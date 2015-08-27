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fkmafextybr ®
RG Soft
Стаж: 2 года 6 мес.
Сообщений: 82
Ratio: 91,053
Раздал: 13,26 TB
Поблагодарили: 25308
100%
Откуда: Pavlodar
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WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2020.05.31 [Ru]
Версия программы:
2020.05.31Официальный сайт: ссылкаЯзык интерфейса:
РусскийЛечение:
не требуетсяСистемные требования:
Описание:
- ОЗУ (оперативная память) от 1 GB / Native 512 MB
- Компьютер с возможностью загрузки с CD или USB
Загрузочный диск на базе Windows 10 и 8 PE - для обслуживания компьютеров, работы с жесткими дисками и разделами, резервного копирования и восстановления дисков и разделов, диагностики компьютера, восстановления данных, антивирусной профилактики и установки ОС Windows.
- WinPE10x64
- WinPE10x86
- WinPE8x86
- WinPE8x86(Native)
- SmartFix Tool 2.2.8.0 - полное описание возможностей программы и инструкция на сайте автора simplix
Для обновления SmartFix Tool необходимо скачать программу с оф. сайта, и заменить в папке SSTR/MInst/Portable/Antivirus.
Также можно обновить непосредственно из под WinPE при наличии сети - Скачать и запустить SmartFix Tool.
Последняя версия будет скачана и запущена.
- Kaspersky Rescue Disk 2018 - Скачать актуальный ISO образ софициального сайта, и распаковать ISO образ в папку Linux/krd2018 на Вашей флешке.
- Dr.Web CureIt! и Kaspersky Virus Removal Tool
В папке SSTR/MInst/Portable/Antivirus вместо Dr.Web CureIt! и Kaspersky Virus Removal Tool пустышки.
Необходимо скачать их актуальные версии с оф.сайта и положить в папку SSTR/MInst/Portable/Antivirus
вместо пустышек (заменить) Запуск из меню Пуск
Скачать актуальные версии всегда можно здесь:
Dr.Web CureIt!
Kaspersky Virus Removal Tool
При наличии сети, актуальные версии можно скачать и запустить из под WinPE, на что есть соответствующие ярлыки в меню Пуск.
- HDD Regenerator 2011
- HDDaRTs 04.05.2020 (автор программы Ander_73)
- BIBM++ 27.01.2020 (автор программы Ander_73)
- MHDD 4.6
- Victoria 3.52
- MemTest86+ 5.01
- MemTest86 6.3.0 (PassMark)
- HDAT2 7.0
- GoIdMemory PRO 7.85
- Active Password Changer Professional 5.0
- Ghost 11.5
- BootIt Bare Metal 1.66
- Eassos PartitionGuru
- Kon-Boot for Windows 2.5.0
- Hard Disk Sentinel for DOS 1.21
- DRevitalize 3.32
- Acronis True Image 2020
Распаковать ISO образ в папку на флешке
Linux/Acronis2020
- Acronis True Image 2019
Распаковать ISO образ в папку на флешке
Linux/Acronis2019
- Acronis True Image 2018
Распаковать ISO образ в папку на флешке
Linux/Acronis2018
- Acronis Disk Director 12
Распаковать ISO образ в папку на флешке
Linux/ADD12
- Kaspersky Rescue Disk 2018
Скачать ISO образ с официального сайта
и распаковать образ в папку Linux/krd2018 на флешке.
- Сlonezilla
Скачать ISO образ с официального сайта и распаковать в папку на флешке
Linux/clonezilla32 или Linux/clonezilla64 соответственно разрядности образа.
- TeraByte Image for Linux
Распаковать ISO образ соответственно разрядности в папку на флешке
Linux/TeraByteImageLinux32 или Linux/TeraByteImageLinux64
- Ubuntu Desktop amd64
Распаковать ISO образ в папку на флешке
Linux/ubuntu
- Parted Magic 2019
ISO образ переименовать в pmagic.iso, и скопировать в папку
Linux/pmagic
- Kali Linux 2019
Распаковать ISO образ в папку на флешке
Linux/kalilinux2019
- Dr.Web LiveDisk
Распаковать ISO образ в папку на флешке
Linux/DrWeb
- Поддерживаются подключения по протоколам TCP/IP, NetBIOS через TCP/IP, PPPoE и WLAN (Wi-Fi), WebDAV.
- Для использования Wi-Fi вам необходимо установить драйвер адаптера беспроводной сети.
- Установка из меню "Пуск", раздел "Драйверы".
- Подключение к сети Wi-Fi через программу PE Network, на вкладке Wi-Fi.
- За комплект драйверов WLAN спасибо conty9
- При подключении сетевых дисков в WinPE10, в поле логин, следует указывать в формате: "имя компьютера\имя пользователя"
Или "IP адрес компьютера\имя пользователя"
- Также и консольные команды.
- Пример:
|Код: выделить все
net use Z: \\STRELEC-PC\J /USER:STRELEC-PC\SEREGA 123456
- или
|Код: выделить все
net use Z: \\192.168.0.150\J /USER:192.168.0.150\SEREGA 123456
- Для импорта WLAN профилей на своем компьютере, или компьютере клиента, экспортируем WLAN профиль(и)
Программой Марата Галиуллина Smart WiFi Solution (есть в архиве)
- Или средствами Windows (Запуск командной строки - ПКМ - От имени администратора.)
Команда пример:
|Код: выделить все
netsh wlan export profile key=clear folder= С:\WLANProfile
- WLAN профили поместить в папку на Вашей флешке
- Названия профилей не должны содержать пробелов и иметь названия на латинице.
- Количество профилей значения не имеет.
- После загрузки WinPE будут установлены WLAN драйвера и импортированны WLAN профили.
- Вам останется только в программе PENetwork выбрать нужную сеть, и нажать - Подключить
- Сценарий выполнения прописан в файле run.cmd в папке
- Соответственно если Вам это не надо, то файл run.cmd в папке сделать пустым
- Импортировать также можно вручную после загрузки, с ярлыка на Рабочем столе, или меню Пуск, предварительно установив Wlan драйвер.
- Собственные REG файлы следует положить в папку
- При загрузке данные будут внесены в реестр WinPE.
- Зачем это надо:
- например Вы добавили свою программу которая требует внесение данных в реестр, т.е. это можно сделать без
перепаковки wim файла.
поместите картинку в папку, вместо существующей Wallpaper.jpg, под таким же названием, т.е. заменить на свою
- Вы можете как удалить ненужные Вам существующие, так и добавить собственные ярлыки на Рабочий стол.
- Для этого необходимо отредактировать профиль программы MinstAll.
- Как это сделать?
- можно посмотреть видео ЗДЕСЬ
- Программой WinNTSetup (автор программы JFX)
- Устанавливает любую версию Windows непосредственно из *.wim файла или ISO образа.
- Программой 78Setup. Полное описание программы на Страничке автора conty9
- Из смонтированного образа (с помощью штатного Setup.exe)
- устанавливается любая версия Windows, но соответствующая разрядности загруженного образа WinPE.
- Примечание: Некоторые сборщики дистрибутивов удаляют возможность установки OS из под Windows.
- Дополнительно:
- Если вы хотите установить Windows в автоматическом режиме, на диске Х лежит папка Autounattend с файлами ответов для автоматической установки русской версии Windows.
- При установке Windows 7-10 x86/x64 с помощью WinNTSetup или 78Setup на него следует указать в соответствии с устанавливаемой системой.
- Настройки системы по дефолту.
- Этот способ предназначен для установки драйверов контроллеров, если в WinPE отсутсвует необходимый, WLAN драйверов, сетевых и.т.д.
- Примечание: Этот способ не предназначен для установки объемных драйверов, видео и т.д...
- Драйвера должны быть в распакованном виде, т.е драйвер *.sys, каталог безопастности *.cat, и *.inf файл
- Для того чтобы Ваши драйверы установились при загрузке WinPE10 - поместите их на вашу загрузочную флешку в папки
|Код: выделить все
SSTR/USER/MY_DRIVERS_x64 или SSTR/USER/MY_DRIVERS_x86
- Они будут установлены автоматически.
- Допускаются подпапки.
- Для того чтобы Ваши драйверы установились при загрузке WinPE8 - поместите их на вашу загрузочную флешку в папку
- При выборе этого пункта выполняется поиск и запуск
- если найден
- То есть система грузится напрямую минуя загрузчик, BCD....
- Этот вариант не является панацеей для лечения ...
- но это поможет загрузить Windows, если запись MBR/PBR повреждена, загрузчик bootmgr на жестком диске, BCD, другие файлы из загрузочного раздела или проблема с самим разделом.
- После загрузки ОС (она может загрузиться неактивированной - это нормально, зависит от метода активации)
- потребуется только восстановить файлы загрузки (если они были, конечно, повреждены) обычными или сторонними утилитами.
- Без особой необходимости этот метод не рекомендуется.
- Все рекомендуемые автором методы записи присутствуют в папке - Запись на флешку
- Если Вы записываете другими программами, типа WinSetupFromUSB и т.д..., то пожалуйста не пишите что нет программ в WinPE или что то не работает.
- Изучайте метод записи конкретной программы
- так как их великое множество
- Вирусов в сборке НЕТ.
- Есть SFX архивы, в которые упакованы программы, компилированные батники, специфические программы для обслуживания ПК и т.д, на которые реагируют разные антивирусы по разному.
- Если ваш антивирус обнаружил вирус, и Вы ему доверяете, или паникуете, совет стандартный, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОЕЙ СБОРКОЙ.
- Принимайте сознательный выбор.
- Писать в комментариях по этому поводу не стоит, не засоряйте тему пустыми сообщениями.
- Сборка сделана преимущественно для людей занимающихся обслуживанием ПК, то есть для тех кто в теме.
- Эти люди понимает всю специфику программ для обслуживания ПК
- специфику сборки WinPE и ее структуру
- и соответственно реакцию антивирусов.
Автор искренне благодарит за помощь Дмитрия Малгина, wylek, conty9, Joker-2013, nat27, KaSpieC, sergeysvirid, nikzzzz и Михаила.
А также всех кто помогает советами и конструктивной критикой.
Скриншоты:
File: WinPE10_8_Sergei_Strelec_x86_x64_2020.05.31_Russian.iso
CRC-32: 0b74641c
MD4: 8bca3cc2cd324b535e3d557014c264b3
MD5: 5003b151715d772559e9f8c1ad8e9e17
SHA-1: 6e791abd209f0af0519c3fa4b480d7b780cd25e7
Время раздачи: 24/7 (круглосуточно) (до появления первых 3-5 скачавших)
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theredor
Стаж: 10 лет 6 мес.
Сообщений: 54
Ratio: 19,056
87.73%
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Лучшая сборка из тех, которыми приходилось пользоваться.
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Anton13
Стаж: 11 лет 2 мес.
Сообщений: 16
Ratio: 0,689
1.8%
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не знаю лучшая ли но
не было машинок которые бы с нее не загрузились бы
может просто не повезло
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alexgr2009
Стаж: 10 лет 6 мес.
Сообщений: 18
Ratio: 6,607
25.75%
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Ещё бы в сборку добавить VMware tools, а то мышкой не получается шевелить в консоли.
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svoit2014
Стаж: 5 мес. 3 дня
Сообщений: 10
Ratio: 117,407
2.15%
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|Anton13 писал(а):
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может просто не повезло
Наверное так, я более везучий, пытался загрузться на semtron 2200 nforce2 - не получилось,хотя и пыталась
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besdna
Стаж: 10 лет 10 мес.
Сообщений: 324
Ratio: 13,629
0.95%
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svoit2014
Недавно с помощью этой сборки и входящих в неё функций (подключение к WiFi, наличие AnyDesk и 78Setup) я удалённо человеку Винду переустановил (человек в минимум 80 км от меня, карантин, транспорт не ходит). Человек дуб дубом вообще. Сделали удалённо флешку, залили сборку, залили образ Win10 - а потом по фоткам в Messenger советами дошли до подключения к сети на ноуте с девственно чистым (заменённым) винчестером. И уже AnyDeskом доделали остальное...
Конечно, можно было бы проделать это всё и на другой сборке, например, размером с 1 Гб, но ни в одной из сборок я не видел того уровня комфорта, который предоставляет эта - все инструменты интуитивно понятны и на виду, всё отсортировано и организовано для лёгкого обновления до новой версии, залития новых образов установки Win и т.п. Да и состав сборки - более чем расширенный, как говорится - такой себе компактный мультитул на все случаи жизни.
У меня тоже очень редко не грузится. Например, у меня как-то был старый даже 10 лет назад ноут - кажется Sony X505 или как-то так. Такой себе ультрабук толщиной как MacBook Air, но сделанный задолго до него. Вот он не грузился с флешки вообще. В принципе. Он грузился только с внешнего привода Sony, который негде было взять, потому что он настолько же старый, как и ноут...
Вот это было приключение. Но в этой ситуации не флешка виновата, а специфика устройства.. ))
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Case83
Стаж: 8 лет 9 мес.
Сообщений: 55
Ratio: 326,092
Раздал: 39,8 TB
100%
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Блин, на FAT32-флешку уже не запишешь, образ превысил ограничение файловой системы... 200 мегабайт бы скинуть.
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Chubarin
Стаж: 11 лет 3 мес.
Сообщений: 58
Ratio: 5,464
Поблагодарили: 2
1.92%
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|Case83 писал(а):
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Блин, на FAT32-флешку уже не запишешь, образ превысил ограничение файловой системы... 200 мегабайт бы скинуть.
Только сейчас записал Руфусом на флешку с FAT32. без проблем, есть выбор. Как FAT32 так и NTFS.
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sergeysvirid
Стаж: 7 лет 11 мес.
Сообщений: 3133
Ratio: 143,05
Раздал: 87,88 TB
Поблагодарили: 7322
100%
Откуда: 65 регион (GMT+11)
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Case83
|Case83 писал(а):
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на FAT32-флешку уже не запишешь, образ превысил ограничение файловой системы...
В FAT32
действует ограничение на размер любого из файлов превышающего размер в 4 ГБ
.
Теперь вопрос, Вы образ целиком прям в нераспакованном
виде на свою флешку кидаете? В самом содержимом
образа нет ни одного файла, который был бы более 4 ГБ, так что Ваши опасения абсолютно беспочвенны!
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pRax1s
Стаж: 8 лет 10 мес.
Сообщений: 59
Ratio: 19,098
Раздал: 55,61 TB
30.97%
Откуда: Minsk
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хорошая нужная вещь,спасибо
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iwan 04
Стаж: 5 лет 2 мес.
Сообщений: 14
Ratio: 1,135
34.09%
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Присоединяюсь, Загрузочный диск супер, правда недавно тестировал на старом компе 8.1 натив аида вылетала требовала активацию .
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FIN51
Стаж: 10 лет 1 мес.
Сообщений: 1
Ratio: 48,846
50%
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Huwer
Стаж: 9 лет 10 мес.
Сообщений: 26
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Откуда: Москва
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Иногда вижу критику сборок Стрельца, мол не загрузится на старом железе, но это проблемы владельцев такого железа, а не сборок. Полностью согласен с besdna
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|Цитата:
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ни в одной из сборок я не видел того уровня комфорта, который предоставляет эта - все инструменты интуитивно понятны и на виду, всё отсортировано и организовано для лёгкого обновления до новой версии, залития новых образов установки Win и т.п.
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И такая дребедень целый день:
То тюлень позвонит, то олень.
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samsan66
Стаж: 6 лет 6 мес.
Сообщений: 274
Ratio: 91,247
Раздал: 20,29 TB
100%
Откуда: город на Ангаре
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|iwan 04 писал(а):
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Присоединяюсь, Загрузочный диск супер, правда недавно тестировал на старом компе 8.1 натив аида вылетала требовала активацию .
AIDA64 вылетает с требованием активации если на компьютере не правильно установлена системная дата.
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Druid84
Стаж: 9 лет 5 мес.
Сообщений: 14
Ratio: 21,893
100%
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|samsan66 писал(а):
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|iwan 04 писал(а):
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Присоединяюсь, Загрузочный диск супер, правда недавно тестировал на старом компе 8.1 натив аида вылетала требовала активацию .
AIDA64 вылетает с требованием активации если на компьютере не правильно установлена системная дата.
если лень в бивисе выставить хотя бы текущий год/глючит клавиатура/либо etc..., то под стрельцом замечательно работают заранее закинутые на устройство портативные аиды, которым по боку неправильные даты
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