Рамки - Renderosity - Moonbeam's Camellia's & Friends - 100365 [PNG, PSD, JPG]

Renderosity - Moonbeam's Camellia's & Friends
Официальный сайт: RenderosityID номер продукта:
100365Раздаваемый материал:
РамкиРазрешение файлов:
1264x1342-3600x3600Формат:
PNG, PSD, JPGОписание:
"Moonbeam's Camellia & Friends" - это волшебная цветочная тематическая сборка, созданная из цветов камелии, спелых желудей, жуков и мухи в разнообразной цветовой палитре. Этот пакет содержит набор готовых фонов, разделителей, отдельных виньеток, многослойного файла PSD и рамки.Скриншоты:
Время раздачи: 24/7 - круглосуточно (до появления первых 3-5 скачавших)