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Подшивка журналов | В мире науки [Scientific American] (1983-2019) [PDF]


 
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BobrovDE ®
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Подшивка журналов | В мире науки [Scientific American] (1983-2019) [PDF]
Издательство: МИР
Жанр: Научно-популярный журнал
Формат: PDF
Качество: OCR без ошибок
Иллюстрации: Цветные и черно-белые

Описание:
Прекрасный научно-популярный журнал. Самый популярный из научных и самый научный из популярных. Статьи пишут практически без формул специалисты мирового уровня в своих областях. Обилие качественных иллюстраций.

До 2003 г качество хорошее, после 2003 - прекрасное.
В издании русской версии журнала был перерыв. С 2003 года издание возобновилось.

Имеются также два альманаха: Космоc и Мозг и сознание,
и 6 приложений: по 3 - к 2008 и 2009 гг.
История и указания.
1983 -1992--> (1-12) полный комплект
1993-->(1-3), последние номера перед закрытием журнала
2002-->пилотный номер перед возобновлением
2003-2014-->(1-12) полный комплект. + Спец. выпуск, посвящённый Курчатовскому институту (за 2013)
2015-->(1-12) + Спец. выпуски, посвящённые юбилею Атомной отрасли и Науке Сибири.
2016-->1-12 + Спец. выпуски, посвящённые Науке Сибири, Томскому политеху и Научно-техническому содружеству России и Беларуси.
2017-->1-12 + Спец. выпуск, посвящённый юбилею Российского фонда фундаментальных исследований. № 11 позиционируется также как спецвыпуск "Пол и гендер"
2018-->1-12 + Спецвыпуск, встроенный по традиции в 11-й номер: Особый вид - Наука быть человеком
2019-->1-9 Таким образом, собрано все, что издавалось с 1983 по 8-9-й номер 2019.
На оф.сайте выложены все старые журналы «В мире науки». Объемы номеров (по 25-30 Мб) достаточно велики для их среднего качества. Все пустые места заполняются номерами из оф.сайта с сохранением их оригинальных названий SciAm-…, что позволяет легче сориентироваться. Например, найдя нужный журнал под названием В мире науки… Вы всегда сможете отыскать его альтернативную (более массивную, но не всегда лучшую по качеству версию на оф. сайте). Найдя же в этой раздаче нужный журнал под названием SciAm-…, Вы, скорее всего, альтернативу не найдете – вряд ли теперь кто-то будет сканировать отсканированное.
Скриншоты:


Время раздачи: с 8:00 до 22:30 (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_Scientific American - V mire nauki [1983-2019] [24.10.19].torrent
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39,3 KB
Free Leech
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 Зарегистрирован:   01 Янв 2020 10:48:54
 Размер:   7,11 GB  (
 Рейтинг:   4,8 (Голосов: 12)
 Поблагодарили:   76
 Проверка:   Оформление проверено модератором 01 Янв 2020 20:39:54
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