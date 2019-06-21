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Аленький цветочек (1952) WEBRip [H.264/1080p-LQ] [PR]


 
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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Мультфильмы -> Отечественные Мультфильмы (HD*Rip/LQ, DVDRip, SATRip, VHSRip)
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Алехаndr ®
RG Releasers
Дед Мороз
Модератор Сериалов
 
Стаж: 4 года 10 мес.
Сообщений: 7759
Ratio: 915,198
Поблагодарили: 614593
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Аленький цветочек (1952) WEBRip [H.264/1080p-LQ]
Производство: СССР / Союзмультфильм
Жанр: Короткометражный, фэнтези

Режиссер: Лев Атаманов
Актеры: Юльен Балмусов, Владимир Конкин, Александр Котов, Сергей Балабанов, Николай Боголюбов, Владимир Грибков, Мария Барабанова, Нина Крачковская, Алексей Консовский, Ирина Маликова

Описание:
Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Две старшие попросили себе тканей и красивых безделушек. И лишь меньшая, любимая Настенька, заказала отцу чудо диковенное, невиданное — аленький цветочек, который видела она во сне.


Возраст: 6+ (зрителям, достигшим 6 лет)

Продолжительность: 00:41:18
Качество видео: WEBRip
Субтитры: Отсутствуют

Видео: AVC/H.264, 1920x1080 (16:9), ~5120 Kbps
Аудио: AC3, 2 ch, 192 Kbps
Скриншоты:


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Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_Alen'kiy tsvetochek (1952).mkv.torrent
 Торрент: Платиновая раздача  Зарегистрирован
 
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 Зарегистрирован:   08 Янв 2020 21:48:05
 Размер:   1,53 GB  (
 Рейтинг:   4,9 (Голосов: 14)
 Поблагодарили:   45
 Проверка:   Оформление проверено модератором 09 Янв 2020 03:21:21
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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Мультфильмы -> Отечественные Мультфильмы (HD*Rip/LQ, DVDRip, SATRip, VHSRip) Часовой пояс: GMT + 3
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