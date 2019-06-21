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Рамки - Renderosity - Moonbeam's Camellia's & Friends - 100365 [PNG, PSD, JPG]


 
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Автор Сообщение
vladimir190 ®
Diamond Releaser

Online
Стаж: 9 лет 3 мес.
Сообщений: 4148
Ratio: 327,502
Раздал: 98,61 TB
Поблагодарили: 368900
100%
ukraine.gif
Renderosity - Moonbeam's Camellia's & Friends
Официальный сайт: Renderosity
ID номер продукта: 100365

Раздаваемый материал: Рамки
Разрешение файлов: 1264x1342-3600x3600
Формат: PNG, PSD, JPG

Описание:
"Moonbeam's Camellia & Friends" - это волшебная цветочная тематическая сборка, созданная из цветов камелии, спелых желудей, жуков и мухи в разнообразной цветовой палитре. Этот пакет содержит набор готовых фонов, разделителей, отдельных виньеток, многослойного файла PSD и рамки.

Скриншоты:
Время раздачи: 24/7 - круглосуточно (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_Renderosity - Moonbeam's Camellia's &amp; Friends - 100365.torrent
 Торрент:   Зарегистрирован
 
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25,6 KB

Примагнититься
 Зарегистрирован:   22 Янв 2020 07:39:38
 Размер:   151 MB  (
 Рейтинг:   4,9 (Голосов: 28)
 Поблагодарили:   117
 Проверка:   Оформление проверено модератором 22 Янв 2020 07:49:08
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Injulir
Модератор ММедиа, Дизайна и Графики
Советник ММДГ
Стаж: 7 лет
Сообщений: 8216
Ratio: 241,727
Раздал: 26,03 TB
Поблагодарили: 37062
100%
Откуда: Забвение
ussr.gif
vladimir190 писал(а): Перейти к сообщению
Moonbeam's Camellia's &amp; Friends

&amp; - это амперсанд (символ &) в HTML.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4


Авторское название материала: Moonbeam's Camellia's & Friends - написано на обложке.


Почему в заголовок на офсайте попал &amp; вместо просто &, остается только гадать.

_________________
Цепной пёс Правил.
Правил пёс без цепи и Правил - сатрап.
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