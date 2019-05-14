A Plague Tale: Innocence (2019) [Ru/Multi] (1.07/dlc) License GOG

A Plague Tale: Innocence Дата выхода: 14 мая 2019

Жанр: Adventure, Action, Stealth, 3rd Person

Официальный сайт: ссылка



Разработчик: Asobo Studio

Издатель: Focus Home Interactive

Релиз от: GOG



Язык интерфейса: Русский, Английский, Французский, Итальянский и другие

Язык озвучки: Английский, Французский, Немецкий

Язык субтитров: Русский, Английский, Французский, Итальянский и другие

Локализация : Asobo Studio

Версия: 1.07

Тип издания: License



Системные требования:

Операционная система: Windows 7, 8, 10 ( x64 )

Процессор: Intel Core i3-2120 3.3 ГГц, AMD FX-4100 X4 3.6 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ

Видеоадаптер: 2 ГБ, GeForce GTX 660, Radeon HD 7870

Свободного места на жестком диске: 50 ГБ



Таблетка: Не требуется (DRM-Free от GOG)



Описание:

A Plague Tale: Innocence – это невероятный средневековый мир, благодаря поразительным декорациям и таланту опытных разработчиков оживающий под незабываемую музыку, что пробирает до глубины души. Осмелитесь ли вы открыть ужасающую страницу истории и отправиться в приключение, где нет места невинности? Отправляйтесь в путешествие вместе с Амицией и ее младшим братом Гуго. Преследуемые Инквизицией и ордами крыс, дети пытаются найти свое место в жестоком мире средневековой Франции. 1349 год. Черная смерть опустошает Францию. Амиция и ее младший брат Гуго спасаются от Инквизиции в разоренном чумой краю. Чтобы уйти от погони и огнем и светом разогнать полчища крыс, героям придется объединить силы с другими подростками. И только узы дружбы помогут им преодолеть немыслимые ужасы, которые ждут их на пути. В борьбе за жизнь... нет места невинности. Вместе с Амицией и ее младшим братом Хьюго отправляйтесь в мрачное путешествие по средневековым деревням опустошенной чумой Франции.



Избегайте несметных полчищ грызунов или манипулируйте ими, чтобы выжить и проложить себе путь.



Объединяйтесь с другими сиротами, чтобы улизнуть от инквизиции и раскрыть тайну возникновения чумы, терроризирующей Францию.



Прячьтесь от инквизиции, но берегитесь крыс. Вам придется научиться использовать одного врага, чтобы спастись от другого. Скриншоты:

Языки интерфейса и субтитров: Русский, Английский, Французский, Итальянский, Немецкий, Испанский, Чешский, Польский, Бразильский Португальский, Китайский (упрощенный), Испанский, Латино-Американский Время раздачи: По мере возможности... (до первых 3-5 скачавших) 14 мая 2019Adventure, Action, Stealth, 3rd PersonAsobo StudioFocus Home InteractiveGOGРусский, Английский, Французский, Итальянский и другиеАнглийский, Французский, НемецкийРусский, Английский, Французский, Итальянский и другие: Asobo Studio1.07LicenseНе требуется (DRM-Free от GOG)