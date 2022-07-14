Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru-En] (2025.09.25)

|
SanLex ®
Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru-En]
Версия программы:
22H2 Build 19045.6332Язык интерфейса:
Русский, английскийЛечение:
требуется, но отсутствуетСистемные требования:
• Процессор: не менее 1 ГГц или SoC (рекомендуется 2 ГГц и выше)
• ОЗУ: 2 ГБ для 64-разрядной системы (рекомендуется 4 ГБ и выше)
• Место на жестком диске: 20 ГБ для 64-разрядной ОС (рекомендуется 30 ГБ и выше)
• Видеоадаптер: DirectX 9 или более поздняя версия с драйвером WDDM 1.0
• Экран: 800 x 600 Описание:
Сборка основана на официальном оригинальном образе Windows_10_Pro_edition_22h2_x64 для оптимального и комфортного пользования. Цель проекта — улучшить скорость реагирования, производительность и конфиденциальность Windows. Идеально подходит для повседневного домашнего пользования, игр, графического дизайна и работы тяжёлого характера.
Удалены, отключены или заблокированы нежелательные приложения, службы, процессы сбора данных телеметрии, рекламные модули, нежелательные фоновые службы и всё, что негативно влияет на производительность, приватность, комфорт — в пределах разумного и возможного.
• Оптимизировано: USB и Bluetooth
• Более надёжное и безопасное сеть интернет
• Заблокировано: новые параметры "Геолокация"
• Заблокировано: дополнительные облачные услуги
• Оптимизация: твердотельных накопителей HDD/SSD
• Оптимизация: графической составной любого бренда
• Заблокировано: вся скрытая диагностика сбора данных
• Оптимизировано: параметры автономного питания для ноутбук
• Заблокировано: телеметрии/сбора данных при установке софта майкрософт
• Заблокировано: все источники майкрософт, если пользователь не обратился
• Заблокировано: отслеживание нажатие клавиш "кейлоггер" в любой сфере деятельности
• Всем приятного и безопасного время провождения за ПК/Ноутбук
...и множество других мелких исправлений и улучшений!
NB! Оригинальные сборки "Windows 10 by SanLex®", можно скачать только на форум-трекере NNM-CLUB®, (вне NNM-CLUB® сверяем контрольные суммы)
Ув. Пользователи! Прежде чем задать какой либо вопрос в комментариях темы, просьба прочитать внимательно описание раздачи полностью, дабы не засорять тему вопросами, уже имеющими ответ.
• Цель проекта — создать стабильную и простую в использовании модификацию Windows, которую сможет использовать каждый желающий, с особым упором на совместимость и удобство использования, обеспечивая баланс между производительностью и совместимостью.
• Модификация устраняет избыточные задачи и службы, работающие в фоновом режиме, не жертвуя при этом стабильностью.
• На основе многоуровневого подхода, обеспечивающего сохранение и всеобъемлющую стабильность системы.
• Сборка разработана для всех энтузиастов, стремящихся улучшить конфиденциальность, производительность и простоту использования Windows.
• Оптимизации включают повышенную конфиденциальность, удобство использования, производительность, факторы, негативно влияющие на производительность в играх, а также изменения, позволяющие свести к минимуму заикания и задержку ввода, уделяя при этом внимание сохранению функциональности. Внесены значимые разработки для геймеров, с улучшенной частотой кадров в играх и пониженной задержкой.
• Удалена вся встроенная телеметрия и реализованы многочисленные групповые политики для минимизации сбора данных.
NB! Сборка не может обеспечить конфиденциальность за пределами Windows, например, браузеров и других сторонних приложений.
• Отключены многие ненужные компоненты и функции Windows для оптимальной производительности, удобства использования и конфиденциальности.
Примечание. Для некоторых функций или компонентов их повторное включение требует ручной настройки.
• Реализовано множество значимых изменений для улучшения производительности и скорости реагирования Windows, не нарушая при этом основные функции.
• Не внесены изменения для эффекта плацебо или незначительного выигрыша, что делает сборку более стабильной и совместимой.
• Применено множество модификаций и настроек по умолчанию, чтобы упростить использование Windows, удалены самые ненужные приложения, которые можно переустанавливать, настройки многих аспектов интерфейса и многое другое.
• О средствах установки драйверов из Центра обновления Windows
Многие пользователи неправильно устанавливают драйверы, используя инструмент установки драйверов или Центр обновления Windows. Не используйте ни один из этих методов. Программа установки драйверов в лучшем случае установит неисправный или устаревший драйвер. В худшем случае это может привести к поломке установки Windows и/или вызвать BSOD. Центр обновления Windows по своей сути плох, когда дело касается обновления драйверов. Ему сложно правильно идентифицировать оборудование, и он часто устанавливает более старый драйвер.
• OneDrive
• Приложение Люди
• Приложение карты
• Кортана (голосовой помощник)
• Метро приложения + Магазин Майкрософт (возможно его восстановление)
• Приложения Xbox удалены (желающие могут установить из Магазина Майкрософт)
• NB! Гарантий работоспособности приложений, восстановленных из магазина, нет никаких, если нету должного опыта
• Восстановление Microsoft Store: запустить «Командную строку от имени Администратора» > ввести команду wsreset -i > нажать клавишу «Enter» > дождаться окончания процесса ~ +- 1 минута
• Net Framework 3.5, (включает Net 2.0 и 3.5)
• Калькулятор Windows 7 (оригинал) [Multi/Ru]
• Cleanmgr+ «очистка диска» по пути: меню Пуск > Средства администратирования Windows
• Средство просмотра фотографий «Windows Photo Viewer» как на Windows 7, 8.1 (по умолчанию)
• Toggle Windows Update «отключения/включения Центрa обновления Windows» по пути: меню Пуск > Средства администратирования Windows
• История файлов
• Центр поддержки
• Облачный контент
• Автономные файлы
• Контактные данные
• Новости и интересы
• Удаленный помошник
• Автокоррекция текста
• Телеметрия и шпионаж
• Debloater - Edge, Mozilla
• Сбор данных Visual Studio
• Windows Hello для бизнеса
• Телеметрия Microsoft Office
• Камера экрана блокировки
• Обмен сообщениями (UWP)
• Местоположение и датчики
• Диагностика и обратная связь
• История активности (частично)
• Сбор данных кода Visual Studio
• Сбор аналитики рабочего стола
• Общий опыт (Shared Experience)
• Контроль учетных записей (UAC)
• Функции онлайн-поиска Windows
• Функция «Найти мое устройство»
• Административные общие ресурсы
• Регистратор шагов (Steps Recorder)
• Публикации обнаружения ресурсов
• Перехват текста с вашего компьтера
• Хранение хэша паролей LAN Manager
• Доступ к нежелательным сообщениям
• Телеметрия Net Core CLI PowerShell 7+
• Служба одноранговые обновления (P2P)
• Небезопасные настройки синхронизации
• Помощник по совместимости приложений
• Автоматическое обновление офлайн-карт
• Стандартный сборщик центра диагностики
• Отправка данных после установки Windows
• Записи регистрации и отслеживания событий
• Доступ к устаревшим переходным протоколам
• Синхронизация облачного контента с Microsoft
• Размытие экрана при входе в систему Windows
• IPv6/сетевой менеджер (в целях безопасности)
• Получение метаданных устройства из Интернета
• Объектная модель распределенных компонентов
• Быстрый запуск ПК в целях большей надежности
• Сбор информации контактов и набранного текста
• Распознавание речи Windows (Speech recognition)
• PowerShell 2.0 против атак с пониженной версией
• Отправление сбора данных и действий в Microsoft
• Телеметрия сбора данных совместимости Windows
• Регистрация управления мобильными устройствами
• Синхронизация почты майкрософт, календарь и т.д.
• Программа улучшения качества ПК (SQMClient/CEIP)
• Биометрическая идентификация отпечатков пальцев
• Рекламные модули (менеджер по доставке контента)
• Маршрутизация IP-источника (в целях безопасности)
• Протокол обнаружения топологии канального уровня
• Автоматическое устранение неполадок и диагностика
• Индивидуальное отслеживание и регистрация данных
• Взаимодействия пользователя с компонентом WebView
• Автозапуск внешних носителей (в целях безопасности)
• Резервирование диска под нужды обновлений Microsoft
• Отправление данных в Microsoft о состоянии активации
• Получение информации об играх и опциях из Интернета
• DCOM (объектная модель распределенных компонентов)
• Журнал буфера обмена (нарушает конфиденциальность)
• Полное отключение отправки конфиденциальных данных
• Автоматически блокируется нежелательный сбор событий
• Майкрософт кейлоггер (часть удалена или заблокировано)
• Анализ набора текста и персонализация рукописного ввода
• Облачная синхронизация на физическом и интернет уровне
• Доступ приложений к рекламной информации пользователей
• Рекламная информация и отслеживание запусков приложений
• Получение метаданных в проигрывателе Windows Media Player
• Автоматическое отключение телеметрии в пределах разумного
• Кортана - голосовой помощник (поиск работает по умолчанию)
• Программа предварительной оценки Windows 10 Insider Preview
• Менеджер локальной сети / LAN Manager (снята с производства)
• Автораздача с дисков по локальной сети (в целях безопасности)
• Windows Defender - полный пакет (восстановлению не подлежит)
• Оптимизация доставки разрешения загрузки с других компьютеров
• Хранение данных пользователя (часть удалена или заблокировано)
• Фоновые службы, процессы, приложения нежелательного характера
• Игровой режим Xbox - подлежит восстановлению (интернет в помощь)
• OneDrive - облачное хранилище (часть удалена, часть заблокирована)
• Windows Spotlight (загружает изображения Bing, рекламу, советы и т. д.)
• Отправление в Microsoft прогнозирования посещаемых страниц интернета
• Уведомления о новых приложениях или часто используемых приложениях
• Параметры «Конфиденциальность» Разрешения приложений (большая часть)
• Телеметрия сбора данных отчетности Microsoft по улучшению работы Windows
• Резервирование под нужды гибернации (спящий режим работает по умолчанию)
• Нежелательное в «Планировщик задач» отключено, удалено или заблокировано
• Установка обновлений через "Центр обновления Windows" (работает в ручном режиме)
• Папки в «Этот компьютер» (Документы, Загрузки, Музыка, Картинки, Видео, 3D-объекты)
• Автоматическая блокировка сбора данных телеметрии при дальнейших обновлениях Windows
• Сетевой протокол - Teredo (использование несёт больше угроз пользователю, нежели пользы)
• Вся глобальная телеметрия сбора данных заблокирована или удалено + автоблокировка в случае чего
• Экспериментирование для изучения пользовательских предпочтений, сбора данных и поведения устройства
• Автоматическое отключение фоновых служб для экономии аккумулятора ноутбука и энергии стационарных ПК
• Индексирование поиска на минимальной (рекомендуется вовсе отключить), так как замедляет системные ресурсы
...И многое другое, негативно влияющие на Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En]
Запись образa диска:
Записывать образ диска на USB-флеш-накопитель с помощью программ UltraISO или записать на медленной скорости на DVD диск
Установка Windows 10 Pro:
• Подсоединить USB-накопитель к USB разъему компьютера
• Отформатировать штатными средствами Windows в файловую систему FAT32
• Открыть ISO образ с помощью Проводника (Windows), архиваторов WinRAR / 7-Zip
• Скопировать или извлечь содержимое ISO образа на USB-накопитель
Устанавливать Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] только на чистый отформатированный раздел SSD / HDD диск, дабы избежать недоразумений, лишних вопросов и ненужных разбирательств. Сборку рекомендуется устанавливать с отключенным интернетом. После установки рекомендуется сделать первичную перезагрузку ПК.
Если установка сборки производилась на жесткий диск HDD, после установки настоятельно рекомендуется сделать первичную дефрагментацию с помощью программы для дефрагментации жесткого диска, и после установки дополнительных приложений/программ большого размера включительно - после чего производительность диска HDD значительно увеличится.Установка обновлений Майкрософт:
Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] настроен так, что будущие обновления от Microsoft должны устанавливаться стабильно.Установка драйверов:
Установка драйверов через "Центр обновления Windows" будут устанавливаться в ручном режиме, как и обновления Майкрософт. Заходим по пути: Параметры > Обновления и Безопасность > Центр обновления Windows > запустить "Проверить наличие обновлений", после появится дополнительная строка "необязательные обновления" - заходим > нажимаем значек ">" - ставим галочки по выбору или во всех пунктах предлагаемых драйверов для вашего ПК > устанавливаем > дожидаемся окончания установки > перезагружаем ПК.Установка драйверов с помощью альтернативных инструментов: Snappy Driver Installer (официальная обновляемая раздача)
, Driver Easy (Portable), PC HelpSoft Driver Updater Pro (Portable), IObit Driver Booster (Portable)Примечание.
Желательно драйвера устанавливать с официального сайта производителя вашего ПК.Рекомендации:
После каждого очередного обновления или чистой установки Windows желательно подчищать папку WinSxS на локальном диске C:\ SSD или HDD накопителях, прежде убедитесь, что всё работает правильно и стабильно.
После открыть командную строку от имени Администратора, ввести или скопировать и вставить команду:Dism.exe /online /cleanup-image /StartComponentCleanup
, нажать на клавишу «Enter»
и дождаться окончания процесса.Инструкция по очистке мусора после очередных обновлений браузера Microsoft Edge:
После каждого обновления заходим по пути: C:\Program Files (x86)\Microsoft "EdgeCore" / C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate и удаляем папки "EdgeCore" и "Download". Примечание. Этот процесс никаким образом не навредит системе, но сэкономит порядка 500 мегабайт, а то и более. NB!
Удалять после каждого обновления браузера Microsoft Edge.Примечание.
Данная инструкция на тот случай, если присутствует браузер Edge.Для всех пользователей повседневной практики и более специалистов:
Программная утилита Cleanmgr+ для чистки Windows 7/8.1/10/11, которая не сломает систему, но очистит от нежелательного хлама и мусора, есть пункт «сжатие для экономии места». Программная утилита Cleanmgr+ по факту уже настроена, остаётся только запустить и дождаться окончания процесса.Примечание!
Всегда делайте чистку вашего ПК после обновлений майкрософт (вторник патчей) или, если загружаете/устанавливаете большие файлы в гигабайтных (Гб) размерах. Программная утилита Cleanmgr+ никаким образом не навредит вашей системе Windows, а скорее обезопасит и сэкономит ресурсы вашего пк - проверено от начала происхождения программной утилиты Cleanmgr+, которая на 100% безопасная для Windows 7/8.1/10/11.
Что означает "Некоторыми параметрами управляет ваша организация":
Сообщения "Некоторыми параметрами управляет ваша организация". Такое сообщение можно увидеть в меню «Обновление и безопасность», в Центре Windows Update и во многих других разделах. И это не значит, что ваш ПК контролируют другие люди. В случае с домашним компьютером (если он не подключен к корпоративной сети) «Организация» — не какая-то конкретная компания, которая управляет параметрами системы. Подобная формулировка подразумевает, что к определённым настройкам у вас нет доступа, и вы не сможете их изменить.
Эта функция защиты не вредит системе. Она, наоборот, призвана оградить ОС от неаккуратных действий и непрофессионального подхода. С ней компьютер не будет тормозить, «глючить» или выдавать диалоговые окна с ошибками. Поэтому не стоит пугаться, если появилась надпись в Windows 10 «Некоторыми параметрами управляет ваша организация». Вы сможете работать с ПК так же, как и до этого. Однако, если вам понадобится поменять системные настройки или внести новые записи в реестр, эту функцию защиты придётся отключить. Если вы собираетесь снять блокировку, чтобы поэкспериментировать с системными службами Windows 10, лучше не рискуйте.
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Сборка: Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] для повседневного и более приватного пользования. Если по какой-то причине вам что-то не нравится, пройдите мимо или ищите альтернативу. Ничего подсказывать по возвращению, "а как вернуть это, другое, третье", этого делать я не буду, за исключением ошибок, если таковые имеются. В данной сборке не рекомендуется пользоваться сторонними подозрительными твикерами или оптимизаторами, это не улучшит скорость или более приватности, а скорее сломает систему Windows 10 Pro x64 by SanLex - факт! Не рекомендуется пользоваться учетной записью Майкрософт. В остальном — каждый волен делать как угодно.
Часто задаваемые вопросы:
• Можно ли использовать сторонние оптимизаторы? Можно, на свой страх и риск
• Какой антивирус или браузер посоветуете? Ситуация индивидуального характера
• А можно попросить вас вернуть это/другое/третье? Нет, за исключением ошибок сборки, если таковые имеются
• Как включить микрофон и камеру? Заходим в меню Пуск> Параметры> Конфиденциальность> Камера или Микрофон> Изменить
Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] создан с использованием официальных инструментов и известных источников надежной информации.
Проект "Windows 10 Pro by SanLex" не для ленивых, а для тех, кто знает как под себя настроить.
Безопасного и стабильного времяпровождения за вашим ПК.
Благодарность автору выражаем только кнопкой и оценкой.
и оценкой
. В теме не писать.Скриншоты:
Файл: Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru-En].iso
CRC-32: 99e91ad5
MD5: a4a91f80f2a8d631f8858af075f33d42
SHA-1: d3797fa8aafb48492c1392881e9edb907bcd1eb8
SHA-256: 4350f487cea5f398ad49cd14c2fabd67a0e7539b68101ccf211827b9593fe549
Время раздачи: 24/7 (минимум до появления первых 3-5 скачавших)
SanLex ®
Если пользователям требуется что-то включить, восстановить, исправить или отключить, воспользуйтесь пакетом твиков в данном комментарии, (решение чисто из уважения — вне проекта).
• Обновление оптимизированного "hosts/Lite" файла; списки анти-реклама, анти-спам, фильтры PAC, подписки ABP / uBO / ADG
• Добавлена подпапка "Очистка всех журналов событий Windows"
vaness kun
Огромное спасибо автору за проделанную работу! Будем тестить. Очень ценю чистоту и скорость сборки — особенно на слабых ПК.
SanLex ®
vaness kun
Как иначе - благодарю за позитив.
uio231
▌║█║▌│║▌│║▌║▌█║Вы лучший сборщик ▌│║▌║▌│║║▌█║▌║█
SanLex ®
uio231
Благодарю за позитив - SanLex ®, не лучший, но пока не увидел, кто был бы лучше — считать себя лучшим "ГЛУПО".
Отдельная просьба к Пользователям/Поклонникам проекта SanLex ®:
Как релиз/сборка данной темы? Просьба, без флуда - благодарю.
mrpako
|uio231 писал(а):|
|
▌║█║▌│║▌│║▌║▌█║Вы лучший сборщик ▌│║▌║▌│║║▌█║▌║█
Очевидное отрицать глупо )))
trip maker
Благодарю! буду ставить на динозавра
SanLex ®
trip maker
Сборки Win10 (11) SanLex ® больше оптимизируются для слабых ПК/Ноутбук — решено.
P.S. NB! Для Всех — данная сбора оптимизирована очень точечно, иметь ввиду.
MaSSIK
|SanLex писал(а):|
|
Для Всех — данная сбора была оптимизирована очень точечно, иметь ввиду.
SanLex, приветствую. Благодарю за сборку! Поясните пожалуйста, что значит очень точечно? И ещё, прошу прощения за оффтоп - Win 11 обновлённую планируете в ближайшие дни, или после вторника патчей?
SanLex ®
MaSSIK
Очень точечно, значит очень точечно - скорее слоган для меня лично, как автора данного релиза/сборки.
Ваше право в отношении обновления/установки.P.S.
Нет, Win11 by SanLex ®
отдыхает, пока не планирую, всё и так не плохо в последнем релизе/сборке.
|Цитата:
|
Основная задача проекта Win10 (11) SanLex ®, оптимизация, а не резка, что было бы глупо.
|
|
Shousin
Пользуюсь исключительно сборками SanLex, ни разу не подводила, работает как часы! Продолжайте в том же духе!
SanLex ®
Shousin
Благодарю за позитив. Так держать!
lysas
Огромное спасибо автору за проделанную работу!
mrpako
поставил на 775 полёт нормальный )))))) очень благодарен за проделанную работу
