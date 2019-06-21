Рамки - Renderosity - Moonbeam's Lovely Lilies - 104612 [PNG, PSD, JPG]

Moonbeam's Lovely Lilies
Официальный сайт: RenderosityID номер продукта:
104612Раздаваемый материал:
РамкиРазрешение файлов:
1276x2257-2500x2500Формат:
PNG, PSD, JPGОписание:
"Lovely Lilies". Этот пакет разработан с нарисованными лилиями каллы в различных оттенках на соответствующих фонах. Я включил готовые фоны, разделители, рамки, отдельные виньетки. В дополнение к этим элементам я также предоставил два цветка каллы и листья.Скриншоты:
Время раздачи: 24/7 - круглосуточно (до появления первых 3-5 скачавших)