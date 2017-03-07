LEGO Worlds (2017) [Ru/Multi] (1.0/dlc) License CODEX

LEGO Worlds Дата выхода: 7 марта 2017 Жанр: Strategy (Real-time), 3D, Adventure Официальный сайт:ссылка
Разработчик: TT Games , Traveller's Tales Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment Релиз от: CODEX
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Язык озвучки: Русский, Английский и другие Локализация: TT Games Версия: 1.0 Тип издания: License
Системные требования: Операционная система: Windows 7+ Процессор: 2 ГГц (двухядерный) Оперативная память: 4 Гб Видеокарта: Shader 3.0, 512 Мб, DirectX 9 Место на диске: 10 Гб
Таблетка: Присутствует (CODEX)
Описание: LEGO® Worlds — это скопление миров, сделанных полностью из блоков LEGO. Все миры можно свободно менять и населять моделями из LEGO. Создавайте всё, что придёт вам в голову: строить можно по одному блоку или при помощи масштабных ландшафтных инструментов, которые позволят вам сделать целые горные хребты или усеять мир тропическими островами. Мир можно украсить на свой вкус, поместив туда готовые постройки, а также исследовать его на вертолёте, драконе, мотоцикле или даже на горилле. По мере игры вы будете находить несметные сокровища, которые пригодятся в строительстве, а созданные вами существа будут оживать и общаться с вами и между собой. В мирах LEGO возможно всё!
Придумайте мир и постройте его при помощи редактора, где можно возводить по одному блоку или использовать готовые постройки LEGO.
Меняйте ландшафт: с мультиинструментом это очень легко и быстро.
Создавайте персонажей в различных нарядах и с различными чертами.
Поиграйте в некоторые наборы LEGO из реального мира, от классических до современных!
Сохраните и экспортируйте всё, что сделали, чтобы потом опять поиграть со своими созданиями.
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maza123
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Майнкрафт из Лего?)Ова)))
TroILComandor
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Щвытко. В стиме только появилась, а тут уже все выложили.
BuLdoZerrrr
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Прикольно, сейчас посмотрим!!!)))
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а по сети можно)?
vypyfvar
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сначала подумал это LEGO City Undercover выпустили на пк)
_________________ Каждый человек имеет некоторый горизонт взглядов. Когда он сужается и становится бесконечно малым, то превращается в точку. Тогда человек говорит: «Это моя точка зрения»
Vlad_King
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Управление в игре очень неудобное
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misha_tish
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vypyfvar а ведь в Апреле выйдет!
12delete
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у меня на английском
dimazzz01
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12delete писал(а):
у меня на английском
В описании установки:
Цитата:
Внимание! Для смены языка в файле steam_emu.ini параметр english (Language) замените на russian
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12delete
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dimazzz01 писал(а):
12delete писал(а):
у меня на английском
В описании установки:
Цитата:
Внимание! Для смены языка в файле steam_emu.ini параметр english (Language) замените на russian
извините не заметил все отлично работает спасибо
Драко Стаарн
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В детстве не наигрался, сейчас оторвусь по-полной )))))))))))))))))
Vlad_King
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После 10 минут геймплея в эту чудесную игру, у меня отвалилась клавиатура, т.е. игра не воспринимает нажатия на неё) Зато игра хорошо реагирует на Alt+F4
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nikaniks
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По сети то реально поиграть? А то на 98% висела минут 10, не дождался Alt+F4
Nikita1358
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скучная. управление по-началу непривычное и неудобное, к часу весь геймплей уже знаешь, к 2 часу весь предлагаемый интерактив знраешь и уже он надоел. если сравнивать с майном, то похож на классик режим, где все бесконечно, тк в этой игре после обучения открываются инструменты, позволяющие удалять чуть ли не всю карт