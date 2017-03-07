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LEGO Worlds (2017) [Ru/Multi] (1.0/dlc) License CODEX


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Автор Сообщение
West4it ®
Модератор Игр
Uploader 100+
Стаж: 5 лет 4 мес.
Сообщений: 4497
Ratio: 223,028
Раздал: 163,4 TB
Поблагодарили: 532007
100%
Откуда: It's a secret
pirates.png
LEGO Worlds
Дата выхода: 7 марта 2017
Жанр: Strategy (Real-time), 3D, Adventure
Официальный сайт: ссылка

Разработчик: TT Games , Traveller's Tales
Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment
Релиз от: CODEX

Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
Язык озвучки: Русский, Английский и другие
Локализация: TT Games
Версия: 1.0
Тип издания: License

Системные требования:
Операционная система: Windows 7+
Процессор: 2 ГГц (двухядерный)
Оперативная память: 4 Гб
Видеокарта: Shader 3.0, 512 Мб, DirectX 9
Место на диске: 10 Гб

Таблетка: Присутствует (CODEX)

Описание:
LEGO® Worlds — это скопление миров, сделанных полностью из блоков LEGO. Все миры можно свободно менять и населять моделями из LEGO. Создавайте всё, что придёт вам в голову: строить можно по одному блоку или при помощи масштабных ландшафтных инструментов, которые позволят вам сделать целые горные хребты или усеять мир тропическими островами. Мир можно украсить на свой вкус, поместив туда готовые постройки, а также исследовать его на вертолёте, драконе, мотоцикле или даже на горилле. По мере игры вы будете находить несметные сокровища, которые пригодятся в строительстве, а созданные вами существа будут оживать и общаться с вами и между собой. В мирах LEGO возможно всё!
  • Придумайте мир и постройте его при помощи редактора, где можно возводить по одному блоку или использовать готовые постройки LEGO.
  • Меняйте ландшафт: с мультиинструментом это очень легко и быстро.
  • Создавайте персонажей в различных нарядах и с различными чертами.
  • Поиграйте в некоторые наборы LEGO из реального мира, от классических до современных!
  • Сохраните и экспортируйте всё, что сделали, чтобы потом опять поиграть со своими созданиями.
  • Список поддерживаемых языков: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Датский, Русский, Итальянский, Японский, Польский, Португальский-Бразилия, Упрощенный китайский, Голландский, Традиционный китайский
  • Classic space pack
Скриншоты:
Время раздачи: 24/7 (до появления первых 3-5 скачавших)
[NNM-Club.name]_LEGO.Worlds.Classic.Space.Pack-CODEX nnm.torrent
 Торрент: Платиновая раздача  Зарегистрирован
 
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Примагнититься
 Зарегистрирован:   26 Июл 2017 23:41:36
 Размер:   2,86 GB  (
 Рейтинг:   4,8 (Голосов: 195)
 Поблагодарили:   709
 Проверка:   Оформление проверено модератором 26 Июл 2017 23:43:40

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Начинающий модератор. Все положительные и отрицательные отзывы по его работе просьба писать его наставнику NEO_WORK
They will see, we'll fight until eternity, Come with me, we'll stand and fight together, Through our strength, we'll make a better day tomorrow, We, shall never surrender
maza123
Стаж: 4 года 7 мес.
Сообщений: 45
Ratio: 1,054
100%
spain.gif
Майнкрафт из Лего?)Ова)))
TroILComandor
Стаж: 9 лет
Сообщений: 860
Ratio: 3,941
Поблагодарили: 314
100%
ussr.gif
Щвытко. В стиме только появилась, а тут уже все выложили.
BuLdoZerrrr
Стаж: 4 года 10 мес.
Сообщений: 88
Ratio: 1,922
55.83%
Прикольно, сейчас посмотрим!!!))) :D
lestar85
Стаж: 10 лет 2 мес.
Сообщений: 35
Ratio: 31,668
93.98%
ukraine.gif
а по сети можно)?
vypyfvar
Стаж: 4 года 10 мес.
Сообщений: 276
Ratio: 0,518
100%
Откуда: Архангельская обл.
russia.gif
сначала подумал это LEGO City Undercover выпустили на пк)

_________________
Каждый человек имеет некоторый горизонт взглядов. Когда он сужается и становится бесконечно малым, то превращается в точку. Тогда человек говорит: «Это моя точка зрения»
Vlad_King
Стаж: 6 лет 4 мес.
Сообщений: 567
Ratio: 4,234
Поблагодарили: 911
0.85%
Управление в игре очень неудобное

_________________
Неблагодарная свинья
misha_tish
Стаж: 3 года 9 мес.
Сообщений: 4
vypyfvar
а ведь в Апреле выйдет!
12delete
Стаж: 9 лет
Сообщений: 44
Ratio: 10,064
100%
russia.gif
у меня на английском
dimazzz01
Стаж: 10 лет 1 мес.
Сообщений: 1428
Ratio: 138,019
Раздал: 48,68 TB
100%
Откуда: с Севера
russia.gif
12delete писал(а): Перейти к сообщению
у меня на английском
В описании установки:
Цитата:
Внимание! Для смены языка в файле steam_emu.ini параметр english (Language) замените на russian

_________________
12delete
Стаж: 9 лет
Сообщений: 44
Ratio: 10,064
100%
russia.gif
dimazzz01 писал(а): Перейти к сообщению
12delete писал(а): Перейти к сообщению
у меня на английском
В описании установки:
Цитата:
Внимание! Для смены языка в файле steam_emu.ini параметр english (Language) замените на russian
извините не заметил все отлично работает спасибо
Драко Стаарн
Стаж: 10 лет 3 мес.
Сообщений: 48
Ratio: 3,763
1.6%
В детстве не наигрался, сейчас оторвусь по-полной :))))))))))))))))))
Vlad_King
Стаж: 6 лет 4 мес.
Сообщений: 567
Ratio: 4,234
Поблагодарили: 911
0.85%
После 10 минут геймплея в эту чудесную игру, у меня отвалилась клавиатура, т.е. игра не воспринимает нажатия на неё)
Зато игра хорошо реагирует на Alt+F4

_________________
Неблагодарная свинья
nikaniks
Стаж: 9 лет 5 мес.
Сообщений: 28
Ratio: 8,6
100%
russia.gif
По сети то реально поиграть? А то на 98% висела минут 10, не дождался Alt+F4
Nikita1358
Стаж: 7 лет
Сообщений: 126
Ratio: 98,074
Раздал: 22,41 TB
Поблагодарили: 85
100%
pirates.png
скучная. управление по-началу непривычное и неудобное, к часу весь геймплей уже знаешь, к 2 часу весь предлагаемый интерактив знраешь и уже он надоел.
если сравнивать с майном, то похож на классик режим, где все бесконечно, тк в этой игре после обучения открываются инструменты, позволяющие удалять чуть ли не всю карт
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