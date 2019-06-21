Рикки-Тикки-Тави (1965) WEBRip [H.264/1080p-LQ] [PR]

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Рикки-Тикки-Тави (1965) WEBRip [H.264/1080p-LQ] Производство: СССР / Союзмультфильм

Жанр: Короткометражный, рисованная анимация



Режиссер: Александра Снежко-Блоцкая

Актеры: Клара Румянова, Георгий Вицин, Михаил Новохижин, Серафима Бирман, Анатолий Папанов, Тамара Дмитриева, Маргарита Суворова, Елена Понсова, Мария Виноградова, Капитолина Кузьмина



Описание:

Рикки-Тикки-Тави — мангуст, главный герой рассказа из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Рикки-Тикки-Тави защищает семью англичан, живущих в Индии, и борется с кобрами Нагом и Нагайной. Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома в поселке Сигаули...





Возраст: 6+ (зрителям, достигшим 6 лет)



Продолжительность: 00:19:29

Качество видео: WEBRip

Субтитры: Отсутствуют



Видео: AVC/H.264, 1920x1080 (16:9), ~5120 Kbps

Аудио: AC3, 2 ch, 192 Kbps Скриншоты:





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Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших) СССР / СоюзмультфильмКороткометражный, рисованная анимацияАлександра Снежко-БлоцкаяКлара Румянова, Георгий Вицин, Михаил Новохижин, Серафима Бирман, Анатолий Папанов, Тамара Дмитриева, Маргарита Суворова, Елена Понсова, Мария Виноградова, Капитолина КузьминаРикки-Тикки-Тави — мангуст, главный герой рассказа из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Рикки-Тикки-Тави защищает семью англичан, живущих в Индии, и борется с кобрами Нагом и Нагайной. Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома в поселке Сигаули...00:19:29WEBRipОтсутствуютAVC/H.264, 1920x1080 (16:9), ~5120 KbpsAC3, 2 ch, 192 Kbps [NNMClub.to]_Rikki-Tikki-Tavi (1965).mkv.torrent Торрент: Зарегистрирован Скачать





Зарегистрирован: 08 Янв 2020 21:35:51 Размер: 741 MB ( ) Рейтинг: (Голосов: 28 (Голосов: Поблагодарили: 77 Проверка: Оформление проверено модератором 08 Янв 2020 22:51:45 Как cкачать · Как раздать · Правильно оформить · Поднять ратио!