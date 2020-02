SaintCruze ®

Microsoft Telemetry Tools Bundle by UpGrade (Workbench) v1.49 [En] Версия программы: 1.49

Язык интерфейса: Английский



Лечение: не требуется



Системные требования:

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64-bit)



Описание:

Microsoft Telemetry Tools Bundle - специальный пакет для блокировки телеметрии на актуальных версиях Windows. Блокировка телеметрии позволяет отключить все встроенный шпионские функции Windows, сбор данный о вашей активности за компьютером и в сети, а также подбор индивидуальной рекламы под ваши интересы. В стандартной комплектации система кишит разнообразными методами для отслеживания ваших действий и поведения, поэтому установка данного пакета рекомендуется всем кто переживает за сохранность своих данных и анонимность в сети. - O&O ShutUp10 v1.7.1405 | With Custom Settings

- WPD v1.3.1323

- WindowsSpyBlocker v4.27.1

- W10Privacy v3.4.0.0

- Debotnet v0.4.5

- Spybot Anti-Beacon v3.0.3.0

•Windows Update Apps:

- Sledgehammer v2.6.1 RC4

- WuMgr v1.1b

- StopWinUpdates v2.5

- StopUpdates10 v3.1.101

- Windows Update MiniTool v20.12.2016

- WAU (Windows Automatic Updates) Manager v2.2.0.0

- Windows Update Toggle v10.1

• Extras: TTLauncher - Launcher for All Apps Скриншоты:





Время раздачи: До появления первых 3-5 скачавших

