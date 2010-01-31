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 11  Потерянная пуля / Balle perdue / Lost Bullet (2020) WEB-DL [H.264/1080p-LQ] [MVO]
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Раздачи со значком Платина ("платиновые") можно скачать без регистрации, вот их полный список. Так же у нас существуют магнет-ссылки (Magnet-url), полностью свободные раздачи. Их можно скачать без регистрации обычным торрент-клиентом. Такие раздачи помечены значком "магнита" Примагнититься

Наш торрент-трекер - это место, где можно не только скачать фильмы, музыку и программы, но и найти друзей или просто пообщаться на интересующие Вас темы. Для того, чтобы скачать с помощью торрента не нужно платить. Главное правило торрент-трекера: скачал сам, останься на раздаче. Для этого просто не надо удалять торрент из клиента.
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Торрент | torrent - это протокол для обмена файлами по сети Интернет. Торрент файлы разбиваются на небольшие части (как правило, от 16 до 4096 КБ), которые затем передаются по сети. Торрент клиенты скачивают эти малые части, таким образом, собирая исходный файл целиком.
Так же у нас существуют магнет-ссылки | Magnet-url и полностью свободные раздачи. Их можно скачать без регистрации обычным торрент-клиентом. Такие раздачи помечены значком "магнита" и (или) "Free". Под них на трекере отведен целый большой раздел.

Объявление

Данные миллионов пользователей Telegram утекли в даркнет
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  Implode Sch | 24 Июн 2020 12:35:25
Вскоре после разблокировки в России мессенджер Telegram, активно расширяющий аудиторию, вновь стал объектом внимания журналистов. Впрочем, на этот раз новости оказались не слишком приятными — в даркнете засветилась база данных пользователей популярного приложения, насчитывающая несколько миллионов записей с номерами телефонов — в том числе привязанных к российским ( Читать дальше... )
Комментарии 14 

HD, UHD и 3D Кино

Сияние / The Shining (1980) BDRip [H.265/1080p] [10-bit] [US Director's Cut]
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  Платиновая раздача МичМан1 | 20 Май 2020 08:55:06 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Главный герой — Джек Торренс — приехал в элегантный уединенный отель, чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона вместе со своей женой и сыном. Торренс здесь раньше никогда не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном из преступного кошмара.

Производство: США, Великобритания / Warner Bros., Hawk Films, Peregrine
Жанр: ужасы, триллер, драма, детектив
Режиссер: Стэнли Кубрик
Актеры: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд, Скэтмэн Крозерс, Бэрри Нельсон, Филип Стоун, Джо Тёркел, Энн Джексон, Тони Бертон, Лия Белдам
Перевод: Дублированный, многоголосый
Субтитры: Русские, английские
Продолжительность: 02:23:46
Комментарии 2 
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|   11,6 GB  |  33 11 MB/s  |  6 |  123

Разное

Визуализатор. Лого Клуба.
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  Alone_Kedr | 23 Июн 2020 07:34:07
Визуализатор. Лого Клуба.

«Я художник, я так вижу!»
Вы дизайнер по профессии или по призванию, художник, или просто творческий человек? Вы используете в работе или повседневной жизни графические редакторы, тогда этот топик для Вас!
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Комментарии 2 

Программы

Telegram Desktop 2.1.13 + Portable [Multi/Ru]
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  Платиновая раздача Taobao | 25 Июн 2020 10:21:39 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Telegram — это приложение для обмена сообщениями. Почти как SMS, однако помимо отправки простых текстовых сообщений, можно также отправлять фото, видео и любые другие файлы. Ещё можно создавать конференции для группового чата.

Язык интерфейса: Русский, Английский и др.
Комментарии 0 
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|   79,8 MB  |  1 |  3 |  2

Программы

UltraISO Premium Edition 9.7.3.3629 [Multi/Ru]
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  Taobao | 25 Июн 2020 10:14:02 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
UltraISO - одна из лучших программ для работы с образами дисков. Позволяет корректировать образы CD и DVD - изменять данные или удалять их часть прямо из образов, не распаковывая их, а также создавать образы и записывать их на носители. Поддерживает работу с ISO, BIN/CUE, IMG/CCD/SUB, MDF/MDS, PDI, GI, C2D, CIF, NRG, BWI/BWT, LCD, CDI, TAO/DAO, CIF, VCD, NCD, GCD/GI, ( Читать дальше... )

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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|   4,63 MB  |  5 |  0 |  2

Программы

Zentimo xStorage Manager 2.3.2.1280 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]
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  leshij774 | 25 Июн 2020 00:03:30 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Zentimo xStorage Manager - (аналог USB Safely Remove) это менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами. Программа дает удобное безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь ( Читать дальше... )

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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|   5,15 MB  |  6 1,76 KB/s  |  0 |  20

Программы

USB Safely Remove 6.3.2.1286 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]
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  leshij774 | 25 Июн 2020 00:03:15 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
USB Safely Remove это надежная и удобная замена 'Безопасного Извлечения Устройств'. Гарантирует сохранность Ваших данных при остановке устройства и позволяет сделать процесс остановки максимально удобным и настраиваемым. Меню остановки теперь будет отображать только те устройства,которые вам действительно нужны. Имя любого устройства можно легко изменить - сделать ( Читать дальше... )

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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|   5,52 MB  |  10 10,9 KB/s  |  0 |  31

Аниме и Манга

Senki Zesshou Symphogear XV / Последняя Песня Боевых Принцесс - Мехасимфония [ТВ-5][2019, TV, 13] BDrip 1080p raw
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  Золотая раздача kvaking | 25 Июн 2020 04:26:18 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Пятый сезон Senki Zesshou Symphogear.

Описание четвёртого сезона:
Прошло всего несколько недель с тех пор, как была одержана победа над Кэрол, но Хибики вновь сражается. Сражается из последних сил с самым грозным противником, известным человечеству — домашним заданием на лето. Однако, ей не суждено успеть до начала нового семестра — миру грозит новая опасность.
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Жанр: приключения, махо-сёдзё, экшн.
Режиссер: Оно Кацуми
Язык озвучки: Японский
Язык субтитров: Русский
Продолжительность: 13 серий по 25 мин
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|   19,7 GB  |  3 1,57 MB/s  |  1 |  4

Программы

Windows 10 Enterprise x64 micro 2004 build 19041.331 by Zosma [Ru]
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  djkurrare | 25 Июн 2020 08:19:26 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Сборка основана на официальном образе Microsoft:
Microsoft Windows 10.0.19041.329 Version 2004 (June 2020 Update)
Сборка делается для личных целей и в том составе, в котором необходимо автору. Пользователям предлагается в том виде в каком есть. Пожелания и предложения по составу удаленных и отключенных компонентов не требуются, принимаются только баг-репорты

Язык интерфейса: Русский
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|   2,14 GB  |  24 6,01 MB/s  |  11 |  28

Программы

Freeplane 1.8.6 + Portable [Multi/Ru]
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  Платиновая раздача Georgiiy | 25 Июн 2020 09:28:07 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Freeplane – создание ментальных карт в настоящее время становится хорошим помощником или средством при планировании работы. Программа позволит пользователю создавать логические диаграммы, самые запутанные схемы своих идей или мыслей. Не смотря на свою бесплатность, программ является достаточно серьёзным приложением, позволяющим удовлетворить практически любые требования ( Читать дальше... )

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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|   80,9 MB  |  5 |  1 |  8

Программы

UltraISO Premium Edition 9.7.3.3629 RePack (& Portable) by KpoJIuK [Multi/Ru]
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  GarusLab | 25 Июн 2020 09:04:50 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
UltraISO - одна из лучших программ для работы с образами дисков. Позволяет корректировать образы CD и DVD - изменять данные или удалять их часть прямо из образов, не распаковывая их, а также создавать образы и записывать их на носители. Поддерживает работу с ISO, BIN/CUE, IMG/CCD/SUB, MDF/MDS, PDI, GI, C2D, CIF, NRG, BWI/BWT, LCD, CDI, TAO/DAO, CIF, VCD, NCD, GCD/GI, ( Читать дальше... )

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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|   3,63 MB  |  40 9,17 KB/s  |  3 |  36

Программы

Adobe Premiere Pro 2020 14.3.0.38 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]
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  Mishan'a | 24 Июн 2020 17:52:41 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Adobe Premiere Pro CC 2020 - профессиональная программа для нелинейного видеомонтажа. Приложение обеспечивает высококачественное редактирование видео разрешения 4K и выше, с 32-битовым цветом, как в RGB, так и YUV цветовом пространстве. Редактирование аудиосемплов, поддержка VST аудиоплагинов (plug-in) и звуковых дорожек 5.1 surround. Архитектура Premiere Pro плагинов ( Читать дальше... )

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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|   1,43 GB  |  25 5,94 MB/s  |  11 |  44

Музыка

Iron Maiden - 55 аlbums, 7 Box Sets, 191 CD (1980-2019) [FLAC|Lossless|image + .cue] <Heavy Metal>
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  Платиновая раздача gravegihar | 17 Апр 2019 15:06:09 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом. История группы Iron Maiden неразрывно связана с именем её отца-основателя, идейного вдохновителя и бессменного лидера бас-гитариста Стива ( Читать дальше... )
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01. Satellite 15...The Final Frontier (8:40)
02. El Dorado (6:49)
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Жанр: Heavy Metal |
Продолжительность: 123:32:05 |
Комментарии 9 
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|   68,5 GB  |  1 |  32 |  158

Музыка

Дискорд - Всегда с тобой! (2019) [MP3|320 Kbps] <Pop Rock>
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  b_igor1-1 | 24 Июн 2020 12:45:18 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
01. Всегда с тобой (03:23)
02. Гори-гори (03:41)
03. Сто тактов (03:19)
04. Мой Город (03:18)
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Жанр: Pop Rock
Продолжительность: 00:50:05
Комментарии 0 
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|   115 MB  |  7 23,4 KB/s  |  0 |  7

Музыка

Diana Drive - Diana Drive (2020) [MP3|320 Kbps] <Hard Rock>
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  b_igor1-1 | 24 Июн 2020 12:11:22 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
01. Amazing Wonder (02:50)
02. Hesitate (03:56)
03. Part of a Particle (03:38)
04. Mind's Eye (04:17)
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Жанр: Hard Rock
Продолжительность: 00:44:47
Комментарии 0 
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|   103 MB  |  11 27,6 KB/s  |  2 |  5

Игры для ПК

Help Will Come Tomorrow (2020) [Ru/Multi] (1.0.3) License GOG
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  Платиновая раздача InsaneRamZes | 21 Апр 2020 18:59:43 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
На заре Октябрьской Революции группе пассажиров, переживших крушение поезда на Транссибирской магистрали, предстоит бороться за существование в бескрайней сибирской тайге. Перед лицом множества угроз, собственных слабостей и, более всего, собственных предрассудков им предстоит научиться справляться с ледяным холодом, надеясь на скорое спасение. Выходцы из разных ( Читать дальше... )

Тип издания: License
Разработчик: Arclight Creations
Жанр: Adventure, Simulator, Strategy
Язык субтитров: Русский, Английский, Польский
Язык интерфейса: Русский, Английский, Польский
Комментарии 10 
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|   319 MB  |  4 122 KB/s  |  1 |  247

Книги и медиаматериалы

Иван Сергеевич Тургенев | Полное собрание сочинений (1956) [FB2, RTF]
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  Платиновая раздача Framm | 31 Янв 2010 17:47:46 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Полное собрание сочинений Ивана Сергеевича Тургенева

Жанр: Классика
Формат: FB2, RTF
Комментарии 11 
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|   18,2 MB  |  29 153 KB/s  |  6 5,55 KB/s  |  573

Детям и родителям

Трое из Простоквашино / Каникулы в Простоквашино / Зима в Простоквашино (1978-1984) WEBRip [H.264/1080p-LQ] (3 серии)
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  Платиновая раздача Аlехаndr | 24 Июн 2020 22:04:29 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным песиком Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.

Производство: СССР / Союзмультфильм
Жанр: Короткометражный, рисованная анимация, семейный
Режиссер: Владимир Попов
Актеры: Мария Виноградова, Олег Табаков, Лев Дуров, Борис Новиков, Герман Качин, Валентина Талызина
Субтитры: Отсутствуют
Продолжительность: 00:17:41 + 00:17:59 + 00:15:43
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|   1,61 GB  |  29 3,53 MB/s  |  4 660 KB/s  |  31

Всё для Apple

Type Fu 4.7.5 [En]
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  Весельчак У | 25 Июн 2020 08:23:35 | РейтингРейтингРейтингРейтингРейтинг
Тип Fu научит вас, как печатать быстрее, не глядя на клавиатуру, позволяя вам отточить свои навыки набора текста.

Тип издания: macOS Software
Релиз состоялся: 24.06.2020
Разработчик: Jaroslaw Foksa
Поддерживаемая ОС: macOS 10.10+
Язык интерфейса: Английский и Немецкий
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|   64,2 MB  |  6 |  0 |  4

Всё для Apple

Metadatics 1.6.3 [En]
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  Весельчак У | 25 Июн 2020 08:07:27
Metadatics является мощным и продвинутым редактором аудио метаданных. Поддерживает пакетное редактирование наиболее распространенных типов аудио файлов, включая MP3, M4A, AIFF, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, и многие другие.

Metadatics предоставляет возможности поиска метаданных из интернет-источников, переименование файлов на основе метаданных, или манипулировать метаданными, ( Читать дальше... )

Тип издания: macOS Software
Релиз состоялся: 23.06.2020
Разработчик: Mark Verstraete
Поддерживаемая ОС: macOS 10.9+
Язык интерфейса: Английский
Комментарии 0 
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|   16,9 MB  |  5 |  0 |  2

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