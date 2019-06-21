Adobe Photoshop Lightroom Classic 2019 9.2.0.10 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]

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hali1960 ®
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Adobe Photoshop Lightroom Classic 2019 9.2.0.10 RePack by KpoJIuK
Версия программы:
2019 9.2.0.10Официальный сайт: ADOBEЯзык интерфейса:
Русский, Английский и другиеЛечение:
не требуется (инсталлятор уже пролечен)Системные требования:
Описание:
- Процессор: Intel® or AMD processor with 64-bit support*; 2 GHz or faster processor
- ОС: Microsoft Windows Windows 7 / 8.1 /10**(64-bit)
- Память: 4 GB of RAM (12 GB recommended)
- Дисковое пространство: 2 ГБ свободного места на жестком диске для установки программы.
- Разрешение монитора: 1024 x 768 display
- Графический ускоритель:
- AMD: Radeon GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.
- Intel: Skylake or newer GPU with DirectX 12 support.
- NVIDIA: GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.
- OpenGL 3.3 and DirectX 10-capable video adapter for GPU-related functionality.
- 1 GB Video RAM (VRAM). 2 GB of dedicated VRAM (4 GB recommended) for large, high-resolution monitors, such as 4K- and 5K-resolution monitors.
- Интернет: Подключение к интернету необходимо для активации программного обеспечения, проверки подписок и доступа к онлайн-сервисам.
Lightroom объединяет фотографии в «коллекции» — виртуальные сборища файлов, по которым может быстро делать поиск. Он хранит информацию о ключевых словах, превью и метаданных не в каждом графическом файле, а в централизованной базе данных (движок SQLite). Поэтому к базе можно обращаться и по поводу фотографий, которые сейчас в архиве на DVD. Размер программы существенно меньше, чем у Bridge, запускается она быстрее и занимает меньше оперативной памяти. В общем, Lightroom рассчитан исключительно на фотографов, которых интересует обработка и каталогизация фотографий, а не интеграция всего и вся. Другая особенность пакета Photoshop Lightroom — разделение процесса работы со снимками на отдельные этапы. Для каждого из них предназначен свой функциональный модуль с соответствующим набором инструментов и палитр настроек.
Функциональные возможности пакета Lightroom включают не только RAW-конвертор и средства обработки изображений, но и мощную систему каталогизации фотографий, а также инструменты для создания слайд-шоу и веб-страниц. Как и во многих современных RAW-конверторах, в Lightroom используется принцип неразрушающего редактирования. Это значит, что информация обо всех выполненных пользователем операциях и настройках записывается в служебный файл, в то время как исходное изображение сохраняется в неизменном виде. Такой подход позволяет не только снизить до минимума вероятность безвозвратной потери оригиналов обрабатываемых снимков, но и дает возможность создавать и распечатывать множество различных вариантов одного и того же изображения без необходимости сохранять соответствующее количество полновесных графических файлов, быстро съедающих свободное пространство на жестком диске. По окончании работы над снимком пользователь может сохранить его обработанный вариант в виде отдельного графического файла.
- В программе имеется пять модулей:
- Загрузка, каталогизация и поиск фотографий (Library)
- Коррекция цветовых и тональных параметров изображений (Develop)
- Создание слайд-шоу (Slideshow)
- Печать (Print)
- Создание веб-страниц для публикации коллекций изображений в Интернете (Web)
- Основные характеристики Adobe Photoshop Lightroom:
- Интуитивная среда с инструментами, разработанными специально для фотографов.
- Организация, оценка изображений и добавление знака авторских прав.
- Создание предварительных настроек изображений.
- Интеграция с Photoshop.
- Регулировка настроек множества изображений одним кликом.
- Кроссплатформенность – поддержка 64-разрадной архитектуры, платформ Mac OS и Windows.
- Поддержка видеофайлов DSLR – взаимодействие с большинством цифровых камер SLR позволяет легко контролировать и организовывать статичные фотографии и видео.
- Добавление водяных знаков – встраивание логотипа (текстовых или графических водяных знаков) в изображение, регулировка размера, позиции и прозрачности.
- Быстрый импорт изображений – интерфейс импорта прост в навигации, содержит понятные визуальные индикаторы того, где и как будут расположены фотографии после импорта.
- Коррекция перспективы – возможность недеструктивного исправления перспективы картинки.
- Гибкие настройки печати. Инструменты позволяют перетаскивать одно изображение или несколько снимков на страницу, а затем изменять их расположение и размер.
- Коррекция линз – исправление дефектов линз, таких как нарушение геометрии, хроматические аберрации, виньетирование и т. п.
- Выгрузка в Интернет – возможность загружать изображения на Facebook, SmugMug и Flickr. При добавлении комментариев к снимкам эти сообщения мгновенно отображаются в библиотеке Adobe Photoshop Lightroom рядом с соответствующими фотографиями.
- Создание слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Готовые слайд-шоу легко выкладывать в общий доступ с помощью экспорта (в том числе в высоком разрешении).
- Фотосъемка в связке с компьютером – мгновенный импорт и отображения фото после фиксации картинки камерой.
- Симуляция зернистости фотопленки. Инструменты позволяют легко контролировать параметры зернистости, которую можно применять к изображению для симуляции внешнего вида пленки
Информация о сборке
1. Установка в два клика, требуется лишь отключить Интернет-соединение (автоматически или вручную)
2. Приложение Creative Cloud не мусорит в системе - от него остался необходимый минимум
3. Все локализации в комплекте, меняются в настройках программы (русский можно установить сразу, выбрав в списке Svenska)
4. Используется оригинальный установщик, проблемы с другими продуктами исключены
Параметры командной строки:
-S или -S1 - скрыть окно с прогрессом распаковки временных файлов
-S2 - показать окно с прогрессом распаковки временных файлов
-S или -S1 или -S2 - обязательный параметр
/XPATH="ПУТЬ" - указать место установки. По умолчанию: C:\Program Files\Adobe\
Обратите внимание, что в связи с особенностями официального установщика к выбранному пути будет добавлено "Adobe Lightroom Classic CC", поэтому в большинстве случаев стоит выбрать C:\Program Files\Adobe
/XDISABLENET=1 - отключить Интернет-соединение на ~10 секунд для начала установки
/XVCR - установить Visual C++ Redistributable Package (необходимы для работы программы)
Пример: INSTALL.EXE -S /XPATH="C:\Program Files\Adobe" /XDISABLENET=1 /XVCR
CRC32: 92C29693
MD5: 32352509473207B4B09D0DAD243264BC
SHA-1: 71AF95B7C4D9AE5AFB560692FD46602516B27BD6
Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.Скриншоты:
Время раздачи: с 09:00 до 23:30 (до появления первых 3-5 скачавших)
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