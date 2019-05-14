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A Plague Tale: Innocence (2019) [Ru/Multi] (1.07/dlc) License GOG


 
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Автор Сообщение
NEO_WORK ®
Строгий, справедливый Куратор Игр, Реставратор
Меценат, Uploader 100+
RG Releasers
 
Стаж: 12 лет 8 мес.
Сообщений: 10831
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russia.gif
A Plague Tale: Innocence
Дата выхода: 14 мая 2019
Жанр: Adventure, Action, Stealth, 3rd Person
Официальный сайт: ссылка

Разработчик: Asobo Studio
Издатель: Focus Home Interactive
Релиз от: GOG

Язык интерфейса: Русский, Английский, Французский, Итальянский и другие
Язык озвучки: Английский, Французский, Немецкий
Язык субтитров: Русский, Английский, Французский, Итальянский и другие
Локализация: Asobo Studio
Версия: 1.07
Тип издания: License

Системные требования:
Операционная система: Windows 7, 8, 10 (x64)
Процессор: Intel Core i3-2120 3.3 ГГц, AMD FX-4100 X4 3.6 ГГц
Оперативная память: 8 ГБ
Видеоадаптер: 2 ГБ, GeForce GTX 660, Radeon HD 7870
Свободного места на жестком диске: 50 ГБ

Таблетка: Не требуется (DRM-Free от GOG)

Описание:
A Plague Tale: Innocence – это невероятный средневековый мир, благодаря поразительным декорациям и таланту опытных разработчиков оживающий под незабываемую музыку, что пробирает до глубины души. Осмелитесь ли вы открыть ужасающую страницу истории и отправиться в приключение, где нет места невинности? Отправляйтесь в путешествие вместе с Амицией и ее младшим братом Гуго. Преследуемые Инквизицией и ордами крыс, дети пытаются найти свое место в жестоком мире средневековой Франции. 1349 год. Черная смерть опустошает Францию. Амиция и ее младший брат Гуго спасаются от Инквизиции в разоренном чумой краю. Чтобы уйти от погони и огнем и светом разогнать полчища крыс, героям придется объединить силы с другими подростками. И только узы дружбы помогут им преодолеть немыслимые ужасы, которые ждут их на пути. В борьбе за жизнь... нет места невинности.
  • Вместе с Амицией и ее младшим братом Хьюго отправляйтесь в мрачное путешествие по средневековым деревням опустошенной чумой Франции.
  • Избегайте несметных полчищ грызунов или манипулируйте ими, чтобы выжить и проложить себе путь.
  • Объединяйтесь с другими сиротами, чтобы улизнуть от инквизиции и раскрыть тайну возникновения чумы, терроризирующей Францию.
  • Прячьтесь от инквизиции, но берегитесь крыс. Вам придется научиться использовать одного врага, чтобы спастись от другого.
Скриншоты:
  • Языки интерфейса и субтитров: Русский, Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский, Чешский, Польский, Бразильский Португальский, Китайский (упрощенный), Испанский, Латино-Американский
Время раздачи: По мере возможности... (до первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_A Plague Tale GOG.torrent
 Торрент: Золотая раздача  Зарегистрирован
 
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89,9 KB
Free Leech
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 Зарегистрирован:   01 Янв 2020 09:50:22
 Размер:   35,4 GB  (
 Рейтинг:   4,9 (Голосов: 29)
 Поблагодарили:   113
 Проверка:   Оформление проверено модератором 01 Янв 2020 18:03:25

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liahim4
Стаж: 9 лет 9 мес.
Сообщений: 59
Ratio: 1,655
100%
В этой раздаче тоже нужно много места на диске С для установки?
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