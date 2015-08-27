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WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2020.05.31 [Ru]


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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Софт и оболочки для специалистов, Прочее -> LiveCD/DVD/Flash
Автор Сообщение
fkmafextybr ®
RG Soft
 
Стаж: 2 года 6 мес.
Сообщений: 82
Ratio: 91,053
Раздал: 13,26 TB
Поблагодарили: 25308
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Откуда: Pavlodar
kazakhstan.gif
WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2020.05.31 [Ru]
Версия программы: 2020.05.31
Официальный сайт: ссылка
Язык интерфейса: Русский

Лечение: не требуется

Системные требования:

  • ОЗУ (оперативная память) от 1 GB / Native 512 MB
  • Компьютер с возможностью загрузки с CD или USB


Описание:
Загрузочный диск на базе Windows 10 и 8 PE - для обслуживания компьютеров, работы с жесткими дисками и разделами, резервного копирования и восстановления дисков и разделов, диагностики компьютера, восстановления данных, антивирусной профилактики и установки ОС Windows.


  • WinPE10x64
  • WinPE10x86
  • WinPE8x86
  • WinPE8x86(Native)

    Бэкап и восстановление


    • Acronis True Image 2020 Build 25700 (Rus)
    • Acronis True Image 2019 Build 17750 (Rus)
    • Acronis True Image 2017 Build 8058 (Rus)
    • Acronis True Image 2014 Build 6673 (Rus)
    • Acronis Backup Advanced 11.7 (Rus)
    • Active Disk Image 9.5.2 (Rus)
    • R-Drive Image 6.3 Build 6303 (Rus)
    • StorageCraft Recovery Environment 5.2.5.37836 (Rus)
    • Symantec Ghost 12.0.0.10695 (Eng)
    • Paragon Hard Disk Manager 15 Premium 10.1.25.1137 (Rus)
    • TeraByte Image for Windows 3.39 (Rus)
    • AOMEI Backupper 5.7.0 (Rus)
    • EaseUS Todo Backup 13.2 (Eng)
    • Drive SnapShot 1.48.0.18798 (Eng)
    • Macrium Reflect 7.2.4473 (Eng)
    • Veritas System Recovery 21.0.0.57158 (Rus)
    • Disk2vhd 2.01 (Rus)
    • Vhd2disk v0.2 (Eng)


    Жесткий диск:


    • Управление дисками, системное
    • Acronis Disk Director 12.5 Build 163 (Rus)
    • EaseUS Partition Master 13.8 WinPE Edition
    • Paragon Hard Disk Manager 15 Premium 10.1.25.1137 (Rus)
    • MiniTool Partition Wizard 12.0 (Rus by WYLEK)
    • AOMEI Partition Assistant 8.8 (Rus)
    • AOMEI Dynamic Disk Manager 1.2.0 (Eng)
    • DiskGenius 5.2.1 Build 941 (Eng)
    • Macrorit Disk Partition Expert 5.3.9 (Eng)
    • NIUBI Partition Editor 7.2.7 (Eng)
    • Active Partition Manager 6.0.15
    • FarStone DriveClone 11.10 Build 20150827 (Eng)
    • EaseUS Disk Copy 3.5 (Eng)
    • Defraggler 2.22.995 (Rus)
    • Auslogics Disk Defrag 8.0.24.0 (Rus)
    • O&O Defrag 23.0
    • HDD Low Level Format Tool 4.40 (Eng)
    • Active KillDisk 12.0.25 (Eng)
    • Active Disk Editor 7.0.19 (Eng)
    • Diskpart GUI Micro 1.5


    Диагностика:


    • HD Tune Pro 5.75
    • Check Disk GUI (Rus)
    • Victoria 5.28 (автор программы Сергей Казанский)
    • HDD Scan 4.1 Build 0.29 (Eng)
    • Hard Disk Sentinel 5.61 Build 11463 (Rus)
    • Western Digital Data Lifeguard Diagnostics 1.37.0 (Eng)
    • CrystalDiskInfo 8.5.2 (Rus)
    • CrystalDiskMark 7.0.0h
    • Parkdale 3.01
    • AIDA64 Extreme Edition 6.25.5400 (Rus)
    • BurnInTest 9.0 Build 1004 (Eng)
    • PerformanceTest 10.0 Build 1006 (Eng)
    • ATTO Disk Benchmark 4.00.0f2
    • RWEverything 1.7
    • CPU-Z 1.92
    • PassMark MonitorTest 4.0 Build 1001
    • HWiNFO 6.26
    • OCCT Perestroika 4.5.1
    • Keyboard Test Utility 1.4.0
    • HDD Regenerator 2011
    • IsMyLcdOK 3.44
    • R.tester 1.18.7
    • PC3000 Disk Analyzer 2.0.4.451
    • GSmartControl 1.1.3
    • TxBENCH 0.96 beta
    • Drevitalize 4.01


    Сетевые программы:


    • Opera (Rus)
    • Firefox (Rus)
    • Download Master 6.18.1.1633 (Rus)
    • TeamViewer 14,15 (Rus)
    • PENetwork 0.59.B12 (Rus)
    • Ammyy Admin 3.9 (Rus)
    • AeroAdmin 4.6 Build 3212 (Rus)
    • AnyDesk 5.5.3 (Rus)
    • Supremo 4.1.1.2324 (Rus)
    • µTorrent 3.5.5 (Rus)
    • FileZilla 3.42.1 (Rus)
    • SoftEther VPN Client Manager (Eng)
    • PuTTY 0.73 (Eng)
    • OpenVPN 2.4.9 (Rus)
    • UltraVNC 1.2.3.0 (Eng)
    • TightVNC 2.8.27 (Eng)
    • Radmin 3.5.2.1 (Rus)
    • Radmin VPN l.1.3969.3 (Rus)
    • Advanced IP Scanner 2.5.3850 (Rus)
    • FtpUse 2.2


    Другие программы


    • Windows Login Unlocker 1.5
    • Active Password Changer 10.0.1.0 (Eng)
    • Reset Windows Password 7.0.5.702 (Rus)
    • PCUnlocker 5.2 (Eng)
    • O&O UserManager 1.0.1.5091 (Rus)
    • Password Reset 5.1 (Rus)
    • UltraISO 9.7.2.3561 (Rus)
    • PowerISO 7.6 (Rus)
    • Total Commander 9.00 (Rus)
    • Registry LoaderPE 1.0.19 (Eng)
    • FastStone Capture 7.7 (Rus)
    • IrfanView 4.38 (Rus)
    • STDU Viewer (Rus)
    • Bootice 1.3.3.2 (Eng)
    • Unlocker 1.9.2 (Rus)
    • 7-ZIP (Rus)
    • WinNTSetup 4.1 (Rus)
    • 78Setup 2.4
    • Check Device 1.0.1.70 (Rus)
    • Double Driver 4.1.0 (Rus)
    • Imagex
    • GImageX 2.2.0 (Eng)
    • Media Player Classic (Rus)
    • EasyBCD 2.4.0.237 (Rus)
    • EasyUEFI 3.0 (Eng)
    • SoftMaker Office (Rus)
    • Microsoft Office 2007
    • MInstAll 1.0.1.20 (Rus)
    • Far Manager 3.0 Build 5511 (Rus)
    • BitLocker
    • Dism++ 10.1.1001.10
    • WinHex 19.9
    • CIHexViewer 2.0
    • FastCopy 3.70
    • UltraSearch 2.3.2.537
    • Everything 1.4.1.935
    • Linux Reader 4.5.2.0
    • WinDirStat 1.1.2
    • NirLauncher 1.23.18
    • Recover Keys 11.0.4.233
    • Process Killer 1.5.0.6
    • Runtime Captain Nemo 7.00
    • HardLink ShellExtension
    • ShowKeyPlus
    • TreeSize 7
    • Редактор удаленного реестра
    • Registry Editor PE
    • OemKey
    • ShowKeyPlus 1.0.7060
    • Средство восстановления Windows


    Восстановление данных:


    • R-Studio 8.13 Build 176095 (Rus)
    • Active File Recovery 20.0.5 (Eng)
    • Active Partition Recovery 20.0.2 (Eng)
    • Unformat 10.0.1 (Eng)
    • Active UNDELETE 17.0.07 (Eng)
    • Runtime GetDataBack 5.55 (Eng)
    • Runtime GetDataBack for NTFS 4.33 (Rus)
    • Runtime GetDataBack for FAT 4.33 (Rus)
    • EaseUS Data Recovery Wizard 13.3 (Rus)
    • O&O DiskRecovery 14.1.145 (Eng)
    • MiniTool Power Data Recovery 8.8 (Eng)
    • R.saver 6.23.0.5525 (Rus)
    • Hetman Partition Recovery 3.0 (Rus)
    • TestDisk 7.2


    Бэкап и восстановление:


    • Acronis True Image 2020 Build 25700 (Rus)
    • Acronis True Image 2019 Build 17750 (Rus)
    • Acronis True Image 2017 Build 8058 (Rus)
    • Acronis True Image 2014 Build 6673 (Rus)
    • Acronis Backup Advanced 11.7 (Rus)
    • Active Disk Image 9.5.2 (Rus)
    • R-Drive Image 6.3 Build 6303 (Rus)
    • StorageCraft Recovery Environment 5.2.5.37836 (Rus)
    • Symantec Ghost 12.0.0.10695 (Eng)
    • Paragon Hard Disk Manager 15 Premium 10.1.25.1137 (Rus)
    • TeraByte Image for Windows 3.39 (Rus)
    • AOMEI Backupper 5.7.0 (Rus)
    • EASEUS Todo Backup 13.2 (Eng)
    • Drive SnapShot 1.48.0.18798 (Eng)
    • Macrium Reflect 7.2.4942 (Eng)
    • Veritas System Recovery 21.0.0.57158 (Rus)
    • Disk2vhd 2.01 (Rus)
    • Vhd2disk v0.2 (Eng)


    Жесткий диск


    • Управление дисками, системное
    • Acronis Disk Director 12.5 Build 163 (Rus)
    • EaseUS Partition Master 13.8 WinPE Edition
    • Paragon Hard Disk Manager 15 Premium 10.1.25.1137 (Rus)
    • MiniTool Partition Wizard 12.0 (Rus by WYLEK)
    • AOMEI Partition Assistant 8.8 (Rus)
    • AOMEI Dynamic Disk Manager 1.2.0 (Eng)
    • DiskGenius 5.2.1 Build 941 (Eng)
    • Macrorit Disk Partition Expert 5.3.9 (Eng)
    • NIUBI Partition Editor 7.2.7 (Eng)
    • Active Partition Manager 6.0.15
    • FarStone DriveClone 11.10 Build 20150827 (Eng)
    • EaseUS Disk Copy 3.5 (Eng)
    • Defraggler 2.22.995 (Rus)
    • Auslogics Disk Defrag 8.0.24.0 (Rus)
    • O&O Defrag 23.0
    • HDD Low Level Format Tool 4.40 (Eng)
    • Active KillDisk 12.0.25 (Eng)
    • Active Disk Editor 7.0.19 (Eng)
    • Diskpart GUI Micro 1.5


    Диагностика:


    • HD Tune Pro 5.75
    • Check Disk GUI (Rus)
    • Victoria 5.28 (автор программы Сергей Казанский)
    • HDD Scan 4.1 Build 0.29 (Eng)
    • Hard Disk Sentinel 5.61 Build 11463 (Rus)
    • Western Digital Data Lifeguard Diagnostics 1.37.0 (Eng)
    • CrystalDiskInfo 8.5.2 (Rus)
    • CrystalDiskMark 7.0.0h (Rus)
    • Parkdale 3.01
    • AIDA64 Extreme Edition 6.25.5400 (Rus)
    • BurnInTest 9.1 Build 1006 (Eng)
    • PerformanceTest 10.0 Build 1006 (Eng)
    • ATTO Disk Benchmark 4.00.0f2
    • CPU-Z 1.92
    • PassMark MonitorTest 4.0 Build 1001
    • HWiNFO 6.26
    • OCCT Perestroika 6.0.0
    • Keyboard Test Utility 1.4.0
    • IsMyLcdOK 3.44
    • HDD Regenerator 2011
    • MemTest64 1.0
    • R.tester 1.18.7
    • PC3000 Disk Analyzer 2.0.4.451
    • GSmartControl 1.1.3
    • TxBENCH 0.96 beta
    • Drevitalize 4.01


    Сетевые программы


    • Opera (Rus)
    • Firefox (Rus)
    • Download Master 6.18.1.1633 (Rus)
    • PENetwork 0.59.B12 (Rus)
    • TeamViewer 14,15 (Rus)
    • Ammyy Admin 3.9 (Rus)
    • AeroAdmin 4.6 Build 3212 (Rus)
    • AnyDesk 5.5.3 (Rus)
    • Supremo 4.1.1.2324 (Rus)
    • µTorrent 3.5.5 (Rus)
    • FileZilla 3.42.1 (Rus)
    • SoftEther VPN Client Manager (Eng)
    • PuTTY 0.73 (Eng)
    • OpenVPN 2.4.9 (Rus)
    • UltraVNC 1.2.3.0 (Eng)
    • TightVNC 2.8.27 (Eng)
    • Radmin 3.5.2.1 (Rus)
    • Radmin VPN l.1.3969.3 (Rus)
    • Advanced IP Scanner 2.5.3850 (Rus)
    • FtpUse 2.2


    Другие программы


    • Windows Login Unlocker 1.5
    • Active Password Changer 10.0.1.0 (Eng)
    • Reset Windows Password 9.0.0.905 (Rus)
    • PCUnlocker 5.2 (Eng)
    • O&O UserManager 1.0.1.5091 (Rus)
    • Password Reset 5.1 (Rus)
    • UltraISO 9.7.2.3561 (Rus)
    • PowerISO 7.6 (Rus)
    • Total Commander 9.00 (Rus)
    • FastStone Capture 7.7 (Rus)
    • IrfanView 4.38 (Rus)
    • STDU Viewer (Rus)
    • Bootice 1.3.3.2 (Eng)
    • Unlocker 1.9.2 (Rus)
    • 7-ZIP (Rus)
    • WinNTSetup 4.1 (Rus)
    • 78Setup 2.4
    • Check Device 1.0.1.70 (Rus)
    • Double Driver 4.1.0 (Rus)
    • Imagex
    • GImageX 2.2.0 (Eng)
    • Media Player Classic (Rus)
    • EasyBCD 2.4.0.237 (Rus)
    • EasyUEFI 4.0 (Eng)
    • SoftMaker Office (Rus)
    • Microsoft Office 2007
    • MInstAll 1.0.1.20 (Rus)
    • Far Manager 3.0 Build 5511 (Rus)
    • BitLocker
    • Dism++ 10.1.1001.10
    • WinHex 19.9
    • CIHexViewer 2.0
    • FastCopy 3.70
    • UltraSearch 2.3.2.537
    • Everything 1.4.1.935
    • Linux Reader 4.5.2.0
    • WinDirStat 1.1.2
    • NirLauncher 1.23.18
    • Recover Keys 11.0.4.233
    • Process Killer 1.5.0.6
    • Runtime Captain Nemo 7.00
    • HardLink ShellExtension
    • ShowKeyPlus
    • TreeSize 7
    • Редактор удаленного реестра
    • Registry Editor PE
    • OemKey
    • ShowKeyPlus 1.0.7060
    • Средство восстановления Windows


    Восстановление данных


    • R-Studio 8.13 Build 176095 (Rus)
    • Active File Recovery 20.0.5 (Eng)
    • Active Partition Recovery 20.0.2 (Eng)
    • Unformat 10.0.1 (Eng)
    • Active UNDELETE 17.0.07 (Eng)
    • Runtime GetDataBack 5.55 (Eng)
    • Runtime GetDataBack for NTFS 4.33 (Rus)
    • Runtime GetDataBack for FAT 4.33 (Rus)
    • EaseUS Data Recovery Wizard 13.3 (Rus)
    • O&O DiskRecovery 14.1.145 (Eng)
    • MiniTool Power Data Recovery 8.8 (Eng)
    • R.saver 6.23.0.5525 (Rus)
    • Hetman Partition Recovery 3.0 (Rus)
    • TestDisk 7.2


  • SmartFix Tool 2.2.8.0 - полное описание возможностей программы и инструкция на сайте автора simplix
    Для обновления SmartFix Tool необходимо скачать программу с оф. сайта, и заменить в папке SSTR/MInst/Portable/Antivirus.
    Также можно обновить непосредственно из под WinPE при наличии сети - Скачать и запустить SmartFix Tool.
    Последняя версия будет скачана и запущена.
  • Kaspersky Rescue Disk 2018 - Скачать актуальный ISO образ софициального сайта, и распаковать ISO образ в папку Linux/krd2018 на Вашей флешке.
  • Dr.Web CureIt! и Kaspersky Virus Removal Tool
    В папке SSTR/MInst/Portable/Antivirus вместо Dr.Web CureIt! и Kaspersky Virus Removal Tool пустышки.
    Необходимо скачать их актуальные версии с оф.сайта и положить в папку SSTR/MInst/Portable/Antivirus
    вместо пустышек (заменить) Запуск из меню Пуск
    Скачать актуальные версии всегда можно здесь:
    Dr.Web CureIt!
    Kaspersky Virus Removal Tool
    При наличии сети, актуальные версии можно скачать и запустить из под WinPE, на что есть соответствующие ярлыки в меню Пуск.


  • HDD Regenerator 2011
  • HDDaRTs 04.05.2020 (автор программы Ander_73)
  • BIBM++ 27.01.2020 (автор программы Ander_73)
  • MHDD 4.6
  • Victoria 3.52
  • MemTest86+ 5.01
  • MemTest86 6.3.0 (PassMark)
  • HDAT2 7.0
  • GoIdMemory PRO 7.85
  • Active Password Changer Professional 5.0
  • Ghost 11.5
  • BootIt Bare Metal 1.66
  • Eassos PartitionGuru
  • Kon-Boot for Windows 2.5.0
  • Hard Disk Sentinel for DOS 1.21
  • DRevitalize 3.32


  • Acronis True Image 2020
    Распаковать ISO образ в папку на флешке
    Linux/Acronis2020

  • Acronis True Image 2019
    Распаковать ISO образ в папку на флешке
    Linux/Acronis2019

  • Acronis True Image 2018
    Распаковать ISO образ в папку на флешке
    Linux/Acronis2018

  • Acronis Disk Director 12
    Распаковать ISO образ в папку на флешке
    Linux/ADD12

  • Kaspersky Rescue Disk 2018
    Скачать ISO образ с официального сайта
    и распаковать образ в папку Linux/krd2018 на флешке.

  • Сlonezilla
    Скачать ISO образ с официального сайта и распаковать в папку на флешке
    Linux/clonezilla32 или Linux/clonezilla64 соответственно разрядности образа.

  • TeraByte Image for Linux
    Распаковать ISO образ соответственно разрядности в папку на флешке
    Linux/TeraByteImageLinux32 или Linux/TeraByteImageLinux64

  • Ubuntu Desktop amd64
    Распаковать ISO образ в папку на флешке
    Linux/ubuntu

  • Parted Magic 2019
    ISO образ переименовать в pmagic.iso, и скопировать в папку
    Linux/pmagic

  • Kali Linux 2019
    Распаковать ISO образ в папку на флешке
    Linux/kalilinux2019

  • Dr.Web LiveDisk
    Распаковать ISO образ в папку на флешке
    Linux/DrWeb


  • Поддерживаются подключения по протоколам TCP/IP, NetBIOS через TCP/IP, PPPoE и WLAN (Wi-Fi), WebDAV.
  • Для использования Wi-Fi вам необходимо установить драйвер адаптера беспроводной сети.
  • Установка из меню "Пуск", раздел "Драйверы".
  • Подключение к сети Wi-Fi через программу PE Network, на вкладке Wi-Fi.
  • За комплект драйверов WLAN спасибо conty9

  • При подключении сетевых дисков в WinPE10, в поле логин, следует указывать в формате: "имя компьютера\имя пользователя"
    Или "IP адрес компьютера\имя пользователя"


  • Также и консольные команды.

  • Для импорта WLAN профилей на своем компьютере, или компьютере клиента, экспортируем WLAN профиль(и)
    Программой Марата Галиуллина Smart WiFi Solution (есть в архиве)
  • Или средствами Windows (Запуск командной строки - ПКМ - От имени администратора.)
    Команда пример:
    Код: выделить все
    netsh wlan export profile key=clear folder= С:\WLANProfile

  • WLAN профили поместить в папку на Вашей флешке
    Код: выделить все
    SSTR\MInst\WLANProfile

  • Названия профилей не должны содержать пробелов и иметь названия на латинице.
  • Количество профилей значения не имеет.
  • После загрузки WinPE будут установлены WLAN драйвера и импортированны WLAN профили.
  • Вам останется только в программе PENetwork выбрать нужную сеть, и нажать - Подключить
  • Сценарий выполнения прописан в файле run.cmd в папке
    Код: выделить все
    SSTR\MInst\bat

  • Соответственно если Вам это не надо, то файл run.cmd в папке сделать пустым
    Код: выделить все
    SSTR\MInst\bat

  • Импортировать также можно вручную после загрузки, с ярлыка на Рабочем столе, или меню Пуск, предварительно установив Wlan драйвер.

  • Собственные REG файлы следует положить в папку
    Код: выделить все
    SSTR\MInst\Registry


    • При загрузке данные будут внесены в реестр WinPE.

  • Зачем это надо:

    • например Вы добавили свою программу которая требует внесение данных в реестр, т.е. это можно сделать без
      перепаковки wim файла.

    поместите картинку в папку, вместо существующей Wallpaper.jpg, под таким же названием, т.е. заменить на свою
    Код: выделить все
    SSTR\MInst\Wallpaper


  • Вы можете как удалить ненужные Вам существующие, так и добавить собственные ярлыки на Рабочий стол.

    • Для этого необходимо отредактировать профиль программы MinstAll.
    • Как это сделать?

      • можно посмотреть видео ЗДЕСЬ


  • Программой WinNTSetup (автор программы JFX)

    • Устанавливает любую версию Windows непосредственно из *.wim файла или ISO образа.


  • Программой 78Setup. Полное описание программы на Страничке автора conty9

  • Из смонтированного образа (с помощью штатного Setup.exe)

    • устанавливается любая версия Windows, но соответствующая разрядности загруженного образа WinPE.
    • Примечание: Некоторые сборщики дистрибутивов удаляют возможность установки OS из под Windows.


  • Дополнительно:

    • Если вы хотите установить Windows в автоматическом режиме, на диске Х лежит папка Autounattend с файлами ответов для автоматической установки русской версии Windows.
    • При установке Windows 7-10 x86/x64 с помощью WinNTSetup или 78Setup на него следует указать в соответствии с устанавливаемой системой.
    • Настройки системы по дефолту.

  • Этот способ предназначен для установки драйверов контроллеров, если в WinPE отсутсвует необходимый, WLAN драйверов, сетевых и.т.д.
  • Примечание: Этот способ не предназначен для установки объемных драйверов, видео и т.д...
  • Драйвера должны быть в распакованном виде, т.е драйвер *.sys, каталог безопастности *.cat, и *.inf файл
  • Для того чтобы Ваши драйверы установились при загрузке WinPE10 - поместите их на вашу загрузочную флешку в папки
    Код: выделить все
    SSTR/USER/MY_DRIVERS_x64 или SSTR/USER/MY_DRIVERS_x86


    • Они будут установлены автоматически.
    • Допускаются подпапки.

  • Для того чтобы Ваши драйверы установились при загрузке WinPE8 - поместите их на вашу загрузочную флешку в папку
    Код: выделить все
    SSTR/USER/MY_DRIVERS_x86_WinPE8


    • Подпапки не допускаются.

  • При выборе этого пункта выполняется поиск и запуск

    • если найден
      Код: выделить все
      windows\system32\winload.exe (winload.efi)

    • То есть система грузится напрямую минуя загрузчик, BCD....
    • Этот вариант не является панацеей для лечения ...
    • но это поможет загрузить Windows, если запись MBR/PBR повреждена, загрузчик bootmgr на жестком диске, BCD, другие файлы из загрузочного раздела или проблема с самим разделом.
    • После загрузки ОС (она может загрузиться неактивированной - это нормально, зависит от метода активации)
    • потребуется только восстановить файлы загрузки (если они были, конечно, повреждены) обычными или сторонними утилитами.

  • Без особой необходимости этот метод не рекомендуется.

  • Все рекомендуемые автором методы записи присутствуют в папке - Запись на флешку
  • Если Вы записываете другими программами, типа WinSetupFromUSB и т.д..., то пожалуйста не пишите что нет программ в WinPE или что то не работает.
  • Изучайте метод записи конкретной программы
  • так как их великое множество

  • Вирусов в сборке НЕТ.
  • Есть SFX архивы, в которые упакованы программы, компилированные батники, специфические программы для обслуживания ПК и т.д, на которые реагируют разные антивирусы по разному.
  • Если ваш антивирус обнаружил вирус, и Вы ему доверяете, или паникуете, совет стандартный, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОЕЙ СБОРКОЙ.
  • Принимайте сознательный выбор.
  • Писать в комментариях по этому поводу не стоит, не засоряйте тему пустыми сообщениями.
  • Сборка сделана преимущественно для людей занимающихся обслуживанием ПК, то есть для тех кто в теме.

    • Эти люди понимает всю специфику программ для обслуживания ПК
    • специфику сборки WinPE и ее структуру
    • и соответственно реакцию антивирусов.

    Автор искренне благодарит за помощь Дмитрия Малгина, wylek, conty9, Joker-2013, nat27, KaSpieC, sergeysvirid, nikzzzz и Михаила.
    А также всех кто помогает советами и конструктивной критикой.

    File: WinPE10_8_Sergei_Strelec_x86_x64_2020.05.31_Russian.iso
    CRC-32: 0b74641c
    MD4: 8bca3cc2cd324b535e3d557014c264b3
    MD5: 5003b151715d772559e9f8c1ad8e9e17
    SHA-1: 6e791abd209f0af0519c3fa4b480d7b780cd25e7
Скриншоты:


Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNMClub.to]_WinPE10_8_Sergei_Strelec_x86_x64_2020.05.31_Russian.torrent
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55,3 KB

Примагнититься
 Зарегистрирован:   31 Май 2020 00:28:26
 Размер:   4,22 GB  (
 Рейтинг:   4,9 (Голосов: 664)
 Поблагодарили:   1713
 Проверка:   Оформление проверено модератором 31 Май 2020 07:47:19
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theredor
Стаж: 10 лет 6 мес.
Сообщений: 54
Ratio: 19,056
87.73%
Лучшая сборка из тех, которыми приходилось пользоваться.
Anton13
Стаж: 11 лет 2 мес.
Сообщений: 16
Ratio: 0,689
1.8%
russia.gif
не знаю лучшая ли но
не было машинок которые бы с нее не загрузились бы
может просто не повезло
alexgr2009
Стаж: 10 лет 6 мес.
Сообщений: 18
Ratio: 6,607
25.75%
russia.gif
Ещё бы в сборку добавить VMware tools, а то мышкой не получается шевелить в консоли.
svoit2014
Стаж: 5 мес. 3 дня
Сообщений: 10
Ratio: 117,407
2.15%
Anton13 писал(а): Перейти к сообщению
может просто не повезло

Наверное так, я более везучий, пытался загрузться на semtron 2200 nforce2 - не получилось,хотя и пыталась
besdna
Стаж: 10 лет 10 мес.
Сообщений: 324
Ratio: 13,629
0.95%
ukraine.gif
svoit2014
Недавно с помощью этой сборки и входящих в неё функций (подключение к WiFi, наличие AnyDesk и 78Setup) я удалённо человеку Винду переустановил (человек в минимум 80 км от меня, карантин, транспорт не ходит). Человек дуб дубом вообще. Сделали удалённо флешку, залили сборку, залили образ Win10 - а потом по фоткам в Messenger советами дошли до подключения к сети на ноуте с девственно чистым (заменённым) винчестером. И уже AnyDeskом доделали остальное...
Конечно, можно было бы проделать это всё и на другой сборке, например, размером с 1 Гб, но ни в одной из сборок я не видел того уровня комфорта, который предоставляет эта - все инструменты интуитивно понятны и на виду, всё отсортировано и организовано для лёгкого обновления до новой версии, залития новых образов установки Win и т.п. Да и состав сборки - более чем расширенный, как говорится - такой себе компактный мультитул на все случаи жизни.
У меня тоже очень редко не грузится. Например, у меня как-то был старый даже 10 лет назад ноут - кажется Sony X505 или как-то так. Такой себе ультрабук толщиной как MacBook Air, но сделанный задолго до него. Вот он не грузился с флешки вообще. В принципе. Он грузился только с внешнего привода Sony, который негде было взять, потому что он настолько же старый, как и ноут...
Вот это было приключение. Но в этой ситуации не флешка виновата, а специфика устройства.. ))
Case83
Стаж: 8 лет 9 мес.
Сообщений: 55
Ratio: 326,092
Раздал: 39,8 TB
100%
russia.gif
Блин, на FAT32-флешку уже не запишешь, образ превысил ограничение файловой системы... 200 мегабайт бы скинуть.
Chubarin
Стаж: 11 лет 3 мес.
Сообщений: 58
Ratio: 5,464
Поблагодарили: 2
1.92%
estonia.gif
Case83 писал(а): Перейти к сообщению
Блин, на FAT32-флешку уже не запишешь, образ превысил ограничение файловой системы... 200 мегабайт бы скинуть.

Только сейчас записал Руфусом на флешку с FAT32. без проблем, есть выбор. Как FAT32 так и NTFS.
sergeysvirid
Стаж: 7 лет 11 мес.
Сообщений: 3133
Ratio: 143,05
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Откуда: 65 регион (GMT+11)
russia.gif
Case83 писал(а): Перейти к сообщению
на FAT32-флешку уже не запишешь, образ превысил ограничение файловой системы...

Case83
В FAT32 действует ограничение на размер любого из файлов превышающего размер в 4 ГБ.
Теперь вопрос, Вы образ целиком прям в нераспакованном виде на свою флешку кидаете? В самом содержимом образа нет ни одного файла, который был бы более 4 ГБ, так что Ваши опасения абсолютно беспочвенны!
pRax1s
Стаж: 8 лет 10 мес.
Сообщений: 59
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Откуда: Minsk
хорошая нужная вещь,спасибо
iwan 04
Стаж: 5 лет 2 мес.
Сообщений: 14
Ratio: 1,135
34.09%
Присоединяюсь, Загрузочный диск супер, правда недавно тестировал на старом компе 8.1 натив аида вылетала требовала активацию .
FIN51
Стаж: 10 лет 1 мес.
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50%
russia.gif
Просто спасибо.
Huwer
Стаж: 9 лет 10 мес.
Сообщений: 26
Ratio: 2,045
23.08%
Откуда: Москва
russia.gif
Иногда вижу критику сборок Стрельца, мол не загрузится на старом железе, но это проблемы владельцев такого железа, а не сборок. Полностью согласен с besdna:
Цитата:
ни в одной из сборок я не видел того уровня комфорта, который предоставляет эта - все инструменты интуитивно понятны и на виду, всё отсортировано и организовано для лёгкого обновления до новой версии, залития новых образов установки Win и т.п.

_________________
И такая дребедень целый день:
То тюлень позвонит, то олень.
samsan66
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 274
Ratio: 91,247
Раздал: 20,29 TB
100%
Откуда: город на Ангаре
ussr.gif
iwan 04 писал(а): Перейти к сообщению
Присоединяюсь, Загрузочный диск супер, правда недавно тестировал на старом компе 8.1 натив аида вылетала требовала активацию .

AIDA64 вылетает с требованием активации если на компьютере не правильно установлена системная дата.
Druid84
Стаж: 9 лет 5 мес.
Сообщений: 14
Ratio: 21,893
100%
samsan66 писал(а): Перейти к сообщению
iwan 04 писал(а): Перейти к сообщению
Присоединяюсь, Загрузочный диск супер, правда недавно тестировал на старом компе 8.1 натив аида вылетала требовала активацию .

AIDA64 вылетает с требованием активации если на компьютере не правильно установлена системная дата.


если лень в бивисе выставить хотя бы текущий год/глючит клавиатура/либо etc..., то под стрельцом замечательно работают заранее закинутые на устройство портативные аиды, которым по боку неправильные даты
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