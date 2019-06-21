

Вероника Полякова | Супер Photoshop (2019) PCRec [H.264/1080p-LQ]



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Стаж: 6 лет 11 мес. Сообщений: 136 Ratio: 14,925 Поблагодарили: 14158 100% Вероника Полякова | Супер Photoshop (2019) PCRec [H.264/1080p-LQ] Автор (режиссер): Вероника Полякова

Производство: VideoSmile

Жанр: Видеоуроки, Photoshop



Описание:

Первый углублённый обучающий видеокурс по программе Adobe Photoshop от команды VideoSmile.

Откройте для себя дверь в мир графического дизайна и компьютерной графики с одной из самых популярных в индустрии программ Adobe Photoshop.

Не секрет, что Adobe Photoshop – основная программа для всех, кто работает с цифровой графикой. Она используется повсеместно: для ретуши фотографий, оформления сайтов, полиграфии, интерфейсов, создания коллажей и многого другого.

По самой программе сегодня масса обучающего материала. Это правда. Однако 98% всех обучающих курсов направлены на изучение азов и интерфейса программы. По профессиональному же использованию программы для выполнения конкретной работы обучающие материалы практически отсутствуют. Чтобы заполнить этот пробел, мы решили продолжить линейку наших суперкурсов, создав углублённый курс по программе Adobe Photoshop.



Продолжительность: 18:27:17

Качество видео: PCRec



Видео: AVC/H.264, 1920x1080, ~131 Kbps

Аудио: AAC, 2 ch, 64 Kbps Скриншоты:





Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших) Вероника ПоляковаVideoSmileВидеоуроки, PhotoshopПервый углублённый обучающий видеокурс по программе Adobe Photoshop от команды VideoSmile.Откройте для себя дверь в мир графического дизайна и компьютерной графики с одной из самых популярных в индустрии программ Adobe Photoshop.Не секрет, что Adobe Photoshop – основная программа для всех, кто работает с цифровой графикой. Она используется повсеместно: для ретуши фотографий, оформления сайтов, полиграфии, интерфейсов, создания коллажей и многого другого.По самой программе сегодня масса обучающего материала. Это правда. Однако 98% всех обучающих курсов направлены на изучение азов и интерфейса программы. По профессиональному же использованию программы для выполнения конкретной работы обучающие материалы практически отсутствуют. Чтобы заполнить этот пробел, мы решили продолжить линейку наших суперкурсов, создав углублённый курс по программе Adobe Photoshop.18:27:17PCRecAVC/H.264, 1920x1080, ~131 KbpsAAC, 2 ch, 64 Kbps [NNMClub.to]_[VideoSmile] Veronika Polyakova Super Photoshop (2019).torrent Торрент: Зарегистрирован Зарегистрируйтесь и скачайте торрент!

97,5 KB



Зарегистрирован: 16 Фев 2020 11:59:12 Размер: 6,86 GB ( ) Рейтинг: (Голосов: 43 (Голосов: Поблагодарили: 186 Проверка: Оформление проверено модератором 16 Фев 2020 13:18:49 Как cкачать · Как раздать · Правильно оформить · Поднять ратио! Andrey Marchenko

Меценат Стаж: 8 лет 7 мес. Сообщений: 858 Ratio: 20,041 Поблагодарили: 17330 100% Откуда: Иркутск softwox



премного благодарен



у них же сейчас по новому идет обучение и к урокам никакие рабочие материалы не прилагаются? премного благодарену них же сейчас по новому идет обучение и к урокам никакие рабочие материалы не прилагаются?

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Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон. (За друга) А от лжеца вообще беги без оглядки. Особенно если он наделен властью. _________________ Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон. (За друга) А от лжеца вообще беги без оглядки. Особенно если он наделен властью. kkksss1984

Стаж: 5 лет 2 мес. Сообщений: 1157 Ratio: 6,002 Раздал: 3,077 TB 100% В сравнении с Фотошоп с нуля 3.0 - как вам?

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Djamal1

Стаж: 9 лет 1 мес. Сообщений: 15 Ratio: 5,043 94.02% Спасибо большое! karpol

Стаж: 3 года 3 мес. Сообщений: 856 Ratio: 8,254 Поблагодарили: 2 100% Не знаю как другим, но по мне не удобные уроки совсем. Потому что интерфейс фотошопа у меня стоит Русский, а уроки с инглиш интерфейсом. Ну и как разбираться после этих уроков? А переходить на инглиш интерфейс ни какого желания. Я привык и разговаривать на Русском и думать по Русски и всё остальное тоже по Русски. FantoMTB

Стаж: 6 лет 3 мес. Сообщений: 45 Ratio: 0,435 59.24% так не надо русский фотошоп ставить. Вообще не понимаю людей, которые работают в русифицированных программах, т.к. многие технические термины просто не переводятся на русский от слова "совсем" и 90% уроков всегда только на английской версии построены, давно пора уже за правило взять пользоваться только англоязычным софтом, если уж занимаетесь этим профессионально. Кому какая разница на каком языке вы думаете (и все остальное), если есть один международный язык, на котором общаются и с которым работают все остальные. Под вас подстраиваться никто не обязан, учите английский. Whitethroat

Стаж: 6 лет 2 мес. Сообщений: 32 Ratio: 1,667 28.48% karpol писал(а): Не знаю как другим, но по мне не удобные уроки совсем. Потому что интерфейс фотошопа у меня стоит Русский, а уроки с инглиш интерфейсом. Ну и как разбираться после этих уроков? А переходить на инглиш интерфейс ни какого желания. Я привык и разговаривать на Русском и думать по Русски и всё остальное тоже по Русски.

Софт изначально английский, делается английскими разработчиками, посему интерфейс по-умолчанию тоже английский. Я уж не буду вдаваться в подробности что с русским интерфейсом могут быть технические сложности, но у всего софта, не только у фотошопа, ВСЕГДА, был и остается рабочий язык - английский. Английский язык - международный, посему именно на нем в 90% случаях и преподают, и используют в работе. Конечно, если вам нужно просто кнопочки потыкать и цветочки к фоточкам приделать, вам русского интерфейса хватит и без уроков, но если хотите знать и заниматься в том же фотошопе на более продвинутом уровне - привыкайте к английскому, в этом нет ничего сложного. Софт изначально английский, делается английскими разработчиками, посему интерфейс по-умолчанию тоже английский. Я уж не буду вдаваться в подробности что с русским интерфейсом могут быть технические сложности, но у всего софта, не только у фотошопа, ВСЕГДА, был и остается рабочий язык - английский. Английский язык - международный, посему именно на нем в 90% случаях и преподают, и используют в работе. Конечно, если вам нужно просто кнопочки потыкать и цветочки к фоточкам приделать, вам русского интерфейса хватит и без уроков, но если хотите знать и заниматься в том же фотошопе на более продвинутом уровне - привыкайте к английскому, в этом нет ничего сложного. Aleiv

Стаж: 8 лет 8 мес. Сообщений: 4784 Ratio: 99,702 100% Откуда: От верблюда.... Whitethroat писал(а): karpol писал(а): Не знаю как другим, но по мне не удобные уроки совсем. Потому что интерфейс фотошопа у меня стоит Русский, а уроки с инглиш интерфейсом. Ну и как разбираться после этих уроков? А переходить на инглиш интерфейс ни какого желания. Я привык и разговаривать на Русском и думать по Русски и всё остальное тоже по Русски.

Софт изначально английский, делается английскими разработчиками, посему интерфейс по-умолчанию тоже английский. Я уж не буду вдаваться в подробности что с русским интерфейсом могут быть технические сложности, но у всего софта, не только у фотошопа, ВСЕГДА, был и остается рабочий язык - английский. Английский язык - международный, посему именно на нем в 90% случаях и преподают, и используют в работе. Конечно, если вам нужно просто кнопочки потыкать и цветочки к фоточкам приделать, вам русского интерфейса хватит и без уроков, но если хотите знать и заниматься в том же фотошопе на более продвинутом уровне - привыкайте к английскому, в этом нет ничего сложного. Софт изначально английский, делается английскими разработчиками, посему интерфейс по-умолчанию тоже английский. Я уж не буду вдаваться в подробности что с русским интерфейсом могут быть технические сложности, но у всего софта, не только у фотошопа, ВСЕГДА, был и остается рабочий язык - английский. Английский язык - международный, посему именно на нем в 90% случаях и преподают, и используют в работе. Конечно, если вам нужно просто кнопочки потыкать и цветочки к фоточкам приделать, вам русского интерфейса хватит и без уроков, но если хотите знать и заниматься в том же фотошопе на более продвинутом уровне - привыкайте к английскому, в этом нет ничего сложного.

Если программу знаешь, то без разницы какой язык стоит, что касается "технических сложностей" то их тоже можно избежать, если знаешь программу и тупо не втыкаешь в русскую версию экшены для английской.

А русские буквы просто приятней для глаза... Если программу знаешь, то без разницы какой язык стоит, что касается "технических сложностей" то их тоже можно избежать, если знаешь программу и тупо не втыкаешь в русскую версию экшены для английской.А русские буквы просто приятней для глаза... L1SS1L

Стаж: 9 лет 2 мес. Сообщений: 397 Ratio: 3,882 100% У автора фотошоп на английском - смело качайте курс - а уж если этот человек в БВШД учился - тем более. Сам всегда от профи качаю, хоть и стаж фотошопный не меньше 10 лет. У профи всегда можно научится чему-то новому, а те кто жалуется на английский - камон, учите языки - хуже не будет) softwox ®



Стаж: 6 лет 11 мес. Сообщений: 136 Ratio: 14,925 Поблагодарили: 14158 100% Andrey Marchenko писал(а): softwox



премного благодарен



у них же сейчас по новому идет обучение и к урокам никакие рабочие материалы не прилагаются? премного благодарену них же сейчас по новому идет обучение и к урокам никакие рабочие материалы не прилагаются?



Здравствуйте.

Если что то появится обязательно обновлю раздачу. Здравствуйте.Если что то появится обязательно обновлю раздачу. Andrey Marchenko

Меценат Стаж: 8 лет 7 мес. Сообщений: 858 Ratio: 20,041 Поблагодарили: 17330 100% Откуда: Иркутск kkksss1984 писал(а): В сравнении с Фотошоп с нуля 3.0 - как вам?

что Фотошоп с нуля 3.0, что Фотошоп с нуля 4.0 -- это изучение с азов



здесь же ориентир взят на профессиональное применение навыков владения программой в разных направлениях что Фотошоп с нуля 3.0, что Фотошоп с нуля 4.0 -- это изучение с азовздесь же ориентир взят на профессиональное применение навыков владения программой в разных направлениях

_________________

Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон. (За друга) А от лжеца вообще беги без оглядки. Особенно если он наделен властью. _________________ Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон. (За друга) А от лжеца вообще беги без оглядки. Особенно если он наделен властью. kkksss1984

Стаж: 5 лет 2 мес. Сообщений: 1157 Ratio: 6,002 Раздал: 3,077 TB 100% FantoMTB писал(а): так не надо русский фотошоп ставить. Вообще не понимаю людей, которые работают в русифицированных программах, т.к. многие технические термины просто не переводятся на русский от слова "совсем" и 90% уроков всегда только на английской версии построены, давно пора уже за правило взять пользоваться только англоязычным софтом, если уж занимаетесь этим профессионально. Кому какая разница на каком языке вы думаете (и все остальное), если есть один международный язык, на котором общаются и с которым работают все остальные. Под вас подстраиваться никто не обязан, учите английский.

А я не понимаю тех людей, которые пытаются возвыситься(подняв свою низкую самооценку) за счет тех, кто что-то не знает!



Я на русском пользуюсь ФШ - я плохой человек? А я не понимаю тех людей, которые пытаются возвыситься(подняв свою низкую самооценку) за счет тех, кто что-то не знает!Я на русском пользуюсь ФШ - я плохой человек?

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Dante_Awakening

Стаж: 8 лет Сообщений: 143 Ratio: 1,254 3.17% В каждой теме о фотошопе одно и тоже сколько можно? меня ничем не задевает что у автора курса фотошоп на какомто китайском а не английском. Главное знания. kkksss1984

Стаж: 5 лет 2 мес. Сообщений: 1157 Ratio: 6,002 Раздал: 3,077 TB 100% Andrey Marchenko писал(а): kkksss1984 писал(а): В сравнении с Фотошоп с нуля 3.0 - как вам?

что Фотошоп с нуля 3.0, что Фотошоп с нуля 4.0 -- это изучение с азов



здесь же ориентир взят на профессиональное применение навыков владения программой в разных направлениях что Фотошоп с нуля 3.0, что Фотошоп с нуля 4.0 -- это изучение с азовздесь же ориентир взят на профессиональное применение навыков владения программой в разных направлениях

Спасибо большое Спасибо большое

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Dante_Awakening

Стаж: 8 лет Сообщений: 143 Ratio: 1,254 3.17% kkksss1984 кого вы обманываете. В этом курсе как и в стони предыдущих будут жевать одно и то же. Показать сообщения: все сообщения за последний день за последние 7 дней за последние 2 недели за последний месяц за последние 3 месяца за последние 6 месяцев за последний год Начиная со старых Начиная с новых Торрент-трекер NNM-Club -> Обучающие видеоматериалы -> Фотография, Видео Часовой пояс: GMT + 3

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