
Исправил проблему со шрифтами при установке Microsoft Office
Очень важно!!!
Windows 10 Enterprise x64 lite 1909 build 18363.535 by Zosma.iso
Размер: 2,39 ГБ (2,566,029,312 bytes)
CRC32: 97e4c3b3
MD5: 53082c8170dd9affc4b81e96003ae44a
SHA1: 7bfc4e2bfa43d3fa6c66b823555ee9856af49fe0
Сборка не предназначена для фанатов регулярных обновлений и команды SFC /Scannow!
Перед скачиванием и установкой убедитесь, нет ли в списке удаленных компонентов
чего либо, нужного для Ваших целейСкриншоты:
Время раздачи: до появления первых 3-5 скачавших (до появления первых 3-5 скачавших)