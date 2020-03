LEGO Worlds (2017) [Ru/Multi] (1.0/dlc) License CODEX

West4it ®

LEGO Worlds Дата выхода: 7 марта 2017

Жанр: Strategy (Real-time), 3D, Adventure

Официальный сайт: ссылка



Разработчик: TT Games , Traveller's Tales

Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment

Релиз от: CODEX



Язык интерфейса: Русский, Английский и другие

Язык озвучки: Русский, Английский и другие

Локализация: TT Games

Версия: 1.0

Тип издания: License



Системные требования:

Операционная система: Windows 7+

Процессор: 2 ГГц (двухядерный)

Оперативная память: 4 Гб

Видеокарта: Shader 3.0, 512 Мб, DirectX 9

Место на диске: 10 Гб



Таблетка: Присутствует (CODEX)



Описание:

LEGO® Worlds — это скопление миров, сделанных полностью из блоков LEGO. Все миры можно свободно менять и населять моделями из LEGO. Создавайте всё, что придёт вам в голову: строить можно по одному блоку или при помощи масштабных ландшафтных инструментов, которые позволят вам сделать целые горные хребты или усеять мир тропическими островами. Мир можно украсить на свой вкус, поместив туда готовые постройки, а также исследовать его на вертолёте, драконе, мотоцикле или даже на горилле. По мере игры вы будете находить несметные сокровища, которые пригодятся в строительстве, а созданные вами существа будут оживать и общаться с вами и между собой. В мирах LEGO возможно всё! Придумайте мир и постройте его при помощи редактора, где можно возводить по одному блоку или использовать готовые постройки LEGO.



Меняйте ландшафт: с мультиинструментом это очень легко и быстро.



Создавайте персонажей в различных нарядах и с различными чертами.



Поиграйте в некоторые наборы LEGO из реального мира, от классических до современных!



Сохраните и экспортируйте всё, что сделали, чтобы потом опять поиграть со своими созданиями. Список поддерживаемых языков: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Датский, Русский, Итальянский, Японский, Польский, Португальский-Бразилия, Упрощенный китайский, Голландский, Традиционный китайский

Classic space pack Скриншоты:

Classic space pack Скриншоты:





