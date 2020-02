Microsoft Windows 7 SP1 x86-x64 Original Update 02.2020 by OVGorskiy [Ru]

DToretto777 ®

Microsoft Windows 7 SP1 x86-x64 Original Update 02.2020 by OVGorskiy Версия программы: 6.1.7601.24548 Service Pack 1 Сборка 7601

Официальный сайт: Microsoft corp..

Язык интерфейса: Русский (Russian).

Лечение: в комплекте.

Тип лекарства: активатор от DAZ (для MBR) или KMSAuto Net (для GPT дисков).

Автор сборки: OVGorskiy®.



Системные требования:

- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;

- 1 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);

- 18 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 28 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;

- графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.



Описание : обновленные оригинальные русские образы ОС "Windows® 7™ от Microsoft разных разрядностей (x86 и x64) и редакций. Включает в себя "чистые" не модифицированные образы ОС Windows 7 Starter x86, Home Basic x86/x64, Home Premium x86/x64, Professional x86/x64, Ultimate x86/x64 с интегрированными обновлениями стандартными средствами от Microsoft (AIK, DISM). Установка полностью "вручную" с выбором параметров установки ОС. Интегрированы: только важные и рекомендуемые обновления по 12 февраля 2020 г. включительно, Internet Explorer 11 ru x86/x64 и небольшой набор драйверов для возможности установки на относительно современные компьютеры, больше никаких изменений не производилось.

Сборка разработана по многочисленным просьбам тех, кого вполне устраивает стандартное оформление ОС, кому не нужны изменения в сборке и хочет сохранить все исходные функции оригинальной системы, то данная сборка для вас. Максимальное приближение к оригиналу! Сохранены все функции и возможности оригинальной системы и приняты все возможные меры для установки на относительно современные компьютеры. Сборки основаны на официальных образах MICROSOFT MSDN:

ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677463.iso

ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391.iso

Интегрированы:

Internet Explorer 11 ru final с обновлениями (v.11.0.175);

обновления по 12 февраля 2020 г. важные и рекомендуемые, включая большое накопительное kb3125574 (SP2);

небольшой набор драйверов на порты USB3, контроллеры NVMe и AHCI, LAN адаптеры;

Microsoft .NET Framework 4.8.0 (v4.8.4110.6) Ru - входит в важные обновления. Содержимое образа можно перенести на загрузочную флешку или записать на DVD диск (DV5 для 32-х битной и DV9 для 64-х битной системы) по соответствующей процедуре по созданию загрузочных носителей.

Сборка проверялась во всех вариантах установки на разных компьютерах с разной конфигурацией с загрузочной флешки как на MBR, так и на GPT диски. Использовались компьютеры на базе чипсетов Intel Q965, G41, B85 и B250 с процессорами Intel Pentium4, Core2Duo E6400, Core i5-4570, i7-4770 и i5-7400. Установка производилась с USB3 флешки с USB3 порта на SSD диск Patriot Burst. Ошибок установки не обнаружено.

Примечание: возможна, но не гарантируется установка сборки на компьютеры с процессорами 7-го поколения Intel и AMD Ryzen.

Корпорация Microsoft сняла поддержку компьютеров на платформе процессоров Intel Kaby Lake и AMD Ryzen и новее для Windows 7 и отключила получение обновлений для них. Исправить получение обновлений можно установкой патча wufuc.

Самый оптимальный вариант установки с флешки как наиболее быстрый и надежный. Рекомендуется использовать для создания загрузочной флешки программу Windows7-USB-DVD-tool или подобную. Это касается компьютеров с MBR системным диском.

Владельцам компьютера с GPT системным диском нужно знать, что доступна установка только 64-х битной версии и только из под UEFI интерфейса, и при установке системы с флешки, она должна быть отформатирована в FAT32. Рекомендую программу Rufus. Для установки рекомендую редакцию x64 Professional, потому что её проще активировать. При выборе флешки для установки системы Win7 рекомендую флешку с интерфейсом USB2 без всяких дополнительных функций, как то шифрование, имитацию CD или HDD и пр. объёмом 8-32 ГБ. Применение USB3 флешек не рекомендую, а так же флешек объёмом более 64 ГБ.



Примечания:

1. В данную сборку ничего не добавлено, кроме обновлений, небольшого набора драйверов на USB3, NVMe, AHCI как в загрузчик-установщик системы, так и в саму систему для возможности установить 7-ку на относительно современные компьютеры. Так же добавлена домашняя страница и ярлык на сайт автора, а так же ничего не вырезано.

В связи с этим сборка имеет свои преимущества, по сравнению с другими, и свои недостатки. Так, как Windows 7 уже довольно старая система, то в ней соответственно нет всех современных драйверов на оборудование компьютера как на стадии установки, так и после установки. В установочном образе присутствуют драйверы на usb3 и nvme только на самые распространённые контроллеры. Поэтому рекомендуется запастись драйверами. Драйверы должны быть предназначены именно для вашей модели компьютера и быть совместимы с 7-кой нужной разрядности. Как вариант, можно скачать набор драйверов SDI Full.

Так же оригинальный образ не поддерживает сжатие, поэтому образ получается большим и не помещается на 1 DVD5.

Из преимуществ то, что сохранены все функции установки системы, что были в оригинале, установка из под установленной системы, установка из под UEFI и на диски, с GPT структурой, установка методом обновления (при наличии ключа), а так же сохранены инструменты восстановления и ремонта уже установленной системы.

2. В связи с интеграцией обновлений установка ОС длится немного дольше (30-45 мин.), но в любом случае быстрее, чем устанавливать обновления через интернет, так что наберитесь терпения.

3. Работоспособность сборки гарантируется только при установке на "чистую", т.е. при установке из под начальной загрузки компьютера на чистый, отформатированный раздел (диск).

4. В сборку интегрированы те обновления, которые возможно интегрировать в образ. Некоторые обновления возможно установить только на реально установленную систему, поэтому после установки системы придется установить несколько обновлений, например базы защитника Windows, в ручную с центра обновлений Windows.

В сборку интегрированы заглушки обновлений, устанавливающие в систему телеметрию: KB3021917, KB3068708, KB3080149, KB4493132. В дальнейшем данные обновления устанавливаться не будут.

5. Система устанавливается не активированной, но у кого есть лицензионный ключ, может воспользоваться им, у кого нет, активировать можно предложенными активаторами. Рекомендую воспользоваться Windows Loader 2.2.2 by Daz (для MBR дисков) или KMSAuto Net 2016 (для GPT дисков и Профессиональной редакции).

Внимание. Windows Loader by Daz не работает на компьютерах с GPT дисками! Рекомендую устанавливать редакцию x64-бит. Professional в которую добавлен другой активатор KMSAuto Net 2016 и нужно воспользоваться им. 1-й образ:

- Starter (Начальная) x86,

- Home Basic (Домашняя базовая) x86,

- Home Premium (Домашняя расширенная) x86,

- Professional (Профессиональная) x86,

- Ultimate (Максимальная) x86.

2-й образ:

- Windows 7 Home Basic (Домашняя базовая) x64,

- Home Premium (Домашняя расширенная) x64,

- Professional (Профессиональная) x64,

- Ultimate (Максимальная) x64. Установка системы на компьютерах на диски с GPT структурой немного отличается от стандартной установки. Во первых, возможна установка только 64-х битной системы из под UEFI интерфейса. Во вторых, активация системы, установленной на GPT диск стандартными активаторами типа Windows 7 Loader невозможна, подходят только активаторы из серии KMSAuto Net работающими только с Профессиональной или Корпоративной редакциями. Установка на GPT диск данной сборки возможна только с флешки, созданной программой Rufus или подобной с выбором нужных параметров, а именно форматирование в FAT32 и параметра UEFI на GPT диск (см. скриншоты). В данной сборке (x64) присутствует профессиональная редакция и при установке именно её нужно выбрать. Так же в папку с активаторами добавлен KMS активатор. Подробнее в инструкции Windows 7 SP1 Original x86 Rus Upd 02.2020 OVG.iso

CRC32: D9E395AC

MD5: 830FC60DC5893CA454D6A98915D98FC1

SHA-1: 5F5F34FD28714550CEE9BCC3D2C05168B837988C

Размер: 4,02 ГБ (4 327 309 312 байт).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Windows 7 SP1 Original x64 Rus Upd 02.2020 OVG.iso

CRC32: 4FD8DEE6

MD5: 329046152CDFFF10082177D0161AD5E7

SHA-1: 9EA7F87B2BC88045A06B993F37226DE8DCF1C143

Размер: 5,57 ГБ (5 989 564 416 байт).



Внимание! Для установки системы на диски с GPT структурой настоятельно рекомендую ставить Профессиональную 64-х битную редакцию тем, у кого нет лицензионного ключа.



Скриншоты:

193 KB



