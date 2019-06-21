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softwox ®
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Сообщений: 136
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Вероника Полякова | Супер Photoshop (2019) PCRec [H.264/1080p-LQ]
Автор (режиссер):
Вероника ПоляковаПроизводство:
VideoSmileЖанр:
Видеоуроки, PhotoshopОписание:
Первый углублённый обучающий видеокурс по программе Adobe Photoshop от команды VideoSmile.
Откройте для себя дверь в мир графического дизайна и компьютерной графики с одной из самых популярных в индустрии программ Adobe Photoshop.
Не секрет, что Adobe Photoshop – основная программа для всех, кто работает с цифровой графикой. Она используется повсеместно: для ретуши фотографий, оформления сайтов, полиграфии, интерфейсов, создания коллажей и многого другого.
По самой программе сегодня масса обучающего материала. Это правда. Однако 98% всех обучающих курсов направлены на изучение азов и интерфейса программы. По профессиональному же использованию программы для выполнения конкретной работы обучающие материалы практически отсутствуют. Чтобы заполнить этот пробел, мы решили продолжить линейку наших суперкурсов, создав углублённый курс по программе Adobe Photoshop.Продолжительность:
18:27:17Качество видео:
PCRecВидео:
AVC/H.264, 1920x1080, ~131 KbpsАудио:
AAC, 2 ch, 64 Kbps Скриншоты:
Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших)
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Andrey Marchenko
Стаж: 8 лет 7 мес.
Сообщений: 858
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Откуда: Иркутск
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softwox
премного благодарен
у них же сейчас по новому идет обучение и к урокам никакие рабочие материалы не прилагаются?
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Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон. (За друга) А от лжеца вообще беги без оглядки. Особенно если он наделен властью.
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kkksss1984
Стаж: 5 лет 2 мес.
Сообщений: 1157
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Раздал: 3,077 TB
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В сравнении с Фотошоп с нуля 3.0 - как вам?
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Djamal1
Стаж: 9 лет 1 мес.
Сообщений: 15
Ratio: 5,043
94.02%
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karpol
Стаж: 3 года 3 мес.
Сообщений: 856
Ratio: 8,254
Поблагодарили: 2
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Не знаю как другим, но по мне не удобные уроки совсем. Потому что интерфейс фотошопа у меня стоит Русский, а уроки с инглиш интерфейсом. Ну и как разбираться после этих уроков? А переходить на инглиш интерфейс ни какого желания. Я привык и разговаривать на Русском и думать по Русски и всё остальное тоже по Русски.
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FantoMTB
Стаж: 6 лет 3 мес.
Сообщений: 45
Ratio: 0,435
59.24%
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так не надо русский фотошоп ставить. Вообще не понимаю людей, которые работают в русифицированных программах, т.к. многие технические термины просто не переводятся на русский от слова "совсем" и 90% уроков всегда только на английской версии построены, давно пора уже за правило взять пользоваться только англоязычным софтом, если уж занимаетесь этим профессионально. Кому какая разница на каком языке вы думаете (и все остальное), если есть один международный язык, на котором общаются и с которым работают все остальные. Под вас подстраиваться никто не обязан, учите английский.
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Whitethroat
Стаж: 6 лет 2 мес.
Сообщений: 32
Ratio: 1,667
28.48%
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|karpol писал(а):
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Не знаю как другим, но по мне не удобные уроки совсем. Потому что интерфейс фотошопа у меня стоит Русский, а уроки с инглиш интерфейсом. Ну и как разбираться после этих уроков? А переходить на инглиш интерфейс ни какого желания. Я привык и разговаривать на Русском и думать по Русски и всё остальное тоже по Русски.
Софт изначально английский, делается английскими разработчиками, посему интерфейс по-умолчанию тоже английский. Я уж не буду вдаваться в подробности что с русским интерфейсом могут быть технические сложности, но у всего софта, не только у фотошопа, ВСЕГДА, был и остается рабочий язык - английский. Английский язык - международный, посему именно на нем в 90% случаях и преподают, и используют в работе. Конечно, если вам нужно просто кнопочки потыкать и цветочки к фоточкам приделать, вам русского интерфейса хватит и без уроков, но если хотите знать и заниматься в том же фотошопе на более продвинутом уровне - привыкайте к английскому, в этом нет ничего сложного.
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Aleiv
Стаж: 8 лет 8 мес.
Сообщений: 4784
Ratio: 99,702
100%
Откуда: От верблюда....
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|Whitethroat писал(а):
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|karpol писал(а):
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Не знаю как другим, но по мне не удобные уроки совсем. Потому что интерфейс фотошопа у меня стоит Русский, а уроки с инглиш интерфейсом. Ну и как разбираться после этих уроков? А переходить на инглиш интерфейс ни какого желания. Я привык и разговаривать на Русском и думать по Русски и всё остальное тоже по Русски.
Софт изначально английский, делается английскими разработчиками, посему интерфейс по-умолчанию тоже английский. Я уж не буду вдаваться в подробности что с русским интерфейсом могут быть технические сложности, но у всего софта, не только у фотошопа, ВСЕГДА, был и остается рабочий язык - английский. Английский язык - международный, посему именно на нем в 90% случаях и преподают, и используют в работе. Конечно, если вам нужно просто кнопочки потыкать и цветочки к фоточкам приделать, вам русского интерфейса хватит и без уроков, но если хотите знать и заниматься в том же фотошопе на более продвинутом уровне - привыкайте к английскому, в этом нет ничего сложного.
Если программу знаешь, то без разницы какой язык стоит, что касается "технических сложностей" то их тоже можно избежать, если знаешь программу и тупо не втыкаешь в русскую версию экшены для английской.
А русские буквы просто приятней для глаза...
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L1SS1L
Стаж: 9 лет 2 мес.
Сообщений: 397
Ratio: 3,882
100%
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У автора фотошоп на английском - смело качайте курс - а уж если этот человек в БВШД учился - тем более. Сам всегда от профи качаю, хоть и стаж фотошопный не меньше 10 лет. У профи всегда можно научится чему-то новому, а те кто жалуется на английский - камон, учите языки - хуже не будет)
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softwox ®
Стаж: 6 лет 11 мес.
Сообщений: 136
Ratio: 14,925
Поблагодарили: 14158
100%
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|Andrey Marchenko писал(а):
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softwox
премного благодарен
у них же сейчас по новому идет обучение и к урокам никакие рабочие материалы не прилагаются?
Здравствуйте.
Если что то появится обязательно обновлю раздачу.
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Andrey Marchenko
Стаж: 8 лет 7 мес.
Сообщений: 858
Ratio: 20,041
Поблагодарили: 17330
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Откуда: Иркутск
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|kkksss1984 писал(а):
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В сравнении с Фотошоп с нуля 3.0 - как вам?
что Фотошоп с нуля 3.0, что Фотошоп с нуля 4.0 -- это изучение с азов
здесь же ориентир взят на профессиональное применение навыков владения программой в разных направлениях
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Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон. (За друга) А от лжеца вообще беги без оглядки. Особенно если он наделен властью.
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kkksss1984
Стаж: 5 лет 2 мес.
Сообщений: 1157
Ratio: 6,002
Раздал: 3,077 TB
100%
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|FantoMTB писал(а):
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так не надо русский фотошоп ставить. Вообще не понимаю людей, которые работают в русифицированных программах, т.к. многие технические термины просто не переводятся на русский от слова "совсем" и 90% уроков всегда только на английской версии построены, давно пора уже за правило взять пользоваться только англоязычным софтом, если уж занимаетесь этим профессионально. Кому какая разница на каком языке вы думаете (и все остальное), если есть один международный язык, на котором общаются и с которым работают все остальные. Под вас подстраиваться никто не обязан, учите английский.
А я не понимаю тех людей, которые пытаются возвыситься(подняв свою низкую самооценку) за счет тех, кто что-то не знает!
Я на русском пользуюсь ФШ - я плохой человек?
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Dante_Awakening
Стаж: 8 лет
Сообщений: 143
Ratio: 1,254
3.17%
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В каждой теме о фотошопе одно и тоже сколько можно? меня ничем не задевает что у автора курса фотошоп на какомто китайском а не английском. Главное знания.
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kkksss1984
Стаж: 5 лет 2 мес.
Сообщений: 1157
Ratio: 6,002
Раздал: 3,077 TB
100%
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|Andrey Marchenko писал(а):
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|kkksss1984 писал(а):
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В сравнении с Фотошоп с нуля 3.0 - как вам?
что Фотошоп с нуля 3.0, что Фотошоп с нуля 4.0 -- это изучение с азов
здесь же ориентир взят на профессиональное применение навыков владения программой в разных направлениях
Спасибо большое
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Dante_Awakening
Стаж: 8 лет
Сообщений: 143
Ratio: 1,254
3.17%
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kkksss1984 кого вы обманываете. В этом курсе как и в стони предыдущих будут жевать одно и то же.
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