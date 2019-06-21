Денискины рассказы (1970) DVDRip Производство: СССР / ТО «Экран» Жанр: Мюзикл, Комедия, Семейный
Режиссер: Виктор Храмов Актеры: Михаил Мень, Боря Мельников, Марианна Вертинская, Валентин Смирнитский, Петр Щербаков, Людмила Иванова, Николай Парфенов, Вадим Захарченко, Виктор Сергачев, Николай Никитский, Спартак Мишулин, Юрий Никулин
Описание: Лента «Денискины рассказы» включает в себя четыре новеллы: «Школьный праздник», «Здоровая мысль», «Шляпа Гроссмейстера», и, наконец, «Двадцать лет под кроватью»
Возраст:6+ (зрителям, достигшим 6 лет)
Продолжительность: 01:05:08 Качество видео: DVDRip