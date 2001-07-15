Подшивка журналов | В мире науки [Scientific American] (1983-2019) [PDF]
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МИРЖанр:
Научно-популярный журналФормат:
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OCR без ошибокИллюстрации:
Цветные и черно-белыеОписание:
Прекрасный научно-популярный журнал. Самый популярный из научных и самый научный из популярных. Статьи пишут практически без формул специалисты мирового уровня в своих областях. Обилие качественных иллюстраций.
До 2003 г качество хорошее, после 2003 - прекрасное.
В издании русской версии журнала был перерыв. С 2003 года издание возобновилось.
Имеются также два альманаха: Космоc и Мозг и сознание,
и 6 приложений: по 3 - к 2008 и 2009 гг.
История и указания.
1983 -1992--> (1-12) полный комплект
1993-->(1-3), последние номера перед закрытием журнала
2002-->пилотный номер перед возобновлением
2003-2014-->(1-12) полный комплект. + Спец. выпуск, посвящённый Курчатовскому институту (за 2013)
2015-->(1-12) + Спец. выпуски, посвящённые юбилею Атомной отрасли и Науке Сибири.
2016-->1-12 + Спец. выпуски, посвящённые Науке Сибири, Томскому политеху и Научно-техническому содружеству России и Беларуси.
2017-->1-12 + Спец. выпуск, посвящённый юбилею Российского фонда фундаментальных исследований. № 11 позиционируется также как спецвыпуск "Пол и гендер"
2018-->1-12 + Спецвыпуск, встроенный по традиции в 11-й номер: Особый вид - Наука быть человеком
2019-->1-9 Таким образом, собрано все, что издавалось с 1983 по 8-9-й номер 2019.
Скриншоты:
На оф.сайте выложены все старые журналы «В мире науки». Объемы номеров (по 25-30 Мб) достаточно велики для их среднего качества. Все пустые места заполняются номерами из оф.сайта с сохранением их оригинальных названий SciAm-…, что позволяет легче сориентироваться. Например, найдя нужный журнал под названием В мире науки… Вы всегда сможете отыскать его альтернативную (более массивную, но не всегда лучшую по качеству версию на оф. сайте). Найдя же в этой раздаче нужный журнал под названием SciAm-…, Вы, скорее всего, альтернативу не найдете – вряд ли теперь кто-то будет сканировать отсканированное.
Время раздачи: с 8:00 до 22:30 (до появления первых 3-5 скачавших)