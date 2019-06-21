Рамки - Renderosity - Moonbeams Pink Passion - 91584 [PNG, JPG]

Moonbeams Pink Passion
Официальный сайт: RenderosityID номер продукта:
91584Раздаваемый материал:
РамкиРазрешение файлов:
1173x1440-4792x1064Формат:
PNG, JPGОписание:
'Moonbeam's Pink Passion' - рамки в розовых тонах - разработаны специально по мотивам искусства рисования кистью в одно касание. Хитро оформленный в различных оттенках розового цвета, пакет украшен цветами и листьями, завитками, рваными краями бумаги и лентами. Эта уникальная коллекция включает в себя готовые фоны, разделители, орнаменты, виньетки и фоны.Скриншоты:
Время раздачи: 24/7 - круглосуточно (до появления первых 3-5 скачавших)