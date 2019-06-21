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Adobe Photoshop Lightroom Classic 2019 9.2.0.10 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]


 
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Автор Сообщение
hali1960 ®
RG Soft
Стаж: 9 лет
Сообщений: 3430
Ratio: 440,773
Раздал: 30,4 TB
Поблагодарили: 1076599
100%
Откуда: Екатеринбург P.S. Stalker
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Adobe Photoshop Lightroom Classic 2019 9.2.0.10 RePack by KpoJIuK
Версия программы: 2019 9.2.0.10
Официальный сайт: ADOBE
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие

Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен)

Системные требования:
  • Процессор: Intel® or AMD processor with 64-bit support*; 2 GHz or faster processor
  • ОС: Microsoft Windows Windows 7 / 8.1 /10**(64-bit)
  • Память: 4 GB of RAM (12 GB recommended)
  • Дисковое пространство: 2 ГБ свободного места на жестком диске для установки программы.
  • Разрешение монитора: 1024 x 768 display
  • Графический ускоритель:
    • AMD: Radeon GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.
    • Intel: Skylake or newer GPU with DirectX 12 support.
    • NVIDIA: GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.
    • OpenGL 3.3 and DirectX 10-capable video adapter for GPU-related functionality.
    • 1 GB Video RAM (VRAM). 2 GB of dedicated VRAM (4 GB recommended) for large, high-resolution monitors, such as 4K- and 5K-resolution monitors.
  • Интернет: Подключение к интернету необходимо для активации программного обеспечения, проверки подписок и доступа к онлайн-сервисам.


Описание: Lightroom объединяет фотографии в «коллекции» — виртуальные сборища файлов, по которым может быстро делать поиск. Он хранит информацию о ключевых словах, превью и метаданных не в каждом графическом файле, а в централизованной базе данных (движок SQLite). Поэтому к базе можно обращаться и по поводу фотографий, которые сейчас в архиве на DVD. Размер программы существенно меньше, чем у Bridge, запускается она быстрее и занимает меньше оперативной памяти. В общем, Lightroom рассчитан исключительно на фотографов, которых интересует обработка и каталогизация фотографий, а не интеграция всего и вся. Другая особенность пакета Photoshop Lightroom — разделение процесса работы со снимками на отдельные этапы. Для каждого из них предназначен свой функциональный модуль с соответствующим набором инструментов и палитр настроек.
    Функциональные возможности пакета Lightroom включают не только RAW-конвертор и средства обработки изображений, но и мощную систему каталогизации фотографий, а также инструменты для создания слайд-шоу и веб-страниц. Как и во многих современных RAW-конверторах, в Lightroom используется принцип неразрушающего редактирования. Это значит, что информация обо всех выполненных пользователем операциях и настройках записывается в служебный файл, в то время как исходное изображение сохраняется в неизменном виде. Такой подход позволяет не только снизить до минимума вероятность безвозвратной потери оригиналов обрабатываемых снимков, но и дает возможность создавать и распечатывать множество различных вариантов одного и того же изображения без необходимости сохранять соответствующее количество полновесных графических файлов, быстро съедающих свободное пространство на жестком диске. По окончании работы над снимком пользователь может сохранить его обработанный вариант в виде отдельного графического файла.

  • В программе имеется пять модулей:
    • Загрузка, каталогизация и поиск фотографий (Library)
    • Коррекция цветовых и тональных параметров изображений (Develop)
    • Создание слайд-шоу (Slideshow)
    • Печать (Print)
    • Создание веб-страниц для публикации коллекций изображений в Интернете (Web)

  • Основные характеристики Adobe Photoshop Lightroom:
    • Интуитивная среда с инструментами, разработанными специально для фотографов.
    • Организация, оценка изображений и добавление знака авторских прав.
    • Создание предварительных настроек изображений.
    • Интеграция с Photoshop.
    • Регулировка настроек множества изображений одним кликом.
    • Кроссплатформенность – поддержка 64-разрадной архитектуры, платформ Mac OS и Windows.
    • Поддержка видеофайлов DSLR – взаимодействие с большинством цифровых камер SLR позволяет легко контролировать и организовывать статичные фотографии и видео.
    • Добавление водяных знаков – встраивание логотипа (текстовых или графических водяных знаков) в изображение, регулировка размера, позиции и прозрачности.
    • Быстрый импорт изображений – интерфейс импорта прост в навигации, содержит понятные визуальные индикаторы того, где и как будут расположены фотографии после импорта.
    • Коррекция перспективы – возможность недеструктивного исправления перспективы картинки.
    • Гибкие настройки печати. Инструменты позволяют перетаскивать одно изображение или несколько снимков на страницу, а затем изменять их расположение и размер.
    • Коррекция линз – исправление дефектов линз, таких как нарушение геометрии, хроматические аберрации, виньетирование и т. п.
    • Выгрузка в Интернет – возможность загружать изображения на Facebook, SmugMug и Flickr. При добавлении комментариев к снимкам эти сообщения мгновенно отображаются в библиотеке Adobe Photoshop Lightroom рядом с соответствующими фотографиями.
    • Создание слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Готовые слайд-шоу легко выкладывать в общий доступ с помощью экспорта (в том числе в высоком разрешении).
    • Фотосъемка в связке с компьютером – мгновенный импорт и отображения фото после фиксации картинки камерой.
    • Симуляция зернистости фотопленки. Инструменты позволяют легко контролировать параметры зернистости, которую можно применять к изображению для симуляции внешнего вида пленки
    Информация о сборке

    1. Установка в два клика, требуется лишь отключить Интернет-соединение (автоматически или вручную)
    2. Приложение Creative Cloud не мусорит в системе - от него остался необходимый минимум
    3. Все локализации в комплекте, меняются в настройках программы (русский можно установить сразу, выбрав в списке Svenska)
    4. Используется оригинальный установщик, проблемы с другими продуктами исключены

    Параметры командной строки:

    -S или -S1 - скрыть окно с прогрессом распаковки временных файлов
    -S2 - показать окно с прогрессом распаковки временных файлов
    -S или -S1 или -S2 - обязательный параметр

    /XPATH="ПУТЬ" - указать место установки. По умолчанию: C:\Program Files\Adobe\
    Обратите внимание, что в связи с особенностями официального установщика к выбранному пути будет добавлено "Adobe Lightroom Classic CC", поэтому в большинстве случаев стоит выбрать C:\Program Files\Adobe

    /XDISABLENET=1 - отключить Интернет-соединение на ~10 секунд для начала установки

    /XVCR - установить Visual C++ Redistributable Package (необходимы для работы программы)

    Пример: INSTALL.EXE -S /XPATH="C:\Program Files\Adobe" /XDISABLENET=1 /XVCR
    CRC32: 92C29693
    MD5: 32352509473207B4B09D0DAD243264BC
    SHA-1: 71AF95B7C4D9AE5AFB560692FD46602516B27BD6

    Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.

Скриншоты:


Время раздачи: с 09:00 до 23:30 (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_Adobe Photoshop Lightroom Classic 2019 9.2.0.10 RePack by KpoJIuK.exe.torrent
 Торрент:   Зарегистрирован
 
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15,2 KB

Примагнититься
 Зарегистрирован:   13 Фев 2020 05:10:43
 Размер:   767 MB  (
 Рейтинг:   5 (Голосов: 22)
 Поблагодарили:   70
 Проверка:   Оформление проверено модератором 13 Фев 2020 06:00:34
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