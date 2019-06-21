Аленький цветочек (1952) WEBRip [H.264/1080p-LQ] [PR]

Режиссер: Лев Атаманов Актеры: Юльен Балмусов, Владимир Конкин, Александр Котов, Сергей Балабанов, Николай Боголюбов, Владимир Грибков, Мария Барабанова, Нина Крачковская, Алексей Консовский, Ирина Маликова
Описание: Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Две старшие попросили себе тканей и красивых безделушек. И лишь меньшая, любимая Настенька, заказала отцу чудо диковенное, невиданное — аленький цветочек, который видела она во сне.
Возраст:6+ (зрителям, достигшим 6 лет)
Продолжительность: 00:41:18 Качество видео: WEBRip Субтитры: Отсутствуют