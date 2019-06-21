Аленький цветочек (1952) WEBRip [H.264/1080p-LQ] [PR]

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Аленький цветочек (1952) WEBRip [H.264/1080p-LQ] Производство: СССР / Союзмультфильм

Жанр: Короткометражный, фэнтези



Режиссер: Лев Атаманов

Актеры: Юльен Балмусов, Владимир Конкин, Александр Котов, Сергей Балабанов, Николай Боголюбов, Владимир Грибков, Мария Барабанова, Нина Крачковская, Алексей Консовский, Ирина Маликова



Описание:

Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Две старшие попросили себе тканей и красивых безделушек. И лишь меньшая, любимая Настенька, заказала отцу чудо диковенное, невиданное — аленький цветочек, который видела она во сне.





Возраст: 6+ (зрителям, достигшим 6 лет)



Продолжительность: 00:41:18

Качество видео: WEBRip

Субтитры: Отсутствуют



Видео: AVC/H.264, 1920x1080 (16:9), ~5120 Kbps

Аудио: AC3, 2 ch, 192 Kbps Скриншоты:





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Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших) СССР / СоюзмультфильмКороткометражный, фэнтезиЛев АтамановЮльен Балмусов, Владимир Конкин, Александр Котов, Сергей Балабанов, Николай Боголюбов, Владимир Грибков, Мария Барабанова, Нина Крачковская, Алексей Консовский, Ирина МаликоваБыло у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Две старшие попросили себе тканей и красивых безделушек. И лишь меньшая, любимая Настенька, заказала отцу чудо диковенное, невиданное — аленький цветочек, который видела она во сне.00:41:18WEBRipОтсутствуютAVC/H.264, 1920x1080 (16:9), ~5120 KbpsAC3, 2 ch, 192 Kbps [NNMClub.to]_Alen'kiy tsvetochek (1952).mkv.torrent Торрент: Зарегистрирован Скачать





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