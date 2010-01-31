Данные миллионов пользователей Telegram утекли в даркнет

Добро пожаловать на Классический битторрент-трекер!

Раздачи со значком ("платиновые") можно скачать без регистрации, вот их полный список. Так же у нас существуют магнет-ссылки (Magnet-url), полностью свободные раздачи. Их можно скачать без регистрации обычным торрент-клиентом. Такие раздачи помечены значком "магнита"



Наш торрент-трекер - это место, где можно не только скачать фильмы, музыку и программы, но и найти друзей или просто пообщаться на интересующие Вас темы. Для того, чтобы скачать с помощью торрента не нужно платить. Главное правило торрент-трекера: скачал сам, останься на раздаче. Для этого просто не надо удалять торрент из клиента.

Как работает торрент?

Торрент | torrent - это протокол для обмена файлами по сети Интернет. Торрент файлы разбиваются на небольшие части (как правило, от 16 до 4096 КБ), которые затем передаются по сети. Торрент клиенты скачивают эти малые части, таким образом, собирая исходный файл целиком.

Так же у нас существуют магнет-ссылки | Magnet-url и полностью свободные раздачи. Их можно скачать без регистрации обычным торрент-клиентом. Такие раздачи помечены значком "магнита" и (или) "Free". Под них на трекере отведен целый большой раздел.