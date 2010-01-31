Данные миллионов пользователей Telegram утекли в даркнет

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|Торрент-трекер NNM-Club
Добро пожаловать на Классический
битторрент-трекер!
Раздачи со значком
("платиновые") можно скачать
без регистрации,
вот их полный список. Так же у нас существуют магнет-ссылки (Magnet-url), полностью свободные раздачи. Их можно скачать без регистрации обычным торрент-клиентом. Такие раздачи помечены значком "магнита"
Наш торрент-трекер - это место, где можно не только скачать фильмы, музыку и программы, но и найти друзей или просто пообщаться на интересующие Вас темы.
Для того, чтобы скачать с помощью торрента не нужно платить. Главное правило торрент-трекера: скачал сам, останься на раздаче.
Для этого просто не надо удалять торрент из клиента.
Как работает торрент?
Торрент | torrent - это протокол для обмена файлами по сети Интернет. Торрент файлы разбиваются на небольшие части (как правило, от 16 до 4096 КБ), которые затем передаются по сети. Торрент клиенты скачивают эти малые части, таким образом, собирая исходный файл целиком.
Так же у нас существуют магнет-ссылки | Magnet-url и полностью свободные раздачи. Их можно скачать без регистрации обычным торрент-клиентом. Такие раздачи помечены значком "магнита" и (или) "Free".
Под них на трекере отведен целый большой раздел.
|Темы, начатые вашими приятелями
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Implode Sch | 24 Июн 2020 12:35:25
|Вскоре после разблокировки в России мессенджер Telegram, активно расширяющий аудиторию, вновь стал объектом внимания журналистов. Впрочем, на этот раз новости оказались не слишком приятными — в даркнете засветилась база данных пользователей популярного приложения, насчитывающая несколько миллионов записей с номерами телефонов — в том числе привязанных к российским ( Читать дальше... )
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МичМан1 | 20 Май 2020 08:55:06 |
|Главный герой — Джек Торренс — приехал в элегантный уединенный отель, чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона вместе со своей женой и сыном. Торренс здесь раньше никогда не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном из преступного кошмара.
Производство: США, Великобритания / Warner Bros., Hawk Films, Peregrine
Жанр: ужасы, триллер, драма, детектив
Режиссер: Стэнли Кубрик
Актеры: Джек Николсон, Шелли Дювалл, Дэнни Ллойд, Скэтмэн Крозерс, Бэрри Нельсон, Филип Стоун, Джо Тёркел, Энн Джексон, Тони Бертон, Лия Белдам
Перевод: Дублированный, многоголосый
Субтитры: Русские, английские
Продолжительность: 02:23:46
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| 11,6 GB
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↑ 11 MB/s
| 6
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Alone_Kedr | 23 Июн 2020 07:34:07
|Визуализатор. Лого Клуба.
«Я художник, я так вижу!»
Вы дизайнер по профессии или по призванию, художник, или просто творческий человек? Вы используете в работе или повседневной жизни графические редакторы, тогда этот топик для Вас!
( Читать дальше... )
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Taobao | 25 Июн 2020 10:21:39 |
|Telegram — это приложение для обмена сообщениями. Почти как SMS, однако помимо отправки простых текстовых сообщений, можно также отправлять фото, видео и любые другие файлы. Ещё можно создавать конференции для группового чата.
Язык интерфейса: Русский, Английский и др.
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Taobao | 25 Июн 2020 10:14:02 |
|UltraISO - одна из лучших программ для работы с образами дисков. Позволяет корректировать образы CD и DVD - изменять данные или удалять их часть прямо из образов, не распаковывая их, а также создавать образы и записывать их на носители. Поддерживает работу с ISO, BIN/CUE, IMG/CCD/SUB, MDF/MDS, PDI, GI, C2D, CIF, NRG, BWI/BWT, LCD, CDI, TAO/DAO, CIF, VCD, NCD, GCD/GI, ( Читать дальше... )
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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| 4,63 MB
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leshij774 | 25 Июн 2020 00:03:30 |
|Zentimo xStorage Manager - (аналог USB Safely Remove) это менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами. Программа дает удобное безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь ( Читать дальше... )
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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↑ 1,76 KB/s
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leshij774 | 25 Июн 2020 00:03:15 |
|USB Safely Remove это надежная и удобная замена 'Безопасного Извлечения Устройств'. Гарантирует сохранность Ваших данных при остановке устройства и позволяет сделать процесс остановки максимально удобным и настраиваемым. Меню остановки теперь будет отображать только те устройства,которые вам действительно нужны. Имя любого устройства можно легко изменить - сделать ( Читать дальше... )
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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↑ 10,9 KB/s
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kvaking | 25 Июн 2020 04:26:18 |
|Пятый сезон Senki Zesshou Symphogear.
Описание четвёртого сезона:
Прошло всего несколько недель с тех пор, как была одержана победа над Кэрол, но Хибики вновь сражается. Сражается из последних сил с самым грозным противником, известным человечеству — домашним заданием на лето. Однако, ей не суждено успеть до начала нового семестра — миру грозит новая опасность.
( Читать дальше... )
Жанр: приключения, махо-сёдзё, экшн.
Режиссер: Оно Кацуми
Язык озвучки: Японский
Язык субтитров: Русский
Продолжительность: 13 серий по 25 мин
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| 19,7 GB
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↑ 1,57 MB/s
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djkurrare | 25 Июн 2020 08:19:26 |
|Сборка основана на официальном образе Microsoft:
Microsoft Windows 10.0.19041.329 Version 2004 (June 2020 Update)
Сборка делается для личных целей и в том составе, в котором необходимо автору. Пользователям предлагается в том виде в каком есть. Пожелания и предложения по составу удаленных и отключенных компонентов не требуются, принимаются только баг-репорты
Язык интерфейса: Русский
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| 2,14 GB
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↑ 6,01 MB/s
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Georgiiy | 25 Июн 2020 09:28:07 |
|Freeplane – создание ментальных карт в настоящее время становится хорошим помощником или средством при планировании работы. Программа позволит пользователю создавать логические диаграммы, самые запутанные схемы своих идей или мыслей. Не смотря на свою бесплатность, программ является достаточно серьёзным приложением, позволяющим удовлетворить практически любые требования ( Читать дальше... )
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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GarusLab | 25 Июн 2020 09:04:50 |
|UltraISO - одна из лучших программ для работы с образами дисков. Позволяет корректировать образы CD и DVD - изменять данные или удалять их часть прямо из образов, не распаковывая их, а также создавать образы и записывать их на носители. Поддерживает работу с ISO, BIN/CUE, IMG/CCD/SUB, MDF/MDS, PDI, GI, C2D, CIF, NRG, BWI/BWT, LCD, CDI, TAO/DAO, CIF, VCD, NCD, GCD/GI, ( Читать дальше... )
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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| 3,63 MB
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↑ 9,17 KB/s
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Mishan'a | 24 Июн 2020 17:52:41 |
|Adobe Premiere Pro CC 2020 - профессиональная программа для нелинейного видеомонтажа. Приложение обеспечивает высококачественное редактирование видео разрешения 4K и выше, с 32-битовым цветом, как в RGB, так и YUV цветовом пространстве. Редактирование аудиосемплов, поддержка VST аудиоплагинов (plug-in) и звуковых дорожек 5.1 surround. Архитектура Premiere Pro плагинов ( Читать дальше... )
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
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| 1,43 GB
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↑ 5,94 MB/s
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gravegihar | 17 Апр 2019 15:06:09 |
|Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом. История группы Iron Maiden неразрывно связана с именем её отца-основателя, идейного вдохновителя и бессменного лидера бас-гитариста Стива ( Читать дальше... )
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01. Satellite 15...The Final Frontier (8:40)
02. El Dorado (6:49)
( Читать дальше... )
Жанр: Heavy Metal |
Продолжительность: 123:32:05 |
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| 68,5 GB
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b_igor1-1 | 24 Июн 2020 12:45:18 |
|01. Всегда с тобой (03:23)
02. Гори-гори (03:41)
03. Сто тактов (03:19)
04. Мой Город (03:18)
( Читать дальше... )
Жанр: Pop Rock
Продолжительность: 00:50:05
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| 115 MB
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↑ 23,4 KB/s
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b_igor1-1 | 24 Июн 2020 12:11:22 |
|01. Amazing Wonder (02:50)
02. Hesitate (03:56)
03. Part of a Particle (03:38)
04. Mind's Eye (04:17)
( Читать дальше... )
Жанр: Hard Rock
Продолжительность: 00:44:47
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| 103 MB
| 11
↑ 27,6 KB/s
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InsaneRamZes | 21 Апр 2020 18:59:43 |
|На заре Октябрьской Революции группе пассажиров, переживших крушение поезда на Транссибирской магистрали, предстоит бороться за существование в бескрайней сибирской тайге. Перед лицом множества угроз, собственных слабостей и, более всего, собственных предрассудков им предстоит научиться справляться с ледяным холодом, надеясь на скорое спасение. Выходцы из разных ( Читать дальше... )
Тип издания: License
Разработчик: Arclight Creations
Жанр: Adventure, Simulator, Strategy
Язык субтитров: Русский, Английский, Польский
Язык интерфейса: Русский, Английский, Польский
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| 319 MB
| 4
↑ 122 KB/s
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Framm | 31 Янв 2010 17:47:46 |
|Полное собрание сочинений Ивана Сергеевича Тургенева
Жанр: Классика
Формат: FB2, RTF
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| 18,2 MB
| 29
↑ 153 KB/s
| 6
↓ 5,55 KB/s
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Аlехаndr | 24 Июн 2020 22:04:29 |
|Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным песиком Шариком — отправиться в деревню Простоквашино.
Производство: СССР / Союзмультфильм
Жанр: Короткометражный, рисованная анимация, семейный
Режиссер: Владимир Попов
Актеры: Мария Виноградова, Олег Табаков, Лев Дуров, Борис Новиков, Герман Качин, Валентина Талызина
Субтитры: Отсутствуют
Продолжительность: 00:17:41 + 00:17:59 + 00:15:43
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↓ 660 KB/s
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Весельчак У | 25 Июн 2020 08:23:35 |
|Тип Fu научит вас, как печатать быстрее, не глядя на клавиатуру, позволяя вам отточить свои навыки набора текста.
Тип издания: macOS Software
Релиз состоялся: 24.06.2020
Разработчик: Jaroslaw Foksa
Поддерживаемая ОС: macOS 10.10+
Язык интерфейса: Английский и Немецкий
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| 64,2 MB
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Весельчак У | 25 Июн 2020 08:07:27
|Metadatics является мощным и продвинутым редактором аудио метаданных. Поддерживает пакетное редактирование наиболее распространенных типов аудио файлов, включая MP3, M4A, AIFF, WAV, FLAC, APE, OGG, WMA, и многие другие.
Metadatics предоставляет возможности поиска метаданных из интернет-источников, переименование файлов на основе метаданных, или манипулировать метаданными, ( Читать дальше... )
Тип издания: macOS Software
Релиз состоялся: 23.06.2020
Разработчик: Mark Verstraete
Поддерживаемая ОС: macOS 10.9+
Язык интерфейса: Английский
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| 16,9 MB
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