Рикки-Тикки-Тави (1965) WEBRip [H.264/1080p-LQ] [PR]

Режиссер: Александра Снежко-Блоцкая Актеры: Клара Румянова, Георгий Вицин, Михаил Новохижин, Серафима Бирман, Анатолий Папанов, Тамара Дмитриева, Маргарита Суворова, Елена Понсова, Мария Виноградова, Капитолина Кузьмина
Описание: Рикки-Тикки-Тави — мангуст, главный герой рассказа из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Рикки-Тикки-Тави защищает семью англичан, живущих в Индии, и борется с кобрами Нагом и Нагайной. Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома в поселке Сигаули...
Возраст:6+ (зрителям, достигшим 6 лет)
Продолжительность: 00:19:29 Качество видео: WEBRip Субтитры: Отсутствуют