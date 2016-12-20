Microsoft Telemetry Tools Bundle by UpGrade (Workbench) v1.49 [En]
Версия программы:
1.49Язык интерфейса:
АнглийскийЛечение:
не требуетсяСистемные требования:
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64-bit) Описание:
Microsoft Telemetry Tools Bundle - специальный пакет для блокировки телеметрии на актуальных версиях Windows. Блокировка телеметрии позволяет отключить все встроенный шпионские функции Windows, сбор данный о вашей активности за компьютером и в сети, а также подбор индивидуальной рекламы под ваши интересы. В стандартной комплектации система кишит разнообразными методами для отслеживания ваших действий и поведения, поэтому установка данного пакета рекомендуется всем кто переживает за сохранность своих данных и анонимность в сети.
Скриншоты:
- O&O ShutUp10 v1.7.1405 | With Custom Settings
- WPD v1.3.1323
- WindowsSpyBlocker v4.27.1
- W10Privacy v3.4.0.0
- Debotnet v0.4.5
- Spybot Anti-Beacon v3.0.3.0
•Windows Update Apps:
- Sledgehammer v2.6.1 RC4
- WuMgr v1.1b
- StopWinUpdates v2.5
- StopUpdates10 v3.1.101
- Windows Update MiniTool v20.12.2016
- WAU (Windows Automatic Updates) Manager v2.2.0.0
- Windows Update Toggle v10.1
• Extras: TTLauncher - Launcher for All Apps
Время раздачи: До появления первых 3-5 скачавших