Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru-En] (2025.09.25)

SanLex ®

Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru-En] Версия программы: 22H2 Build 19045.6332

Язык интерфейса: Русский, английский



Лечение: требуется, но отсутствует



Системные требования:

• Процессор: не менее 1 ГГц или SoC (рекомендуется 2 ГГц и выше)

• ОЗУ: 2 ГБ для 64-разрядной системы (рекомендуется 4 ГБ и выше)

• Место на жестком диске: 20 ГБ для 64-разрядной ОС (рекомендуется 30 ГБ и выше)

• Видеоадаптер: DirectX 9 или более поздняя версия с драйвером WDDM 1.0

• Экран: 800 x 600



Описание:

Сборка основана на официальном оригинальном образе Windows_10_Pro_edition_22h2_x64 для оптимального и комфортного пользования. Цель проекта — улучшить скорость реагирования, производительность и конфиденциальность Windows. Идеально подходит для повседневного домашнего пользования, игр, графического дизайна и работы тяжёлого характера.

Удалены, отключены или заблокированы нежелательные приложения, службы, процессы сбора данных телеметрии, рекламные модули, нежелательные фоновые службы и всё, что негативно влияет на производительность, приватность, комфорт — в пределах разумного и возможного. • Оптимизировано: USB и Bluetooth

• Более надёжное и безопасное сеть интернет

• Заблокировано: новые параметры "Геолокация"

• Заблокировано: дополнительные облачные услуги

• Оптимизация: твердотельных накопителей HDD/SSD

• Оптимизация: графической составной любого бренда

• Заблокировано: вся скрытая диагностика сбора данных

• Оптимизировано: параметры автономного питания для ноутбук

• Заблокировано: телеметрии/сбора данных при установке софта майкрософт

• Заблокировано: все источники майкрософт, если пользователь не обратился

• Заблокировано: отслеживание нажатие клавиш "кейлоггер" в любой сфере деятельности

• Всем приятного и безопасного время провождения за ПК/Ноутбук



... и множество других мелких исправлений и улучшений! NB! Оригинальные сборки "Windows 10 by SanLex® ", можно скачать только на форум-трекере NNM-CLUB®, (вне NNM-CLUB® сверяем контрольные суммы) Ув. Пользователи! Прежде чем задать какой либо вопрос в комментариях темы, просьба прочитать внимательно описание раздачи полностью, дабы не засорять тему вопросами, уже имеющими ответ. • Цель проекта — создать стабильную и простую в использовании модификацию Windows, которую сможет использовать каждый желающий, с особым упором на совместимость и удобство использования, обеспечивая баланс между производительностью и совместимостью.



• Модификация устраняет избыточные задачи и службы, работающие в фоновом режиме, не жертвуя при этом стабильностью.



• На основе многоуровневого подхода, обеспечивающего сохранение и всеобъемлющую стабильность системы.



• Сборка разработана для всех энтузиастов, стремящихся улучшить конфиденциальность, производительность и простоту использования Windows.



• Оптимизации включают повышенную конфиденциальность, удобство использования, производительность, факторы, негативно влияющие на производительность в играх, а также изменения, позволяющие свести к минимуму заикания и задержку ввода, уделяя при этом внимание сохранению функциональности. Внесены значимые разработки для геймеров, с улучшенной частотой кадров в играх и пониженной задержкой.



• Удалена вся встроенная телеметрия и реализованы многочисленные групповые политики для минимизации сбора данных.

NB! Сборка не может обеспечить конфиденциальность за пределами Windows, например, браузеров и других сторонних приложений.



• Отключены многие ненужные компоненты и функции Windows для оптимальной производительности, удобства использования и конфиденциальности.

Примечание. Для некоторых функций или компонентов их повторное включение требует ручной настройки.



• Реализовано множество значимых изменений для улучшения производительности и скорости реагирования Windows, не нарушая при этом основные функции.



• Не внесены изменения для эффекта плацебо или незначительного выигрыша, что делает сборку более стабильной и совместимой.



• Применено множество модификаций и настроек по умолчанию, чтобы упростить использование Windows, удалены самые ненужные приложения, которые можно переустанавливать, настройки многих аспектов интерфейса и многое другое.



• О средствах установки драйверов из Центра обновления Windows

Многие пользователи неправильно устанавливают драйверы, используя инструмент установки драйверов или Центр обновления Windows. Не используйте ни один из этих методов. Программа установки драйверов в лучшем случае установит неисправный или устаревший драйвер. В худшем случае это может привести к поломке установки Windows и/или вызвать BSOD. Центр обновления Windows по своей сути плох, когда дело касается обновления драйверов. Ему сложно правильно идентифицировать оборудование, и он часто устанавливает более старый драйвер. • OneDrive

• Приложение Люди

• Приложение карты

• Кортана (голосовой помощник)

• Метро приложения + Магазин Майкрософт (возможно его восстановление)

• Приложения Xbox удалены (желающие могут установить из Магазина Майкрософт)

• NB! Гарантий работоспособности приложений, восстановленных из магазина, нет никаких, если нету должного опыта

• Восстановление Microsoft Store: запустить «Командную строку от имени Администратора» > ввести команду wsreset -i > нажать клавишу «Enter» > дождаться окончания процесса ~ +- 1 минута • Net Framework 3.5, (включает Net 2.0 и 3.5)

• Калькулятор Windows 7 (оригинал) [Multi/Ru]

• Cleanmgr+ «очистка диска» по пути: меню Пуск > Средства администратирования Windows

• Средство просмотра фотографий «Windows Photo Viewer» как на Windows 7, 8.1 (по умолчанию)

• Toggle Windows Update «отключения/включения Центрa обновления Windows» по пути: меню Пуск > Средства администратирования Windows • История файлов

• Центр поддержки

• Облачный контент

• Автономные файлы

• Контактные данные

• Новости и интересы

• Удаленный помошник

• Автокоррекция текста

• Телеметрия и шпионаж

• Debloater - Edge, Mozilla

• Сбор данных Visual Studio

• Windows Hello для бизнеса

• Телеметрия Microsoft Office

• Камера экрана блокировки

• Обмен сообщениями (UWP)

• Местоположение и датчики

• Диагностика и обратная связь

• История активности (частично)

• Сбор данных кода Visual Studio

• Сбор аналитики рабочего стола

• Общий опыт (Shared Experience)

• Контроль учетных записей (UAC)

• Функции онлайн-поиска Windows

• Функция «Найти мое устройство»

• Административные общие ресурсы

• Регистратор шагов (Steps Recorder)

• Публикации обнаружения ресурсов

• Перехват текста с вашего компьтера

• Хранение хэша паролей LAN Manager

• Доступ к нежелательным сообщениям

• Телеметрия Net Core CLI PowerShell 7+

• Служба одноранговые обновления (P2P)

• Небезопасные настройки синхронизации

• Помощник по совместимости приложений

• Автоматическое обновление офлайн-карт

• Стандартный сборщик центра диагностики

• Отправка данных после установки Windows

• Записи регистрации и отслеживания событий

• Доступ к устаревшим переходным протоколам

• Синхронизация облачного контента с Microsoft

• Размытие экрана при входе в систему Windows

• IPv6/сетевой менеджер (в целях безопасности)

• Получение метаданных устройства из Интернета

• Объектная модель распределенных компонентов

• Быстрый запуск ПК в целях большей надежности

• Сбор информации контактов и набранного текста

• Распознавание речи Windows (Speech recognition)

• PowerShell 2.0 против атак с пониженной версией

• Отправление сбора данных и действий в Microsoft

• Телеметрия сбора данных совместимости Windows

• Регистрация управления мобильными устройствами

• Синхронизация почты майкрософт, календарь и т.д.

• Программа улучшения качества ПК (SQMClient/CEIP)

• Биометрическая идентификация отпечатков пальцев

• Рекламные модули (менеджер по доставке контента)

• Маршрутизация IP-источника (в целях безопасности)

• Протокол обнаружения топологии канального уровня

• Автоматическое устранение неполадок и диагностика

• Индивидуальное отслеживание и регистрация данных

• Взаимодействия пользователя с компонентом WebView

• Автозапуск внешних носителей (в целях безопасности)

• Резервирование диска под нужды обновлений Microsoft

• Отправление данных в Microsoft о состоянии активации

• Получение информации об играх и опциях из Интернета

• DCOM (объектная модель распределенных компонентов)

• Журнал буфера обмена (нарушает конфиденциальность)

• Полное отключение отправки конфиденциальных данных

• Автоматически блокируется нежелательный сбор событий

• Майкрософт кейлоггер (часть удалена или заблокировано)

• Анализ набора текста и персонализация рукописного ввода

• Облачная синхронизация на физическом и интернет уровне

• Доступ приложений к рекламной информации пользователей

• Рекламная информация и отслеживание запусков приложений

• Получение метаданных в проигрывателе Windows Media Player

• Автоматическое отключение телеметрии в пределах разумного

• Кортана - голосовой помощник (поиск работает по умолчанию)

• Программа предварительной оценки Windows 10 Insider Preview

• Менеджер локальной сети / LAN Manager (снята с производства)

• Автораздача с дисков по локальной сети (в целях безопасности)

• Windows Defender - полный пакет (восстановлению не подлежит)

• Оптимизация доставки разрешения загрузки с других компьютеров

• Хранение данных пользователя (часть удалена или заблокировано)

• Фоновые службы, процессы, приложения нежелательного характера

• Игровой режим Xbox - подлежит восстановлению (интернет в помощь)

• OneDrive - облачное хранилище (часть удалена, часть заблокирована)

• Windows Spotlight (загружает изображения Bing, рекламу, советы и т. д.)

• Отправление в Microsoft прогнозирования посещаемых страниц интернета

• Уведомления о новых приложениях или часто используемых приложениях

• Параметры «Конфиденциальность» Разрешения приложений (большая часть)

• Телеметрия сбора данных отчетности Microsoft по улучшению работы Windows

• Резервирование под нужды гибернации (спящий режим работает по умолчанию)

• Нежелательное в «Планировщик задач» отключено, удалено или заблокировано

• Установка обновлений через "Центр обновления Windows" (работает в ручном режиме)

• Папки в «Этот компьютер» (Документы, Загрузки, Музыка, Картинки, Видео, 3D-объекты)

• Автоматическая блокировка сбора данных телеметрии при дальнейших обновлениях Windows

• Сетевой протокол - Teredo (использование несёт больше угроз пользователю, нежели пользы)

• Вся глобальная телеметрия сбора данных заблокирована или удалено + автоблокировка в случае чего

• Экспериментирование для изучения пользовательских предпочтений, сбора данных и поведения устройства

• Автоматическое отключение фоновых служб для экономии аккумулятора ноутбука и энергии стационарных ПК

• Индексирование поиска на минимальной (рекомендуется вовсе отключить), так как замедляет системные ресурсы

... И многое другое, негативно влияющие на Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] Запись образa диска:

Записывать образ диска на USB-флеш-накопитель с помощью программ UltraISO или записать на медленной скорости на DVD диск

• Подсоединить USB-накопитель к USB разъему компьютера

• Отформатировать штатными средствами Windows в файловую систему FAT32

• Открыть ISO образ с помощью Проводника (Windows), архиваторов WinRAR / 7-Zip

• Скопировать или извлечь содержимое ISO образа на USB-накопитель Установка Windows 10 Pro:

Устанавливать Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] только на чистый отформатированный раздел SSD / HDD диск, дабы избежать недоразумений, лишних вопросов и ненужных разбирательств. Сборку рекомендуется устанавливать с отключенным интернетом. После установки рекомендуется сделать первичную перезагрузку ПК.

Если установка сборки производилась на жесткий диск HDD, после установки настоятельно рекомендуется сделать первичную дефрагментацию с помощью программы для дефрагментации жесткого диска, и после установки дополнительных приложений/программ большого размера включительно - после чего производительность диска HDD значительно увеличится.



Установка обновлений Майкрософт:

Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] настроен так, что будущие обновления от Microsoft должны устанавливаться стабильно.



Установка драйверов:

Установка драйверов через "Центр обновления Windows" будут устанавливаться в ручном режиме, как и обновления Майкрософт. Заходим по пути: Параметры > Обновления и Безопасность > Центр обновления Windows > запустить "Проверить наличие обновлений", после появится дополнительная строка "необязательные обновления" - заходим > нажимаем значек ">" - ставим галочки по выбору или во всех пунктах предлагаемых драйверов для вашего ПК > устанавливаем > дожидаемся окончания установки > перезагружаем ПК.



Установка драйверов с помощью альтернативных инструментов:

Примечание. Желательно драйвера устанавливать с официального сайта производителя вашего ПК.



Рекомендации:

После каждого очередного обновления или чистой установки Windows желательно подчищать папку WinSxS на локальном диске C:\ SSD или HDD накопителях, прежде убедитесь, что всё работает правильно и стабильно.

После открыть командную строку от имени Администратора, ввести или скопировать и вставить команду:

Dism.exe /online /cleanup-image /StartComponentCleanup , нажать на клавишу «Enter» и дождаться окончания процесса.



Инструкция по очистке мусора после очередных обновлений браузера Microsoft Edge:

После каждого обновления заходим по пути: C:\Program Files (x86)\Microsoft "EdgeCore" / C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate и удаляем папки "EdgeCore" и "Download". Примечание. Этот процесс никаким образом не навредит системе, но сэкономит порядка 500 мегабайт, а то и более. NB! Удалять после каждого обновления браузера Microsoft Edge.

Примечание. Данная инструкция на тот случай, если присутствует браузер Edge.



Для всех пользователей повседневной практики и более специалистов:

Программная утилита Cleanmgr+ для чистки Windows 7/8.1/10/11, которая не сломает систему, но очистит от нежелательного хлама и мусора, есть пункт «сжатие для экономии места». Программная утилита Cleanmgr+ по факту уже настроена, остаётся только запустить и дождаться окончания процесса.

Программная утилита Cleanmgr+ для чистки Windows 7/8.1/10/11, которая не сломает систему, но очистит от нежелательного хлама и мусора, есть пункт «сжатие для экономии места». Программная утилита Cleanmgr+ по факту уже настроена, остаётся только запустить и дождаться окончания процесса.

Примечание! Всегда делайте чистку вашего ПК после обновлений майкрософт (вторник патчей) или, если загружаете/устанавливаете большие файлы в гигабайтных (Гб) размерах. Программная утилита Cleanmgr+ никаким образом не навредит вашей системе Windows, а скорее обезопасит и сэкономит ресурсы вашего пк - проверено от начала происхождения программной утилиты Cleanmgr+, которая на 100% безопасная для Windows 7/8.1/10/11.

Сообщения "Некоторыми параметрами управляет ваша организация" . Такое сообщение можно увидеть в меню «Обновление и безопасность», в Центре Windows Update и во многих других разделах. И это не значит, что ваш ПК контролируют другие люди. В случае с домашним компьютером (если он не подключен к корпоративной сети) «Организация» — не какая-то конкретная компания, которая управляет параметрами системы. Подобная формулировка подразумевает, что к определённым настройкам у вас нет доступа, и вы не сможете их изменить.

Эта функция защиты не вредит системе. Она, наоборот, призвана оградить ОС от неаккуратных действий и непрофессионального подхода. С ней компьютер не будет тормозить, «глючить» или выдавать диалоговые окна с ошибками. Поэтому не стоит пугаться, если появилась надпись в Windows 10 «Некоторыми параметрами управляет ваша организация» . Вы сможете работать с ПК так же, как и до этого. Однако, если вам понадобится поменять системные настройки или внести новые записи в реестр, эту функцию защиты придётся отключить. Если вы собираетесь снять блокировку, чтобы поэкспериментировать с системными службами Windows 10, лучше не рискуйте. УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Сборка: Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] для повседневного и более приватного пользования. Если по какой-то причине вам что-то не нравится, пройдите мимо или ищите альтернативу. Ничего подсказывать по возвращению, "а как вернуть это, другое, третье" , этого делать я не буду, за исключением ошибок, если таковые имеются. В данной сборке не рекомендуется пользоваться сторонними подозрительными твикерами или оптимизаторами , это не улучшит скорость или более приватности, а скорее сломает систему Windows 10 Pro x64 by SanLex - факт! Не рекомендуется пользоваться учетной записью Майкрософт . В остальном — каждый волен делать как угодно.



Часто задаваемые вопросы:

• Можно ли использовать сторонние оптимизаторы? Можно, на свой страх и риск

• Какой антивирус или браузер посоветуете? Ситуация индивидуального характера

• А можно попросить вас вернуть это/другое/третье? Нет, за исключением ошибок сборки, если таковые имеются

• Как включить микрофон и камеру? Заходим в меню Пуск> Параметры> Конфиденциальность> Камера или Микрофон> Изменить



Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru/En] создан с использованием официальных инструментов и известных источников надежной информации.



Проект "Windows 10 Pro by SanLex" не для ленивых, а для тех, кто знает как под себя настроить.



Безопасного и стабильного времяпровождения за вашим ПК. Файл: Windows 10 Pro 22H2 19045.6332 x64 by SanLex [Lightweight] [Ru-En].iso



CRC-32: 99e91ad5

MD5: a4a91f80f2a8d631f8858af075f33d42

SHA-1: d3797fa8aafb48492c1392881e9edb907bcd1eb8

Скриншоты:





