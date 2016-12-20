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Microsoft Telemetry Tools Bundle by UpGrade (Workbench) v1.49 [En]


 
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Автор Сообщение
SaintCruze ®
Стаж: 1 мес. 7 дней
Сообщений: 58
Ratio: 37,039
Поблагодарили: 1686
100%
Откуда: Мариуполь
ukraine.gif
Microsoft Telemetry Tools Bundle by UpGrade (Workbench) v1.49 [En]
Версия программы: 1.49
Язык интерфейса: Английский

Лечение: не требуется

Системные требования:
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64-bit)

Описание:
Microsoft Telemetry Tools Bundle - специальный пакет для блокировки телеметрии на актуальных версиях Windows. Блокировка телеметрии позволяет отключить все встроенный шпионские функции Windows, сбор данный о вашей активности за компьютером и в сети, а также подбор индивидуальной рекламы под ваши интересы. В стандартной комплектации система кишит разнообразными методами для отслеживания ваших действий и поведения, поэтому установка данного пакета рекомендуется всем кто переживает за сохранность своих данных и анонимность в сети.
- O&O ShutUp10 v1.7.1405 | With Custom Settings
- WPD v1.3.1323
- WindowsSpyBlocker v4.27.1
- W10Privacy v3.4.0.0
- Debotnet v0.4.5
- Spybot Anti-Beacon v3.0.3.0
•Windows Update Apps:
- Sledgehammer v2.6.1 RC4
- WuMgr v1.1b
- StopWinUpdates v2.5
- StopUpdates10 v3.1.101
- Windows Update MiniTool v20.12.2016
- WAU (Windows Automatic Updates) Manager v2.2.0.0
- Windows Update Toggle v10.1
• Extras: TTLauncher - Launcher for All Apps
Скриншоты:


Время раздачи: До появления первых 3-5 скачавших
[NNMClub.to]_Microsoft Telemetry Tools Bundle v1.49.exe.torrent
 Торрент:   Зарегистрирован
 
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6,7 KB

Примагнититься
 Зарегистрирован:   07 Фев 2020 19:49:55
 Размер:   20,9 MB  (
 Рейтинг:   4,9 (Голосов: 38)
 Поблагодарили:   94
 Проверка:   Оформление проверено модератором 08 Фев 2020 04:18:42
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Anthonoff1380
Стаж: 10 мес. 11 дней
Сообщений: 17
Ratio: 0,276
79.71%
Откуда: Санкт-Петербург
russia.gif
Как русский язык установить?
Eastoop
Зам.Куратора Программ
Стаж: 10 лет 9 мес.
Сообщений: 12531
Ratio: 170,393
Поблагодарили: 59551
100%
Откуда: UTC+10
nnm-club.gif
Anthonoff1380
Куда? Сама оболочка имеет несменяемый интерфейс. А программы, запускающиеся из нее, с разными, некоторые даже с русским
Anthonoff1380
Стаж: 10 мес. 11 дней
Сообщений: 17
Ratio: 0,276
79.71%
Откуда: Санкт-Петербург
russia.gif
Eastoop
Понял
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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Утилиты, Офис, Интернет -> Разное Часовой пояс: GMT + 3
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