Adobe Photoshop Lightroom Classic 2019 9.2.0.10 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]

Adobe Photoshop Lightroom Classic 2019 9.2.0.10 RePack by KpoJIuK Версия программы: 2019 9.2.0.10

Официальный сайт: ADOBE

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие



Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен)



Системные требования:

Процессор: Intel® or AMD processor with 64-bit support*; 2 GHz or faster processor



Intel® or AMD processor with 64-bit support*; 2 GHz or faster processor ОС: Microsoft Windows Windows 7 / 8.1 /10**(64-bit)



Microsoft Windows Windows 7 / 8.1 /10**(64-bit) Память: 4 GB of RAM (12 GB recommended)



4 GB of RAM (12 GB recommended) Дисковое пространство: 2 ГБ свободного места на жестком диске для установки программы.



2 ГБ свободного места на жестком диске для установки программы. Разрешение монитора: 1024 x 768 display



1024 x 768 display Графический ускоритель:

AMD: Radeon GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.

Intel: Skylake or newer GPU with DirectX 12 support.

NVIDIA: GPU with DirectX 12 or OpenGL 3.3 support.

OpenGL 3.3 and DirectX 10-capable video adapter for GPU-related functionality.

1 GB Video RAM (VRAM). 2 GB of dedicated VRAM (4 GB recommended) for large, high-resolution monitors, such as 4K- and 5K-resolution monitors.



Интернет: Подключение к интернету необходимо для активации программного обеспечения, проверки подписок и доступа к онлайн-сервисам.



Описание: Lightroom объединяет фотографии в «коллекции» — виртуальные сборища файлов, по которым может быстро делать поиск. Он хранит информацию о ключевых словах, превью и метаданных не в каждом графическом файле, а в централизованной базе данных (движок SQLite). Поэтому к базе можно обращаться и по поводу фотографий, которые сейчас в архиве на DVD. Размер программы существенно меньше, чем у Bridge, запускается она быстрее и занимает меньше оперативной памяти. В общем, Lightroom рассчитан исключительно на фотографов, которых интересует обработка и каталогизация фотографий, а не интеграция всего и вся. Другая особенность пакета Photoshop Lightroom — разделение процесса работы со снимками на отдельные этапы. Для каждого из них предназначен свой функциональный модуль с соответствующим набором инструментов и палитр настроек. Функциональные возможности пакета Lightroom включают не только RAW-конвертор и средства обработки изображений, но и мощную систему каталогизации фотографий, а также инструменты для создания слайд-шоу и веб-страниц. Как и во многих современных RAW-конверторах, в Lightroom используется принцип неразрушающего редактирования. Это значит, что информация обо всех выполненных пользователем операциях и настройках записывается в служебный файл, в то время как исходное изображение сохраняется в неизменном виде. Такой подход позволяет не только снизить до минимума вероятность безвозвратной потери оригиналов обрабатываемых снимков, но и дает возможность создавать и распечатывать множество различных вариантов одного и того же изображения без необходимости сохранять соответствующее количество полновесных графических файлов, быстро съедающих свободное пространство на жестком диске. По окончании работы над снимком пользователь может сохранить его обработанный вариант в виде отдельного графического файла.



В программе имеется пять модулей:

Загрузка, каталогизация и поиск фотографий (Library)

Коррекция цветовых и тональных параметров изображений (Develop)

Создание слайд-шоу (Slideshow)

Печать (Print)

Создание веб-страниц для публикации коллекций изображений в Интернете (Web)





Основные характеристики Adobe Photoshop Lightroom:

Интуитивная среда с инструментами, разработанными специально для фотографов.

Организация, оценка изображений и добавление знака авторских прав.

Создание предварительных настроек изображений.

Интеграция с Photoshop.

Регулировка настроек множества изображений одним кликом.

Кроссплатформенность – поддержка 64-разрадной архитектуры, платформ Mac OS и Windows.

Поддержка видеофайлов DSLR – взаимодействие с большинством цифровых камер SLR позволяет легко контролировать и организовывать статичные фотографии и видео.

Добавление водяных знаков – встраивание логотипа (текстовых или графических водяных знаков) в изображение, регулировка размера, позиции и прозрачности.

Быстрый импорт изображений – интерфейс импорта прост в навигации, содержит понятные визуальные индикаторы того, где и как будут расположены фотографии после импорта.

Коррекция перспективы – возможность недеструктивного исправления перспективы картинки.

Гибкие настройки печати. Инструменты позволяют перетаскивать одно изображение или несколько снимков на страницу, а затем изменять их расположение и размер.

Коррекция линз – исправление дефектов линз, таких как нарушение геометрии, хроматические аберрации, виньетирование и т. п.

Выгрузка в Интернет – возможность загружать изображения на Facebook, SmugMug и Flickr. При добавлении комментариев к снимкам эти сообщения мгновенно отображаются в библиотеке Adobe Photoshop Lightroom рядом с соответствующими фотографиями.

Создание слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Готовые слайд-шоу легко выкладывать в общий доступ с помощью экспорта (в том числе в высоком разрешении).

Фотосъемка в связке с компьютером – мгновенный импорт и отображения фото после фиксации картинки камерой.

Симуляция зернистости фотопленки. Инструменты позволяют легко контролировать параметры зернистости, которую можно применять к изображению для симуляции внешнего вида пленки

Официальный блог Информация о сборке



1. Установка в два клика, требуется лишь отключить Интернет-соединение (автоматически или вручную)

2. Приложение Creative Cloud не мусорит в системе - от него остался необходимый минимум

3. Все локализации в комплекте, меняются в настройках программы (русский можно установить сразу, выбрав в списке Svenska)

4. Используется оригинальный установщик, проблемы с другими продуктами исключены



Параметры командной строки:



-S или -S1 - скрыть окно с прогрессом распаковки временных файлов

-S2 - показать окно с прогрессом распаковки временных файлов

-S или -S1 или -S2 - обязательный параметр



/XPATH="ПУТЬ" - указать место установки. По умолчанию: C:\Program Files\Adobe\

Обратите внимание, что в связи с особенностями официального установщика к выбранному пути будет добавлено "Adobe Lightroom Classic CC", поэтому в большинстве случаев стоит выбрать C:\Program Files\Adobe



/XDISABLENET=1 - отключить Интернет-соединение на ~10 секунд для начала установки



/XVCR - установить Visual C++ Redistributable Package (необходимы для работы программы)



Пример: INSTALL.EXE -S /XPATH="C:\Program Files\Adobe" /XDISABLENET=1 /XVCR CRC32: 92C29693

MD5: 32352509473207B4B09D0DAD243264BC

SHA-1: 71AF95B7C4D9AE5AFB560692FD46602516B27BD6



Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.

Скриншоты:





Время раздачи: с 09:00 до 23:30 (до появления первых 3-5 скачавших)

