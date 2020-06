fkmafextybr ®

WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2020.05.31 [Ru] Версия программы: 2020.05.31

Официальный сайт: ссылка

Язык интерфейса: Русский



Лечение: не требуется



Системные требования:

ОЗУ (оперативная память) от 1 GB / Native 512 MB



Компьютер с возможностью загрузки с CD или USB



Описание:

Загрузочный диск на базе Windows 10 и 8 PE - для обслуживания компьютеров, работы с жесткими дисками и разделами, резервного копирования и восстановления дисков и разделов, диагностики компьютера, восстановления данных, антивирусной профилактики и установки ОС Windows.





WinPE10x64



WinPE10x86



WinPE8x86



WinPE8x86(Native)

История версий (RU)



Бэкап и восстановление



Acronis True Image 2020 Build 25700 (Rus)





Acronis True Image 2019 Build 17750 (Rus)





Acronis True Image 2017 Build 8058 (Rus)





Acronis True Image 2014 Build 6673 (Rus)





Acronis Backup Advanced 11.7 (Rus)





Active Disk Image 9.5.2 (Rus)





R-Drive Image 6.3 Build 6303 (Rus)





StorageCraft Recovery Environment 5.2.5.37836 (Rus)





Symantec Ghost 12.0.0.10695 (Eng)





Paragon Hard Disk Manager 15 Premium 10.1.25.1137 (Rus)





TeraByte Image for Windows 3.39 (Rus)





AOMEI Backupper 5.7.0 (Rus)





EaseUS Todo Backup 13.2 (Eng)





Drive SnapShot 1.48.0.18798 (Eng)





Macrium Reflect 7.2.4473 (Eng)





Veritas System Recovery 21.0.0.57158 (Rus)





Disk2vhd 2.01 (Rus)





Vhd2disk v0.2 (Eng)







Жесткий диск:



Управление дисками, системное





Acronis Disk Director 12.5 Build 163 (Rus)





EaseUS Partition Master 13.8 WinPE Edition





Paragon Hard Disk Manager 15 Premium 10.1.25.1137 (Rus)





MiniTool Partition Wizard 12.0 (Rus by WYLEK)





AOMEI Partition Assistant 8.8 (Rus)





AOMEI Dynamic Disk Manager 1.2.0 (Eng)





DiskGenius 5.2.1 Build 941 (Eng)





Macrorit Disk Partition Expert 5.3.9 (Eng)





NIUBI Partition Editor 7.2.7 (Eng)





Active Partition Manager 6.0.15





FarStone DriveClone 11.10 Build 20150827 (Eng)





EaseUS Disk Copy 3.5 (Eng)





Defraggler 2.22.995 (Rus)





Auslogics Disk Defrag 8.0.24.0 (Rus)





O&O Defrag 23.0





HDD Low Level Format Tool 4.40 (Eng)





Active KillDisk 12.0.25 (Eng)





Active Disk Editor 7.0.19 (Eng)





Diskpart GUI Micro 1.5







Диагностика:



HD Tune Pro 5.75





Check Disk GUI (Rus)





Victoria 5.28 (автор программы Сергей Казанский)





HDD Scan 4.1 Build 0.29 (Eng)





Hard Disk Sentinel 5.61 Build 11463 (Rus)





Western Digital Data Lifeguard Diagnostics 1.37.0 (Eng)





CrystalDiskInfo 8.5.2 (Rus)





CrystalDiskMark 7.0.0h





Parkdale 3.01





AIDA64 Extreme Edition 6.25.5400 (Rus)





BurnInTest 9.0 Build 1004 (Eng)





PerformanceTest 10.0 Build 1006 (Eng)





ATTO Disk Benchmark 4.00.0f2





RWEverything 1.7





CPU-Z 1.92





PassMark MonitorTest 4.0 Build 1001





HWiNFO 6.26





OCCT Perestroika 4.5.1





Keyboard Test Utility 1.4.0





HDD Regenerator 2011





IsMyLcdOK 3.44





R.tester 1.18.7





PC3000 Disk Analyzer 2.0.4.451





GSmartControl 1.1.3





TxBENCH 0.96 beta





Drevitalize 4.01







Сетевые программы:



Opera (Rus)





Firefox (Rus)





Download Master 6.18.1.1633 (Rus)





TeamViewer 14,15 (Rus)





PENetwork 0.59.B12 (Rus)





Ammyy Admin 3.9 (Rus)





AeroAdmin 4.6 Build 3212 (Rus)





AnyDesk 5.5.3 (Rus)





Supremo 4.1.1.2324 (Rus)





µTorrent 3.5.5 (Rus)





FileZilla 3.42.1 (Rus)





SoftEther VPN Client Manager (Eng)





PuTTY 0.73 (Eng)





OpenVPN 2.4.9 (Rus)





UltraVNC 1.2.3.0 (Eng)





TightVNC 2.8.27 (Eng)





Radmin 3.5.2.1 (Rus)





Radmin VPN l.1.3969.3 (Rus)





Advanced IP Scanner 2.5.3850 (Rus)





FtpUse 2.2







Другие программы



Windows Login Unlocker 1.5





Active Password Changer 10.0.1.0 (Eng)





Reset Windows Password 7.0.5.702 (Rus)





PCUnlocker 5.2 (Eng)





O&O UserManager 1.0.1.5091 (Rus)





Password Reset 5.1 (Rus)





UltraISO 9.7.2.3561 (Rus)





PowerISO 7.6 (Rus)





Total Commander 9.00 (Rus)





Registry LoaderPE 1.0.19 (Eng)





FastStone Capture 7.7 (Rus)





IrfanView 4.38 (Rus)





STDU Viewer (Rus)





Bootice 1.3.3.2 (Eng)





Unlocker 1.9.2 (Rus)





7-ZIP (Rus)





WinNTSetup 4.1 (Rus)





78Setup 2.4





Check Device 1.0.1.70 (Rus)





Double Driver 4.1.0 (Rus)





Imagex





GImageX 2.2.0 (Eng)





Media Player Classic (Rus)





EasyBCD 2.4.0.237 (Rus)





EasyUEFI 3.0 (Eng)





SoftMaker Office (Rus)





Microsoft Office 2007





MInstAll 1.0.1.20 (Rus)





Far Manager 3.0 Build 5511 (Rus)





BitLocker





Dism++ 10.1.1001.10





WinHex 19.9





CIHexViewer 2.0





FastCopy 3.70





UltraSearch 2.3.2.537





Everything 1.4.1.935





Linux Reader 4.5.2.0





WinDirStat 1.1.2





NirLauncher 1.23.18





Recover Keys 11.0.4.233





Process Killer 1.5.0.6





Runtime Captain Nemo 7.00





HardLink ShellExtension





ShowKeyPlus





TreeSize 7





Редактор удаленного реестра





Registry Editor PE





OemKey





ShowKeyPlus 1.0.7060





Средство восстановления Windows







Восстановление данных:



R-Studio 8.13 Build 176095 (Rus)





Active File Recovery 20.0.5 (Eng)





Active Partition Recovery 20.0.2 (Eng)





Unformat 10.0.1 (Eng)





Active UNDELETE 17.0.07 (Eng)





Runtime GetDataBack 5.55 (Eng)





Runtime GetDataBack for NTFS 4.33 (Rus)





Runtime GetDataBack for FAT 4.33 (Rus)





EaseUS Data Recovery Wizard 13.3 (Rus)





O&O DiskRecovery 14.1.145 (Eng)





MiniTool Power Data Recovery 8.8 (Eng)





R.saver 6.23.0.5525 (Rus)





Hetman Partition Recovery 3.0 (Rus)





TestDisk 7.2





SmartFix Tool 2.2.8.0 - полное описание возможностей программы и инструкция на сайте автора simplix

Для обновления SmartFix Tool необходимо скачать программу с оф. сайта, и заменить в папке SSTR/MInst/Portable/Antivirus.

Также можно обновить непосредственно из под WinPE при наличии сети - Скачать и запустить SmartFix Tool.

Последняя версия будет скачана и запущена.



Для обновления SmartFix Tool необходимо скачать программу с оф. сайта, и заменить в папке SSTR/MInst/Portable/Antivirus. Также можно обновить непосредственно из под WinPE при наличии сети - Скачать и запустить SmartFix Tool. Последняя версия будет скачана и запущена. Kaspersky Rescue Disk 2018 - Скачать актуальный ISO образ софициального сайта, и распаковать ISO образ в папку Linux/krd2018 на Вашей флешке.



Dr.Web CureIt! и Kaspersky Virus Removal Tool

В папке SSTR/MInst/Portable/Antivirus вместо Dr.Web CureIt! и Kaspersky Virus Removal Tool пустышки.

Необходимо скачать их актуальные версии с оф.сайта и положить в папку SSTR/MInst/Portable/Antivirus

вместо пустышек (заменить) Запуск из меню Пуск

Скачать актуальные версии всегда можно здесь:

Dr.Web CureIt!

Kaspersky Virus Removal Tool

При наличии сети, актуальные версии можно скачать и запустить из под WinPE, на что есть соответствующие ярлыки в меню Пуск.



HDD Regenerator 2011



HDDaRTs 04.05.2020 (автор программы Ander_73)



BIBM++ 27.01.2020 (автор программы Ander_73)



MHDD 4.6



Victoria 3.52



MemTest86+ 5.01



MemTest86 6.3.0 (PassMark)



HDAT2 7.0



GoIdMemory PRO 7.85



Active Password Changer Professional 5.0



Ghost 11.5



BootIt Bare Metal 1.66



Eassos PartitionGuru



Kon-Boot for Windows 2.5.0



Hard Disk Sentinel for DOS 1.21



DRevitalize 3.32





Acronis True Image 2020

Распаковать ISO образ в папку на флешке

Linux/Acronis2020





Распаковать ISO образ в папку на флешке Linux/Acronis2020 Acronis True Image 2019

Распаковать ISO образ в папку на флешке

Linux/Acronis2019





Распаковать ISO образ в папку на флешке Linux/Acronis2019 Acronis True Image 2018

Распаковать ISO образ в папку на флешке

Linux/Acronis2018





Распаковать ISO образ в папку на флешке Linux/Acronis2018 Acronis Disk Director 12

Распаковать ISO образ в папку на флешке

Linux/ADD12





Распаковать ISO образ в папку на флешке Linux/ADD12 Kaspersky Rescue Disk 2018

Скачать ISO образ с официального сайта

и распаковать образ в папку Linux/krd2018 на флешке.





Скачать ISO образ с официального сайта и распаковать образ в папку Linux/krd2018 на флешке. Сlonezilla

Скачать ISO образ с официального сайта и распаковать в папку на флешке

Linux/clonezilla32 или Linux/clonezilla64 соответственно разрядности образа.





Скачать ISO образ с официального сайта и распаковать в папку на флешке Linux/clonezilla32 или Linux/clonezilla64 соответственно разрядности образа. TeraByte Image for Linux

Распаковать ISO образ соответственно разрядности в папку на флешке

Linux/TeraByteImageLinux32 или Linux/TeraByteImageLinux64





Распаковать ISO образ соответственно разрядности в папку на флешке Linux/TeraByteImageLinux32 или Linux/TeraByteImageLinux64 Ubuntu Desktop amd64

Распаковать ISO образ в папку на флешке

Linux/ubuntu





Распаковать ISO образ в папку на флешке Linux/ubuntu Parted Magic 2019

ISO образ переименовать в pmagic.iso, и скопировать в папку

Linux/pmagic





ISO образ переименовать в pmagic.iso, и скопировать в папку Linux/pmagic Kali Linux 2019

Распаковать ISO образ в папку на флешке

Linux/kalilinux2019





Распаковать ISO образ в папку на флешке Linux/kalilinux2019 Dr.Web LiveDisk

Распаковать ISO образ в папку на флешке

Linux/DrWeb





Поддерживаются подключения по протоколам TCP/IP, NetBIOS через TCP/IP, PPPoE и WLAN (Wi-Fi), WebDAV.



Для использования Wi-Fi вам необходимо установить драйвер адаптера беспроводной сети.



Установка из меню "Пуск", раздел "Драйверы".



Подключение к сети Wi-Fi через программу PE Network, на вкладке Wi-Fi.



За комплект драйверов WLAN спасибо conty9



При подключении сетевых дисков в WinPE10, в поле логин, следует указывать в формате: "имя компьютера\имя пользователя"

Или "IP адрес компьютера\имя пользователя"



Пример:

Код: выделить все STRELEC-PC\SEREGA

или

Код: выделить все 192.168.0.150\SEREGA





Или "IP адрес компьютера\имя пользователя" Также и консольные команды.



Пример:

Код: выделить все net use Z: \\STRELEC-PC\J /USER:STRELEC-PC\SEREGA 123456

или

Код: выделить все net use Z: \\192.168.0.150\J /USER:192.168.0.150\SEREGA 123456





Для импорта WLAN профилей на своем компьютере, или компьютере клиента, экспортируем WLAN профиль(и)

Программой Марата Галиуллина Smart WiFi Solution (есть в архиве)



Программой Марата Галиуллина Smart WiFi Solution (есть в архиве) Или средствами Windows (Запуск командной строки - ПКМ - От имени администратора.)

Команда пример:

Код: выделить все netsh wlan export profile key=clear folder= С:\WLANProfile



Команда пример: WLAN профили поместить в папку на Вашей флешке Код: выделить все SSTR\MInst\WLANProfile



Названия профилей не должны содержать пробелов и иметь названия на латинице.



Количество профилей значения не имеет.



После загрузки WinPE будут установлены WLAN драйвера и импортированны WLAN профили.



Вам останется только в программе PENetwork выбрать нужную сеть, и нажать - Подключить



Сценарий выполнения прописан в файле run.cmd в папке Код: выделить все SSTR\MInst\bat



Соответственно если Вам это не надо, то файл run.cmd в папке сделать пустым Код: выделить все SSTR\MInst\bat



Импортировать также можно вручную после загрузки, с ярлыка на Рабочем столе, или меню Пуск, предварительно установив Wlan драйвер.



Собственные REG файлы следует положить в папку Код: выделить все SSTR\MInst\Registry



При загрузке данные будут внесены в реестр WinPE.





Зачем это надо:



например Вы добавили свою программу которая требует внесение данных в реестр, т.е. это можно сделать без

перепаковки wim файла.





поместите картинку в папку, вместо существующей Wallpaper.jpg, под таким же названием, т.е. заменить на свою

Код: выделить все SSTR\MInst\Wallpaper



Вы можете как удалить ненужные Вам существующие, так и добавить собственные ярлыки на Рабочий стол.



Для этого необходимо отредактировать профиль программы MinstAll.

Как это сделать?



можно посмотреть видео ЗДЕСЬ







Программой WinNTSetup (автор программы JFX)



Устанавливает любую версию Windows непосредственно из *.wim файла или ISO образа.







Программой 78Setup. Полное описание программы на Страничке автора conty9





Из смонтированного образа (с помощью штатного Setup.exe)



устанавливается любая версия Windows, но соответствующая разрядности загруженного образа WinPE.

Примечание: Некоторые сборщики дистрибутивов удаляют возможность установки OS из под Windows.







Дополнительно:



Если вы хотите установить Windows в автоматическом режиме, на диске Х лежит папка Autounattend с файлами ответов для автоматической установки русской версии Windows.

При установке Windows 7-10 x86/x64 с помощью WinNTSetup или 78Setup на него следует указать в соответствии с устанавливаемой системой.

Настройки системы по дефолту.





Этот способ предназначен для установки драйверов контроллеров, если в WinPE отсутсвует необходимый, WLAN драйверов, сетевых и.т.д.



Примечание: Этот способ не предназначен для установки объемных драйверов, видео и т.д...



Драйвера должны быть в распакованном виде, т.е драйвер *.sys, каталог безопастности *.cat, и *.inf файл



Для того чтобы Ваши драйверы установились при загрузке WinPE10 - поместите их на вашу загрузочную флешку в папки

Код: выделить все SSTR/USER/MY_DRIVERS_x64 или SSTR/USER/MY_DRIVERS_x86



Они будут установлены автоматически.

Допускаются подпапки.





Для того чтобы Ваши драйверы установились при загрузке WinPE8 - поместите их на вашу загрузочную флешку в папку

Код: выделить все SSTR/USER/MY_DRIVERS_x86_WinPE8



Подпапки не допускаются.





При выборе этого пункта выполняется поиск и запуск



если найден Код: выделить все windows\system32\winload.exe (winload.efi)

То есть система грузится напрямую минуя загрузчик, BCD....

Этот вариант не является панацеей для лечения ...

но это поможет загрузить Windows, если запись MBR/PBR повреждена, загрузчик bootmgr на жестком диске, BCD, другие файлы из загрузочного раздела или проблема с самим разделом.

После загрузки ОС (она может загрузиться неактивированной - это нормально, зависит от метода активации)

потребуется только восстановить файлы загрузки (если они были, конечно, повреждены) обычными или сторонними утилитами.





Без особой необходимости этот метод не рекомендуется.



Все рекомендуемые автором методы записи присутствуют в папке - Запись на флешку



Если Вы записываете другими программами, типа WinSetupFromUSB и т.д..., то пожалуйста не пишите что нет программ в WinPE или что то не работает.



Изучайте метод записи конкретной программы



так как их великое множество



Вирусов в сборке НЕТ.



Есть SFX архивы, в которые упакованы программы, компилированные батники, специфические программы для обслуживания ПК и т.д, на которые реагируют разные антивирусы по разному.



Если ваш антивирус обнаружил вирус, и Вы ему доверяете, или паникуете, совет стандартный, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОЕЙ СБОРКОЙ.

Принимайте сознательный выбор.



Писать в комментариях по этому поводу не стоит, не засоряйте тему пустыми сообщениями.



Сборка сделана преимущественно для людей занимающихся обслуживанием ПК, то есть для тех кто в теме.



Эти люди понимает всю специфику программ для обслуживания ПК

специфику сборки WinPE и ее структуру

и соответственно реакцию антивирусов.





Автор искренне благодарит за помощь Дмитрия Малгина, wylek, conty9, Joker-2013, nat27, KaSpieC, sergeysvirid, nikzzzz и Михаила.

А также всех кто помогает советами и конструктивной критикой.



File: WinPE10_8_Sergei_Strelec_x86_x64_2020.05.31_Russian.iso

CRC-32: 0b74641c

MD4: 8bca3cc2cd324b535e3d557014c264b3

MD5: 5003b151715d772559e9f8c1ad8e9e17

SHA-1: 6e791abd209f0af0519c3fa4b480d7b780cd25e7

Скриншоты:





