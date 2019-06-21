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Рикки-Тикки-Тави (1965) WEBRip [H.264/1080p-LQ] [PR]


 
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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Мультфильмы -> Отечественные Мультфильмы (HD*Rip/LQ, DVDRip, SATRip, VHSRip)
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Алехаndr ®
RG Releasers
Дед Мороз
Модератор Сериалов
 
Стаж: 4 года 10 мес.
Сообщений: 7759
Ratio: 915,198
Поблагодарили: 614593
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Рикки-Тикки-Тави (1965) WEBRip [H.264/1080p-LQ]
Производство: СССР / Союзмультфильм
Жанр: Короткометражный, рисованная анимация

Режиссер: Александра Снежко-Блоцкая
Актеры: Клара Румянова, Георгий Вицин, Михаил Новохижин, Серафима Бирман, Анатолий Папанов, Тамара Дмитриева, Маргарита Суворова, Елена Понсова, Мария Виноградова, Капитолина Кузьмина

Описание:
Рикки-Тикки-Тави — мангуст, главный герой рассказа из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Рикки-Тикки-Тави защищает семью англичан, живущих в Индии, и борется с кобрами Нагом и Нагайной. Это рассказ о великой войне, которую вел в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома в поселке Сигаули...


Возраст: 6+ (зрителям, достигшим 6 лет)

Продолжительность: 00:19:29
Качество видео: WEBRip
Субтитры: Отсутствуют

Видео: AVC/H.264, 1920x1080 (16:9), ~5120 Kbps
Аудио: AC3, 2 ch, 192 Kbps
Скриншоты:


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Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_Rikki-Tikki-Tavi (1965).mkv.torrent
 Торрент: Платиновая раздача  Зарегистрирован
 
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 Зарегистрирован:   08 Янв 2020 21:35:51
 Размер:   741 MB  (
 Рейтинг:   5 (Голосов: 28)
 Поблагодарили:   77
 Проверка:   Оформление проверено модератором 08 Янв 2020 22:51:45
Как cкачать  ·  Как раздать  ·  Правильно оформить  ·  Поднять ратио!  
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merc74
Стаж: 10 лет 7 мес.
Сообщений: 281
Ratio: 22,371
Раздал: 11,31 TB
100%
russia.gif
Адам и Ева были наги - наг и нагайна, рептилоиды.

_________________
Asus Maximus V Extreme; Intel Core I7 3770K; Kingston 16Gb DDR3 1600MHz; Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming; Corsair 700D; Thermaltake Toughpower 1200W; Zalman CNPS 9900 Max
Vugluscr
Стаж: 9 лет 9 мес.
Сообщений: 716
Ratio: 2,097
100%
djibouti.gif
Актуальный фильм.
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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Мультфильмы -> Отечественные Мультфильмы (HD*Rip/LQ, DVDRip, SATRip, VHSRip) Часовой пояс: GMT + 3
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