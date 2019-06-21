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Полина Дашкова | Горлов тупик (2019) [MP3]


 
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Ray Donovan ®
Стаж: 7 мес. 29 дней
Сообщений: 116
Ratio: 4,574
Поблагодарили: 12295
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Откуда: Showtime
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Полина Дашкова | Горлов тупик (2019) [MP3]
Автор: Полина Дашкова
Жанр: Современные детективы
Читает: Игорь Князев
Продолжительность: 20:25:12
Формат (аудиокодек): MP3
Битрейт аудио: 56-62 Kbps
Издательство: Аудиокнига (АСТ)

Описание:
Глубокая, захватывающая и увлекательная аудиокнига, рассказывающая о судьбах людей в действительно пугающее и неординарное время.

Он потерял все: офицерское звание, высокую должность, зарплату, отдельную квартиру. Дело, которое он вел, развалилось. Подследственные освобождены и объявлены невиновными. Но он не собирается сдаваться. Он сохранил веру в себя и в свою особую миссию. Он начинает жизнь заново, выстраивает блестящую карьеру, обрастает влиятельными знакомыми. Генералы КГБ и сотрудники Международного отдела ЦК считают его своим, полезным, надежным, и не подозревают, что он использует их в сложной спецоперации, которую многие годы разрабатывает в одиночку. Он докажет существование вражеского заговора и виновность бывших подследственных. Никто не знает об его тайных планах. Никто не пытается ему помешать. Никто, кроме девятнадцатилетней девочки, сироты из грязной коммуналки в Горловом тупике. Но ее давно нет на свете. Она лишь призрак, который является к нему бессонными ночами.

Действие романа охватывает четверть века – с 1952 по 1977 годы. Сюжет основан на реальных событиях.

Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_Polina Dashkova - Gorlov tupik.torrent
 Торрент:   Зарегистрирован
 
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12,8 KB

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 Зарегистрирован:   02 Фев 2020 10:41:38
 Размер:   513 MB  (
 Рейтинг:    (Голосов: 6)
 Поблагодарили:   43
 Проверка:   Оформление проверено модератором 02 Фев 2020 15:22:46
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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Художественные аудиокниги и публицистика -> Детектив, Боевик Часовой пояс: GMT + 3
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