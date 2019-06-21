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Денискины рассказы (1970) DVDRip


 
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Начать новую тему   Ответить на тему    Торрент-трекер NNM-Club -> Видео -> Отечественные Фильмы для детей
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викочка ®
Стаж: 10 лет 1 мес.
Сообщений: 106
Ratio: 67,226
Поблагодарили: 2602
100%
witch.png
Денискины рассказы (1970) DVDRip
Производство: СССР / ТО «Экран»
Жанр: Мюзикл, Комедия, Семейный

Режиссер: Виктор Храмов
Актеры: Михаил Мень, Боря Мельников, Марианна Вертинская, Валентин Смирнитский, Петр Щербаков, Людмила Иванова, Николай Парфенов, Вадим Захарченко, Виктор Сергачев, Николай Никитский, Спартак Мишулин, Юрий Никулин

Описание:
Лента «Денискины рассказы» включает в себя четыре новеллы: «Школьный праздник», «Здоровая мысль», «Шляпа Гроссмейстера», и, наконец, «Двадцать лет под кроватью»


Возраст: 6+ (зрителям, достигшим 6 лет)

Продолжительность: 01:05:08
Качество видео: DVDRip

Видео: DivX 5, 688x520, ~2201 Kbps
Аудио: MP3, 1 ch, 128 Kbps
Скриншоты:


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Время раздачи: 24/7 (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNM-Club.ru]_deniskiny.rasskazy.avi.torrent
 Торрент: Платиновая раздача  Зарегистрирован
 
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Примагнититься
 Зарегистрирован:   18 Фев 2011 21:45:09
 Размер:   1,06 GB  (
 Рейтинг:   4,8 (Голосов: 34)
 Поблагодарили:   136
 Проверка:   Оформление проверено модератором 02 Фев 2020 00:11:27
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Stepp
Стаж: 11 лет 10 мес.
Сообщений: 138
Ratio: 18,426
ukraine.gif
любимая детская книга моей жены))))
mwm53
Стаж: 9 лет 3 мес.
Сообщений: 76
Ratio: 50,087
100%
внук- 6 лет - потребовал просмотр!!!
скачал! всем спасибо, но не тот фильм! внук требует другой!!! похоже это по секрету всему свету! :(
PSDRUSSIAMOSCOW
Стаж: 8 лет 4 мес.
Сообщений: 387
Ratio: 9,084
1.14%
Откуда: Moscow
russia.gif
:лол: Хулиганю

_________________
Спасибо тем, кто меня любит - вы делаете меня лучше. Спасибо тем, кто ко мне равнодушен - вы нужны для массовки. Спасибо тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее.
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