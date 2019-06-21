Полина Дашкова | Горлов тупик (2019) [MP3] Автор: Полина Дашкова

Жанр: Современные детективы

Читает: Игорь Князев

Продолжительность: 20:25:12

Формат (аудиокодек): MP3

Битрейт аудио: 56-62 Kbps

Издательство: Аудиокнига (АСТ)



Описание:

Глубокая, захватывающая и увлекательная аудиокнига, рассказывающая о судьбах людей в действительно пугающее и неординарное время.



Он потерял все: офицерское звание, высокую должность, зарплату, отдельную квартиру. Дело, которое он вел, развалилось. Подследственные освобождены и объявлены невиновными. Но он не собирается сдаваться. Он сохранил веру в себя и в свою особую миссию. Он начинает жизнь заново, выстраивает блестящую карьеру, обрастает влиятельными знакомыми. Генералы КГБ и сотрудники Международного отдела ЦК считают его своим, полезным, надежным, и не подозревают, что он использует их в сложной спецоперации, которую многие годы разрабатывает в одиночку. Он докажет существование вражеского заговора и виновность бывших подследственных. Никто не знает об его тайных планах. Никто не пытается ему помешать. Никто, кроме девятнадцатилетней девочки, сироты из грязной коммуналки в Горловом тупике. Но ее давно нет на свете. Она лишь призрак, который является к нему бессонными ночами.



Действие романа охватывает четверть века – с 1952 по 1977 годы. Сюжет основан на реальных событиях.



Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших)